VINOS: ¿Buscás un buen Cabernet Franc? Etiquetas clásicas y también de estreno que tenés que probar

Se acaba de celebrar el día mundial de esta cepa, que viene ganando cada vez más adeptos. En esta producción, vinos clásicas y etiquetas de estreno

Cada 4 de diciembre se celebra en todo el mundo el día del Cabernet Franc, una variedad que en el Viejo Mundo gozó siempre de prestigio y reconocimiento, pero que en la Argentina hasta no hace mucho era vista como una completa rareza. Estamos hablando de cómo era la situación hace dos décadas, cuando recién el Malbec estaba explotando en los mercados internacionales y se convertía en la gran bandera del vino argentino.

En ese entonces, había plantadas apenas 250 hectáreas de Cabernet Franc, una cifra prácticamente marginal teniendo en cuenta que la superficie total superaba las 200.000 en ese entonces. Por aquellos años, era una cepa que parecía vivir de la fama de su hijo: el Cabernet Sauvignon, dado que esta última variedad es el resultado del cruzamiento entre Cabernet Franc y Sauvignon Blanc.

Sin embargo, los enólogos, que la conocían muy bien y la venían usando desde los años noventa prinicpalmente para realizar cortes, comenzaron a tomar nota de la altísima calidad que estaban logrando en diferentes terroirs, principalmente de Mendoza. Y la eclosión que experimentó todo el Valle de Uco en los últimos 20 años fue clave para que el Cabernet Franc fuese encontrando nuevos registros. Esto, acompañado por la investigación de suelos, permitió que los ingenieros agrónomos y enólogos hilaran cada vez más fino a la hora de cultivar, cosechar y elaborar esta variedad.

En 2017 se superó, por primera vez, el umbral de las 1.000 hectáreas y actualmente hay en la Argentina cerca de 1.300. Y si bien sigue siendo una cifra muy limitada respecto del total plantado, es una extensión que permite encontrar en la góndola ejemplares de diferentes niveles de precios y de buena calidad.

A tomar nota:

El Esteco Fincas Notables Cabernet Franc 2015 | El Esteco

Interesante que la cosecha que está en el mercado en este momento sea la 2015. Con ese tiempo en botella, se nota una buena integración en nariz, con muchas capas pero sin costuras. De modo que hay que tomarse tiempo y oxigenar el vino en la copa un rato, hasta que se puedas diseccionarlo y descubrir notas de frutas rojas y negras, especias, notas herbales (como tomillo y orégano) y una punta balsámica de fondo. Al paladar se presenta largo, muy largo, con taninos de pulso ligeramente dulce, bien redondos pero con la firmeza suficiente como para darle sostén al vino. Conforme avanza, revela una fruta más negra y muchas más especias, que permanecen durante varios minutos. Un vino salteño que es pura elegancia.

Precio sugerido: $1.873

Luigi Bosca Gala 4 2017 | Luigi Bosca

Lejos del estilo pirazínico que tienen algunos Cabernet Franc, este ejemplar que lleva la firma de Pablo Cúneo (y que suma un 5% de Malbec) premia con una fruta roja sanamente madura, con muy buena definición, que entrega una sensación de pureza, además de una carga especiada que lo envuelve y una madera usada con tanta sensibilidad que pasa a ser un gran complemento. En boca es largúsimo, con taninos que le imprimen una delicada textura. Al tiempo que avanza, ofrece más notas de fruta roja, además de hierbas, como tomillo, y una punta de tabaco. La amabilidad y la frescura son los puntos destacables de este vino, sin descuidar un valor fundamental de la línea: la elegancia.

Precio sugerido: $1.800

Casarena Single Vineyard Cabernet Franc Lauren 2018 | Casarena

Nos gusta de este Cabernet Franc de Agrelo, esa intensa profundidad. En su paleta confluyen marcadas notas de frutas negras y rojas, una atmósfera bien especiada y unos trazos que recuerdan a los pimientos asados. Ese alto impacto aromático se repite en el paladar, con unas notas de crianza que complejizan y suman dejos a chocolate y a habano. Sus taninos maduros se muestran bien firmes y muy prolijos. Bien oleoso pero (no confundir) no graso. Un vino con carácter pero ultra bebible.

Precio sugerido: $1.770

Susana Balbo Mandala Cabernet Franc 2014 | Susana Balbo Wines

No es de las etiquetas más conocidas de la bodega. Se comercializa exclusivamente en su tienda online y vale la pena probarlo. Es una de las gratas sorpresas de esta producción de Cabernet Franc recomendados. Primero, hay que destacar que es cosecha 2014; ese tiempo en botella premia con un vino armónico, balanceado y elegante. Es importante que antes le des varios minutos en la copa, oxigenándolo un poco. Cuando se abra, vas a sentir su nariz perfumada, que conjuga notas herbales en primerísimo plano, además de frutas rojas y especias. Pero es un vino con costuras delicadas, que no es previsible. En boca ofrece un paso fluido, con una textura que, de principio a fin habla del terroir del que proviene. El tiempo, como se dijo, no hizo más que mejorarlo.

