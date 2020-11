Se celebra el Día del Vino Argentino: 5 hitos que marcan el buen momento de la bebida nacional

Hace 10 años, el vino fue declarado como "Bebida Nacional". En iProfesional repasamos algunos de los reconocimientos más importantes en este 2020

¿Sabías que la Argentina fue el primer país vitivinícola del mundo en declarar al vino como su Bebida Nacional? Según un informe oficial, el 24 de noviembre de 2010 se firmó el decreto presidencial que reconoció al vino como la Bebida Nacional y quedó establecida la fecha en el calendario.

Luego, en 2013 este decreto fue ratificado unánimemente en el Congreso a través de la Ley Nacional 26.870. Y el Día del Vino Argentino se celebra en un momento en que, tras la pandemia, el consumo interno y las exportaciones muestran síntomas de recuperación.

"En marzo, la pandemia de Covid-19 encontró al sector en plena cosecha, no obstante empresas y estados pudieron rápidamente adaptarse y generar los protocolos sanitarios para completar esta etapa fundamental del proceso productivo y garantizar el cuidado de los trabajadores. Finalizada la cosecha, y con todas las incertidumbres del caso, bodegas y canales de comercialización comenzaron a advertir una leve pero sostenida curva positiva en las ventas: desde los primeros meses de 2020 los despachos mostraron una recuperación del mercado doméstico", indicó el informe.

Así, el acumulado de los primeros nueve meses de despachos al mercado interno creció 8,3% según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Con estas cifras, el vino despachado hasta septiembre superó en más de 54 millones de litros al mismo periodo de 2019.

En paralelo, se dio una interesante recuperación de las ventas al exterior: según datos oficiales, la Argentina exportó en los diez primeros meses de 2020, 337,5 millones de litros de vino, lo que significó un crecimiento en volúmenes de casi 36%. Esto implicó que se hayan vendido al exterior cerca de 89 millones de litros más que en igual período del 2019.

Si bien el grueso del crecimiento correspondió a vinos a granel, no es menor el hecho de que de los 337,5 millones de litros de vino exportados, 171 millones (51%) hayan correspondido a vinos fraccionados, en los que se observó un crecimiento acumulado interanual del 6%.

Así, según el informe, el crecimiento en volumen de exportaciones "marca una mayor presencia del vino argentino en los mercados mundiales y muestra una recuperación en el ranking mundial de países exportadores: Argentina pasó del puesto 11 al 8".

A continuación, cinco hitos que ayudan a entender el éxito y el buen posicionamiento que tienen los vinos argentinos fronteras afuera:

1. Una bodega que es orgullo nacional

Trapiche, entre las 100 mejores bodegas del Mundo

Trapiche, la bodega argentina más premiada del mundo, fue elegida por la prestigiosa publicación estadounidense Wine & Spirits dentro de las 100 Mejores Bodegas del Año de 2020.

"Wine & Spirits designa anualmente a sus 100 mejores bodegas del mundo. Los editores de la revista han catado miles de vinos para desarrollar una lista de las mejores bodegas del año. El modo de selección se basa en el rendimiento general, los antecedentes de la bodega, su viticultura y filosofía de elaboración del vino", destacaron desde la bodega.

Además, en las catas a ciegas de este año, Trapiche obtuvo algunas de las puntuaciones más altas en su categoría regional. Los vinos con mejor desempeño fueron: Iscay Malbec & Cabernet Franc 2015 (95 puntos y uno de los Top 100 Wines 2020), Trapiche Terroir Series Malbec 2017 Finca Orellana (95 puntos), Trapiche Terroir Series Malbec 2017 Finca Ambrosia (94 puntos) y Trapiche Terroir Series Malbec 2017 Finca Coletto (93 puntos).

"Nos sentimos honrados por este premio, que es un gran honor para Trapiche", destacó Daniel Pi, director de Enología de Grupo Peñaflor y uno de los enólogos más respetados del mundo.

Pi agregó que "este es un reconocimiento importante a la excelencia de los terruños únicos de Argentina, y un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de los 300 pequeños productores con los que trabajamos.

En tanto, Sergio Casé, enólogo de la bodega, agregó que "desde 1883, Trapiche ha visto la exploración de la tierra y sus recursos naturales como una puerta abierta a nuevos desafíos y avances, y esperamos continuar liderando la viticultura argentina durante el próximo siglo y más allá".

2. Un enólogo que trasciende fronteras

David Bonomi, enólogo de Norton

David Bonomi, enólogo de Bodega Norton, recibió la distinción de "Winemaker of The Year" de Tim Atkin, el reconocido Master Wine inglés, en el marco de su informe "Argentina 2020 Special Report".

"¡Felicitamos a David y nos enorgullece compartir esta noticia con todos ustedes! Es un privilegio contar con tanto talento y esto se ve reflejado no sólo en la excelencia de nuestros vinos sino también en el trabajo de todo nuestro equipo a lo largo de estos 125 años", celebró Michael Halstrick, presidente & CEO de Norton.

Tim Atkin, también destaca todos los años los mejores 100 vinos de la Argentina, listado dentro del cual Gernot Langes, vino ícono de Bodega Norton, fue reconocido con 95 puntos formando parte del listado de los 100 mejores vinos de Argentina.

"Siempre me gustó trabajar mucho. Le dedico mucho tiempo a esta profesión, y no solo durante la vendimia. El trabajo es intenso todo el año. Hay que recorrer fincas, probar las uvas, pensar los cortes… pero nunca lo tomé como un sacrificio", explicaba Bonomi este año a iProfesional.

