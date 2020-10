10 vinos blancos novedosos y diferentes que tenés que tener en la heladera

Se abrió la temporada alta de vinos blancos. En esta producción, te recomendamos 10 vinos blancos perfectos para tener en la heladera de casa

La temperatura sube poco a poco y va arrancando la temporada de vinos blancos. En esta producción de iProfesional te recomendamos 10 etiquetas para tener en la heladera. Algunas están de estreno, otras son clásicas. El punto en común es que son vinos para salir de lo común y tener algo diferente en la copa.

Demencial Blanc de Blancs 2019 | Finca Las Moras

Desde el interesantísimo Valle de Pedernal, en San Juan, que viene demostrando que es un terroir de clase mundial, llega este expresivo blend blanco que conjuga tres variedades: Viognier, Sauvignon Blanc y Chardonnay. El resultado se puede definir con una palabra: "expresivo". Es, de hecho, realmente exuberante en nariz, con una paleta de lo más variada, que mixea frutas blancas de carozo, también de pepita, cítricos dulces y hierbas. El balance entre la frescura y la suave madurez es excelente. Buen peso en el paladar y un graso ligero, con un andar largo y un pulso ácido en su punto justo. De los blancos más interesantes del año.

Salentein Reserva Corte de Blancas 2019 | Bodegas Salentein

Es un corte que suma capas y capas, de esos para ir descubriendo y dejando que gane un poquito de temperatura. Cuando esté en la copa unos minutos, seguramente notes sus aromas que remiten a las frutas de carozo, con toques florales y de cítricos dulces. En boca es un vino que entrega excelente peso y volumen, con un lindo centro ácido (apalancado en el Sauvignon Blanc). En su desarrollo, explotan las notas de pomelo rosado y una fruta blanca crocante. Es súper fluido y la acidez es constante. Pero no esperen un vino híper mordiente e incómodo para el paladar. Es tan fresco como elegante.

Precio sugerido: $750

Casillero del Diablo Reserva Chardonnay 2019 | Casillero del Diablo

Es uno de los lanzamientos del año, por tratarse de una línea de vinos con fuerte presencia internacional y que, por primera vez, también se elabora en la Argentina. Lo que nos gusta de este Chardonnay es su tipicidad indiscutible, con esas notas esperadas de frutas blancas de carozo y sus trazos tropicales. Lo bueno es que va por el carril del medio y no es ni chispeante ni empalagoso. La madera está en su punto justo y esto redunda en un blanco de desarrollo fresco, con una equilibrada energía ácida, pero con el suficiente peso y volumen como para ser bien gastronómico.

Precio sugerido: $550

Luigi Bosca Las Compuertas Riesling 2019 | Luigi Bosca

Elegante y sofisticado riesling, fresco, con buena tipicidad pero bien balanceado: no apabulla con aromas a combustión como puede suceder con otros ejemplares. Aparecen notas de duraznos maduros, más otras frutas blancas y flores, para cerrar con un toque herbal lejano, que tal vez podría recordar al cedrón. Delicado en boca, ligaremente untuoso, con una acidez in crescendo que nunca sobreactúa, pero con la energía suficiente como para estirar el final.

Precio sugerido: $959 por botella comprando una caja de 6 unidades en el ecommerce de Luigi Bosca.

Colomé Sauvignon Blanc 2019 | Colomé

Celebramos los blancos de altura. Y este vino extremo de Salta es todo lo que nos gusta en un Sauvignon Blanc, desde su color traslúcido hasta su paleta aromática, de arrolladora tipicidad, que conjuga notas de arvejas, hierbas y frutas blancas, además de un fondo que recuerda al pomelo bien fresco. En boca entra con amplitud y volumen, con un carácter que es difícil encontrar en este varietal. Su centro ácido, además, le imprime una vitalidad envidiable. Cierra con un recuerdo vibrante y deja latente un sabor a pomelo que no se irá por largo rato. Bien gastronómico.