Precio sugerido: $1.338

Casa Boher Cabernet Franc 2018 | Rosell Boher

Deliciosa y brillante fruta roja, con un colchón que, más que pirazínico, tira hacia los trazos mentolados y a las especias, con una delicada pimienta y otras del tipo dulces. La madera anda rondando, pero no es explosiva, se encarga de hacerlo un toque más complejo. En boca es un vino de una buena textura, con taninos que se agarran un poco al paladar y una acidez que acompaña. Hay elegancia pero con una pequeña cuota salvaje, una buena combinación que da a lugar a un Cabernet Franc fresco, pero no chispeante, con elegancia y carácter.

Precio sugerido: $830

Númina Cabernet Franc 2017 | Bodega Salentein

Un vino de esos para darle tiempo, ir oxigenándolo en la copa y beber despacio. Sus aromas son profundos y delicados. La fruta roja levemente madura juega un papel protagónico; luego, se percibe algo balsámico y muchas especias, clásicas, dulces y exóticas, como resultado de la combinación entre el registro aromático de la variedad y una madera usada con sensibilidad. Los taninos muestran buena madurez y se perciben perfectamente pulidos. El andar del vino es largo y revela una delicada textura conforme avanza. Un ejemplar para paladares universales.

Precio sugerido: $980

Séptima Cabernet Franc 2019 - Bodega Séptima

La bodega con base en Agrelo, Luján de Cuyo, presenta un buen exponente, que se luce con una intensa paleta aromática que conjuga fruta negra y roja y un buen colchón especiado. En segundo plano aparece una ráfaga bien fresca que recuerda al eucalipto. Hay un toque de madera, pero apenas se sugiere y no alcanza a tapar la expresividad de la fruta. En boca es jugoso, con taninos muy bien pulidos. Culmina con una buena acidez, que termina ofreciendo un final fresco, pero que no incomodará nunca a los paladares sensibles, de esos que escapan un poco de los vinos demasiado filosos. Muy buen ejemplar y a un precio súper atractivo.

Precio sugerido: $450

Stella Crinita Cabernet Franc 2019 | Art is Wine

Cuando pongas la botella en la mesa, no va a pasar desapercibida. Su etiqueta ultra minimalista, que no revela información, la forma de la botella en sí y el sello de lacre le imprimen una estética muy particular a este Cabernet Franc elaborado con uvas orgánicas por el siempre inquieto Ernesto Catena. Pero vayamos a lo que cuenta el vino: más allá de lo rupturista del packaging, en nariz te vas a encontrar con un vino que ofrece frutas rojas apenas confitadas, junto con dejos a pimienta y especias dulces; muy en tercer plano aparece una punta entre herbácea y mentolada. En boca ofrece buen graso, con taninos redondísimos y una acidez constante. Un vino redondo y fresco, que deja flotando en el paladar notas ligeramente dulces, propias de la fruta.

Precio sugerido: $1.370

Terrazas de los Andes Reserva Cabernet Franc 2019 | Terrazas de los Andes

Es de esos vinos que, apenas lo servís en la copa, te hablan del lugar. Y este Cabernet Franc habla de altura y de clima fresco, por su fruta roja sanamente madura pero en altísima definición, sumando además notas herbáceas y hasta balsámicas. En boca tiene amplitud, con taninos que dejan una linda sensación texturada, sin dejar de ser súper bebible. La acidez está bien integrada, jamás incomoda, pero tiene el pulso necesario para darle brío. La fruta del comienzo vuelve a ganar protagonismo en el paladar, haciendo posible un larguísimo final. Sin dudas, de los tres Cabernet Franc más competitivos del mercado argentino al evaluar la relación costo/beneficio.

Precio sugerido: $595

Gaia Cabernet Franc 2019 | Domaine Bousquet

Es una de las nuevas incorporaciones de la bodega. Hasta ahora, la línea estaba conformada por un white blend y un red blend. Pero se decidieron a sumar el primer Cabernet Franc varietal. ¿Qué propone? Primero te vas a encontrar con una fruta madura bien definida. En un segundo plano aparecen notas más negras y algo de pimienta. En una tercera capa se notas trazos sutiles de cacao y tabaco. Es jugoso y balanceado en el paladar, con taninos súper suaves y de pulso dulzón. Vino de alta gama, gastrónomico y bien actual.

