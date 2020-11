La mejor chef femenina de América Latina del 2020, según un prestigioso ranking, es argentina

El 3 de diciembre se celebra la gala de presentación de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, este año de forma virtual

La mejor chef femenina de América Latina, según el ranking Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, es argentina: Narda Lepes.

Lepes, quien además de cocinera es empresaria, comunicadora, influencer y editora, tiene un lugar destacado en la escena gastronómica local y regional.

En 2017 abrió Narda Comedor, un restaurante con una clara impronta personal que se posiciona de inmediato como un lugar que marca tendencia. Con un especial cuidado puesto en la estacionalidad de los productos y su trazabilidad, los vegetales ocupan en "Comedor" un espacio privilegiado en el que comer sano y rico es siempre la premisa. Una cocina a la vista permite, además, que seamos testigos de la intensa performance del equipo que dirige y la acompaña, y deja ver el esmero y la pasión que Narda pone en cada uno de sus emprendimientos, algo que encuentra su correlato indiscutible en el sabor y la calidez de sus platos.

Narda Lepes fue reconocida como mejor chef femenina de América Latina del 2020, según un prestigioso ranking

"Que te reconozcan siempre es un halago, y en tiempos como estos, donde todo se replantea , donde todo hay que tomarlo con mucha humildad , y todo cuesta cuesta mas, se agradecen mucho los premios de este tipo. Los reconocimientos de la lista 50 Best Restaurants están dirigidos a los restaurantes, a los equipos. Este, en cambio, es un reconocimiento individual y siento que los hombres también deberían tener el suyo. Todos los premios, individuales o colectivos, son un impulso para seguir con más fuerza. Los desafíos que tenemos por delante son sin precedentes, y como comunidad gastronómica es el momento de estar juntos y atentos", afirmó Narda al enterarse de este reconocimiento.

"Es el momento de colaborar, estar unidos y compartir lo aprendido", agregó la reconocida cocinera.

En 2007, Narda editó su primer libro, "Comer y pasarla bien", un best seller gastronómico que es reconocido en 2008 con el prestigioso Gourmand World Cookbook Awards. En 2009 publica "Qué, Cómo, Dónde", una guía de compras, y en 2017 "Ñam Ñam, manual para alimentar a un pequeño omnívoro", que lleva vendidos hasta el momento más de 25.000 ejemplares. En 2020, en tanto, publicó "201 TIPS para No comer como el Or..".

"Es el momento de colaborar, estar unidos y compartir lo aprendido", afirmó la reconocida cocinera.

Es miembro de ACELGA (Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina) y, desde 2013, junto con Ernesto Lanusse, está al frente de la organización y dirección de Masticar, la feria gastronómica más importantes de la Argentina.

Desde 2019 forma parte de Alimentiva (Alimentación Creativa), un grupo interdisciplinario de profesionales dedicados a mejorar el desarrollo físico, intelectual y emocional a través de la alimentación.