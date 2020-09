Este es el mejor vino de Argentina, según un prestigioso concurso (¡y no es un Malbec!)

Este es el mejor vino de Argentina, según un prestigioso concurso (¡y no es un Malbec!)

Se trata de una etiqueta que fue reconocida entre más de 16.000 muestras de todo el mundo, en el concurso organizado por Decanter

El 2020 es un año particular para la industria del vino, con una vendimia histórica, por la calidad que se logró en los principales terroirs; pero también, por las dificultades que implicó avanzar con la cosecha en un contexto marcado por la pandemia y los desafíos logísticos que debieron enfrentar las bodegas aquí y en el mundo.

Pero también, es un año trascendental por los reconocimientos que están logrando los vinos argentinos en el exterior.

Y una de las noticias del año, sin dudas, fue el hecho de que un vino argentino haya obtenido la distinción "Best in Show" en el reconocido concurso Dectaner Wine World Awards 2020, en el cual se presentaron miles de muestras de todo el mundo. Y lo interesante es que no se trató de un Malbec.

¿Cuál fue el vino argentino que se llevó este reconocimiento, el más importante que otorga el concurso? Lote Especial Tannat 2018, que produce la bodega salteña Colomé.

¿Por qué es clave este reconocimiento? Porque se trata de un concurso sumamente prestigioso: durante 28 días consecutivos en agosto, 116 expertos en vinos del mundo, incluidos 37 Masters of Wine y nueve Master Sommeliers, cataron a ciegas más de 16.500 muestras de 56 países.

Y, como se mencionó, de ese total, solo 50 etiquetas recibieron la distinción Best in Show, luego un arduo proceso de cata, a partir de los vinos que habían obtenido medalla de oro.

"Para Grupo Colomé es un orgullo haber sido reconocido dentro de los mejores vinos del mundo en los Decanter World Wine Awards 2020 en los que tuvimos el honor de ser la única bodega Argentina en conseguir la importante distinción Best in Show con nuestro Lote Especial Tannat 2018, que fue calificado con 98 puntos. Un gran reconocimiento por el arduo trabajo, la dedicación y la pasión de nuestro increíble equipo unido a nuestra hermosa y única tierra de Salta", dijo Matthieu Naef, CEO de Grupo Colomé.

Lote Especial Tannat 2018, premiado en el mundo

¿Cómo se hace un vino de clase mundial?

Consultado sobre el hecho de que un Tannat argentino se haya consagrado en el DWWA 2020, Thibaut Delmotte, enólogo de Bodega Colomé, señaló que esta variedad "está presente en los Valles Calchaquíes desde más de 150 años y es una de las variedades emblemáticas de la región".

En el caso de Colomé, tienen unas 2 hectáreas plantadas con esta cepa y producen cerca de 14.000 botellas de esta etiqueta por vendimia.

"El Tannat, de hecho, fue siempre mi mejor amigo al momento de hacer los cortes en Colomé, aportando elegancia en nariz, frescura y estructura en boca", agregó.

¿Y qué se necesita para que un vino se convierta en emblemático? Delmotte, enumeró:

1. Un buen terroir

"En Colomé elaboramos vinos de altura, en el caso del Tannat, a 2.300 metros sobre el nivel del mar, con la gran amplitud térmica entre el día y la noche".

"Nuestra finca posee un suelo franco arenoso con bastante arcilla lo cual da mucho cuerpo al vino, equilibrando los taninos típicos de esta variedad", acotó.

2. Un cuidado obsesivo en el viñedo

"Llegar al punto de madurez ideal requiere de un trabajo constante y sobre todo, de mucha atención a los detalles. Necesitamos, sin lugar a dudas, un viñedo equilibrado, manejando bien la poda, el desbrote y el riego de manera muy precisa para obtener esta calidad de vino".

3. Mucha investigación

"Requerimos tiempo de aprendizaje y, sobre todo, trabajo en equipo para entender esta variedad en este particular terruño. Por ejemplo, aprendimos a adelantar la cosecha para preservar más la frescura y la elegancia natural de este vino. A partir del momento que logramos equilibrar el viñedo, empezamos a obtener vinos sobresalientes", apuntó.

Bodega Colomé, una de las bodegas más emblemáticas de la Argentina

Atentos a la cosecha 2019

Consultado sobre qué esperar de la cosecha 2019 de Lote Especial Tannat, el enólogo respondió que "una de las tantas ventajas que nos da nuestro terroir es tener un clima muy consistente".

Esto implica que "el 2019 fue muy similar al 2018, con un verano nublado y un poco fresco, que nos permitió guardar la frescura; con un marzo más cálido, en el que tuvimos buena madurez de uva".

"En lo personal veo al 2019 con un estilo muy similar al 2018 y esperamos que nos traiga las mismas satisfacciones. Por lo que si alguien no tuvo la suerte de probar nuestra cosecha 2018, lo invito a que pruebe la 2019", recalcó con una sonrisa este reconocido enólogo que encontró en los Valles Calchaquíes su lugar en el mundo.

En ese sentido, consideró que este premio puede ayudar a marcar un antes y un después para los Tannat del Valle, generando así que nuevos consumidores se acerquen a probarlos y descubrirlos.

"Personalmenet me llena de orgullo este premio. El Tannat hace muchos años que se estableció como una uva emblemática del Valle y si bien no es una variedad fácil de trabajar, tiene excelentes exponentes y esperemos que nos ayude a posicionar nuevos varietales desde Argentina al mundo", concluyó.