Precio sugerido: $1.079

Alambrado Cabernet Franc 2019 | Santa Julia

Un Cabernet Franc del Valle de Uco que es freso y sutil, nada pirazínico, dominado por una fruta roja y un fondo especiado delicado, que suma desde pimienta rosa hasta especias dulces, como canela, nuez moscada. Pero, como dijimos, todo es sutil y armónico. En boca entra amplio y así sigue avanzando, con buen volumen en boca. Al paladar presenta un caracter un poco más herbáceo y con más fruta negra. Tiene una acidez constante y taninos apenas secantes, pero no molestos. Por el contrario, es muy bebible. Cuando se va apagando, deja flotando una lejana sensación a pimentón rojo ahumado.

Precio sugerido: $380

Particular Cabernet Franc 2018 | Familia Bianchi

Es un ejemplar sumamente expresivo, pero a la vez elegante. Aparece una fruta roja levemente madura, con un toque balsámico y un ligero especiado, sumado a una nota muy de fondo que recuerda al merkén. La madera aparece en una tercera capa, con un dejo a tostados. Excelente graso, taninos dulzones de linda y delicada textura, propia del lugar, y una frescura que lo recorre de punta a punta. Vino para paladares universales.

Precio sugerido: $1.995

Norton Altura Cabernet Franc 2018 – Bodega Norton

El enólogo David Bonomi conoce como pocos el Valle de Uco. Él se define como un "explorador" y con ese objetivo se lanzó a expandir las fronteras de la bodega. Con esta línea de vinos, subió en la altura y alumbró tres interesantes exponentes. Este Cabernet Franc de Altamira se luce con notas de fruta roja que impactan, junto a unos nítidos toques especiados. No pirazinea como otros y la madera, en su punto justo, aporta notas de especias dulces muy sutiles. En boca exhibe buen caudal, con un fluir por el centro. Allí muestra una fruta un poquito más negra, al tiempo que se vuelve más especiado y profundo. La acidez está integrada y sus taninos, si bien firmes, tienen suficiente delicadeza. Un vino sofisticado, que habla mucho de la zona que tanto nos gusta.

Precio sugerido: $950

Potrero Reserva Cabernet Franc 2018 - Bodega Vinos del Potrero

Reciente lanzamiento de esta bodega emplazada en Gualtallary, con enología de Bernardo Bossi Bonilla. Es un buen exponente por lo que propone en boca y en nariz. Arranquemos por su parte aromática: muchas especias, luego frutas maduras rojas y una madera utilizada con conciencia, que aporta una capa no demasiado perceptible. Al fondo, aparece una nota balsámica. En el paladar se muestra sustancioso, con buen graso pero con una generosa frescura. Hacia el final deja una sensación texturada que muchos llaman "tiza". Un vino balanceado, elegante y bebible, para paladares universales.

Precio sugerido: $640

Altaluvia Cabernet Franc 2018 | Proyecto Altaluvia

Se trata de un nuevísimo proyecto de vinos de alta gama, comandado por el reconocido ingeniero agrónomo Martín Kaiser y con foco en Gualtallary. La línea se compone de cuatro vinos: dos blancos y dos tintos, y uno de ellos es este Cabernet Franc, que no es de esos ejemplares ultra pirazínicos. Aquí hay mucha sutileza. Posiblemente encuentres un recuerdo a merkén, con frutas rojas, especias y un fondo herbal palpable. En boca entra con buena amplitud, gratificante textura, de la mano de unos taninos de grano híper fino que resultan hasta delicados. La acidez, bien ensamblada, estira su final, dejando un larguísimo recuerdo.

Precio sugerido: $2.795

Fond de Cave Reserva Cabernet Franc 2017 | Trapiche

Un Cabernet Franc de estilo clásico pero elaborado desde una concepción actual. El resultado es un vino que será una zona de confort para aquellos que busquen ejemplares en los que la madera entrega esas características notas de caramelo y vainilla. En este caso, esa madera dialoga de igual a igual con la fruta madura y con las especias, mientras que en una tercera capa aparecen toques de pimentón ahumado. Lo interesante es que en boca no es denso ni empalagoso y ahí aparece ese doble juego tan interesante: está el dulzor de la madera y de la fruta, pero no empalaga; es fluido, de cupero ligero y sus taninos son marcados pero no tienen aristas. La acidez es constante y marcada pero cierra con más notas de crianza que le entregan ese dulzor final en su medida justa. Como dijimos, un doble juego entre lo clásico y lo actual y que permite alumbrar un vino para beber y beber.

Precio sugerido: $752

Abrasado Unique Parcel Gran Cabernet Franc 2015 |

Desde el Valle de Uco llega este Cabernet Franc cargado de frutas rojas sanamente maduras y un mix que conjuga especias, hierbas y notas propias de la crianza, con un recuerdo ahumado. Al paladar irrumpe como un vino full bodied, de buena potencia y músculo, con taninos marcados y texturados. Todo esto, sin dejar de fluir en un paso oleoso, con un centro de boca cargado de más de esa fruta y una acidez que lo empuja hacia su final intenso y fresco. Un vino con un excelente hándicap para un asado, como lo sugieren desde la propia etiqueta.

Precio Sugerido: $1.260