Precio sugerido: $1.400

Zuccardi Polígonos San Pablo Verdejo 2019 | Zuccardi

Cuando lo sirvas, seguramente notes un mix de cítricos y hierbas. Un blanco que, igualmente es más cauto en nariz que en boca, donde se luce con un avance fluido por el centro del paladar, con cierto peso y graso, pero que claramente está definido por la tensión y un pulso ácido marcado, reforzado por un final que te recordará a un pomelo blanco recién cortado. Este Verdejo se cultiva en San Pablo, a unos 1.400 metros sobre el nivel del mar, en una finca que estaba completamente nevada cuando la familia la visitó para definir si la compraban. En cuanto a la historia del vino, Sebastián Zuccardi explicó que "nos metimos en San Pablo un poco con inconciencia, pero lo que estamos logrando ha sido una sorpresa. Esta variedad fue de las que mejor se adaptó. Plantamos media hectárea y hoy es un vino que disfrutamos mucho", para luego agregar que para que se mantenga más sutil en boca y nariz eligieron el concreto como vasija de vinificación y no barrica.

Precio sugerido: $1.750

Altaluvia Riesling 2019 | Proyecto Altaluvia

Un interesante hallazgo este blanco. Si ya conocés la cepa y algunos ejemplares del Valle de Uco (no hay muchos), tal vez esperes ese característico aroma "asfáltico", que remite a derivados del petróleo. Pero en este caso hay muy poco de eso y mucho de frutas blancas, especialmente las de carozo; maracuyá; toques florales y un dejo a hierbas silvestres. La acidez se siente en un in crescendo, pero jamás incomoda, al tiempo que acompaña un buen volumen un ligero graso. Martín Kaiser, ingeniero agrónomo del proyecto, explicó que "con este vino buscamos dos niveles de madurez y para eso hacemos dos cosechas: una más fresca, que fermenta en tanque y otra, un mes después, que la dejamos en barricas hasta realizar el corte. Buscamos un vino bien expresivo, en el que aparezcan notas herbales, que le dan mucha vivacidad".

Precio sugerido: $2.795

Mythic Blanc de Blancs 2018 | Mythic Wines

Un blend de Agrelo y Perdriel que conjuga Chardonnay y Viognier y que logra un buen mix entre las notas de fruta de pepita, los trazos tropicales y el toque de madera, sin dejar de ser freso y en completa sintonía con los blancos actuales. De largo recorrido or el centro del paladar, este ejemplar encuentra un buen equilibrio entre la untuosidad y la acidez, apenas mordiente. Deja un lindo recuerdo a hierbas y frutas blancas, con un final complejo y súper expresivo.

Precio sugerido: $830

Dedicado White Blend 2019 | Finca Flichman

Delicadísimo y sofosticado. Notas definidas de frutas blancas, flores y una pátina herbal le dan vida a este blend que conjuga Sauvignon Blanc y Semillón, provenientes de viñedos del Valle de Uco. En boca muestra un buen peso, con aromas nítidos que recuerdan a los frutos de carozo, como los damascos, manteniendo ese trazo herbal tan propio del Sauvignon Blanc. Seguro hay un buen trabajo de lías, que le dan buena cremosidad. Tiene mucha vivacidad, apoyada en una acidez siempre constante, pero también equilibrada. Refrescante lanzamiento.

Precio sugerido:$840 por botella en la tienda oficial de Finca Flichman, comprando una caja de 6 botellas.

Rita Blanc | Rita Wines

Lo que antes era una rareza, ahora no lo es: el mercado argentino se está alineando a la tendencia mundial y comienzan a surgir nuevas marcas de vinos en lata. Está comprobado que para vinos jóvenes, que no necesitan de la microoxigenación y cuyo consumo se da dentro del año, es un packaging efectivo. Esto, sumado a la obvia razón de que el tamaño hace a la lata perfecta para quien no quiere abrir una botella. ¿Qué ofrece? Este 100% Sauvignon Blanc entrega una nariz híper fresca antes que compleja, con notas de ananá y duraznos y, muy en tercer plano, un trazo herbal. En boca tiene buen volumen y una linda frescura. Es fácil de beber y deja un lindo recuerdo a frutas blancas.

Precio sugerido: $230