"La realidad es que me puso muy feliz este reconocimiento, pero no solo a nivel personal, sino a nivel general, porque es el resultado de todo el esfuerzo que venimos haciendo, a nivel bodega y a nivel industria. Siento que cuando se habla del vino argentino es muy positivo porque nos da exposición en el mercado interno y externo", agregó Bonomi, en diálogo con este medio, quien igualmente agrega que distinciones de este tipo "hacen que uno tenga que esforzarse más y más. No podés relajarte, todo lo contrario: es una gran responsabilidad, porque cuanto más estás bajo el radar de los consumidores, más te tenés que esforzar en no defraudarlos y en darles vinos cada vez más ricos, que generen esa sensación irrepetible cuando se sirven en una copa".

3. Un vino en la cima del mundo... ¡y no es un Malbec!

Lote Especial Tannat 2018, premiado en el mundo

Una de las noticias del año, sin dudas, fue el hecho de que un vino argentino haya obtenido la distinción "Best in Show" en el reconocido concurso Dectaner Wine World Awards 2020, en el cual se presentaron miles de muestras de todo el mundo. Y lo interesante es que no se trató de un Malbec.

¿Cuál fue el vino argentino que se llevó este reconocimiento, el más importante que otorga el concurso? Lote Especial Tannat 2018, que produce la bodega salteña Colomé.

¿Por qué es clave este reconocimiento? Porque se trata de un concurso sumamente prestigioso: durante 28 días consecutivos en agosto, 116 expertos en vinos del mundo, incluidos 37 Masters of Wine y nueve Master Sommeliers, cataron a ciegas más de 16.500 muestras de 56 países.

Y, como se mencionó, de ese total, solo 50 etiquetas recibieron la distinción Best in Show, luego un arduo proceso de cata, a partir de los vinos que habían obtenido medalla de oro.

"Para Grupo Colomé es un orgullo haber sido reconocido dentro de los mejores vinos del mundo en los Decanter World Wine Awards 2020 en los que tuvimos el honor de ser la única bodega Argentina en conseguir la importante distinción Best in Show con nuestro Lote Especial Tannat 2018, que fue calificado con 98 puntos. Un gran reconocimiento por el arduo trabajo, la dedicación y la pasión de nuestro increíble equipo unido a nuestra hermosa y única tierra de Salta", dijo Matthieu Naef, CEO de Grupo Colomé.

Consultado sobre el hecho de que un Tannat argentino se haya consagrado en el DWWA 2020, Thibaut Delmotte, enólogo de Bodega Colomé, señaló que esta variedad "está presente en los Valles Calchaquíes desde más de 150 años y es una de las variedades emblemáticas de la región".

En el caso de Colomé, tienen unas 2 hectáreas plantadas con esta cepa y producen cerca de 14.000 botellas de esta etiqueta por vendimia.

"El Tannat, de hecho, fue siempre mi mejor amigo al momento de hacer los cortes en Colomé, aportando elegancia en nariz, frescura y estructura en boca", agregó.

4. Burbujas argentinas, premiadas

Chandon Brut Nature, consagrado como el mejor espumante argentino en Decanter

Chandon fue galardonada con una medalla de Plata y 92 puntos en el prestigioso concurso Decanter World Wine Awards 2020 por su Brut Nature, elegido como mejor espumante argentino en este certamen.

"Chandon Brut Nature, definido como puro y complejo, fue el primero de esta variedad, presentado en la década del 80 en el mercado argentino. De color amarillo claro con destellos dorados, aromáticamente intenso y complejo, con notas de damasco, frutos secos y pan tostado resultado del contacto con levaduras. En boca es fresco, fino y seductor, con sorprendentes toques frutados que potencian la sensación de cremosidad y suavidad en la boca", indicaron desde la bodega.

Acto seguido, agregaron que "en un año tan especial en el que Chandon celebra sus 60 años en Argentina, estos reconocimientos siguen demostrando el liderazgo, la calidad y la excelencia de la bodega en la elaboración de espumantes. Seis décadas después, Chandon continúa destacándose en todo el mundo a través de la pureza, precisión aromática e intensidad de todas sus varietales".

5. Valle de Uco, en la cúspide

Salentein Gran Valle de Uco "VU" Blend 2015, premiado en Alemania

El prestigioso certamen Alemán Mundus Vini, uno de los más importantes de Europa que premia a los mejores vinos a nivel mundial, destacó con el máximo galardón del concurso- Gran Medalla de Oro y Mejor Vino de Argentina- a Salentein Gran Valle de Uco "VU" Blend 2015.

Se trata del vino ícono de la bodega: un corte de Malbec y Cabernet Sauvignon que "refleja la esencia del terroir del Valle de Uco", según destacaron desde la bodega.

La degustación contó con la participación de un total de 120 expertos en vino que cataron y evaluaron casi 4.500 vinos de todo el mundo durante cuatro días y entregaron únicamente 13 medeallas "Gran Oro".

Cabe destacar que ese máximo reconocimiento únicamente lo reciben solamente aquellos vinos a los que el jurado internacional les otorga al menos 95 puntos y este año Salentein Gran Valle de Uco 2015 se convirtió en el tercer vino argentino en la historia de este concurso en obtener el máximo galardón.

"Este vino es un homenaje al Valle de Uco, tierra en que Bodegas Salentein fue pionera, y a la visión de su fundador, Myndert Pon. Gran Valle de Uco 'VU' me permite volcar cada año toda mi experiencia y filosofía como enólogo junto a nuestros hallazgos de investigación y desarrollo para elaborar un vino ícono de esta región", dijo "Pepe" Galante, enólogo de la bodega.