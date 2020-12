Estos son los mejores vinos del 2020, según el voto de casi 30 referentes de esta industria

iProfesional convocó a un grupo de reconocidos profesionales para que elijan el vino más destacado del año. Descubrilos en esta producción

El 2020 quedará en la historia de la vitivinicultura como uno de los años más desafiantes. Sobre todo, porque cuando se declaró la pandemia, todavía había uva en los viñedos esperando ser cosechadas y, además, todas las bodegas debían comenzar a elaborar los vinos de esta vendimia, sorteando todo tipo de dificultades.

A esto se sumó que, por las restricciones, las bodegas perdieron, de un día para el otro, importantes canales de comercialización, como restaurantes, bares, hoteles y también la venta directa a los turistas, dado que se restringió la circulación en casi todo el país.

Sin embargo, la industria se sobrepuso y el 2020 está cerrando mucho mejor de lo que se prevía al cierre del primer trimestre. Por un lado, la calidad que están alcanzando los vinos de esta vendimia en los principales terroirs del país es de muy buena a excelente, por lo cual las restricciones y los protocolos no tuvieron impacto negativo ni en la cosecha ni dentro de las bodegas.

En segundo término, las ventas en el mercado interno se recuperaron, dado que el vino ganó mucho más protagonismo en la mesa diaria, con ventas a través de vinotecas, supermercados y plataformas de ecommerce que llegaron a más que compensar lo perdido por el cierre termporal de otros canales de comercialización.

Tras este contexto tan desafiante y que no está del todo superado, iProfesional convocó a cerca de 30 referentes del mundo del vino, entre enólogas, enólogos e ingeniéros agrónomos, para conocer cuáles son, según su punto de vista, los mejores exponentes que se lanzaron este año y, además, los profesionales que más se destacaron.

David Bonomi | Bodega Norton

El vino del 2020

Altura White Blend. Es un blend a base de Sauvignon Blanc (de San Pablo), un porcentaje de un viejo Semillón (de Altamira) y Grüner Veltliner. Este vino nos llena de satisfacción y representa el trabajo que venimos haciendo en el Valle de Uco donde trabajamos con productores que conozco muy bien, y con quienes tengo una relación desde hace tiempo. El Semillón es uno de los más antiguos de Valle de Uco, en Altamira. Es un parral que parece un gobelet, y lo hemos recuperado. Esta cepa la hacemos en huevos de cemento, al igual que el Sauvignon Blanc, mientras que el Grüner Veltliner que tiene entre 6 y 8 meses de crianza sobre lías para protegerlo. Es un vino muy fresco que nos gusta mucho. Ideal para disfrutar en esta época del año pro su frescura, y compartirlo con amigos!

La enóloga del año

Destaco el trabajo de Maria Lis Pérsico, enóloga de Bodega Norton, con quien trabajamos codo a codo. Su precisión, conocimientos y profesionalismo están detrás de todo el trabajo que hacemos en la bodega. Para mí, fue quien se destacó este año por su gran esfuerzo y bajo perfil en la elaboración de grandes vinos.

Gonzalo Carrasco | Bodega Terrazas de los Andes

El vino del 2020

Esta vez elegí un espumante: Vinyes Ocults Nature Charmat Largo. Este vino me sorprende y, además, destaco la calidad y la consistencia de estilo de esta línea.

El enólogo del año

Tomás Staringher, enólogo de Bodega Polo y su proyecto Vinyes Ocults. Aparte de ser un gran tipo, destaco capacidad técnica, y su sencillez y originalidad para comunicar los vinos que elabora: tranquilos y espumantes. ¡Felicitaciones!

Paula Borgo | Bodega Séptima

El vino del 2020

Séptima Tierra Malbec Agrelo 2019 es mi vino destacado de este año. Es un vino que muestra la frescura, sedosidad, amabilidad y grandeza del terroir Alto Agrelo. Es el vino que le rinde homenaje al terroir donde nació Bodega Septima.

La enóloga del año

Elijo dos enólogas Clara Roby, de Familia Millán, y Gabriela García, de Bodegas Salentein. Las elijo por su pasión, compromiso y dedicación. Además de que me encantan los vinos que hacen.

José Galante | Bodegas Salentein

El vino del 2020

Personalmente considero vino destacado del año al Salentein Gran Valle de Uco Blend 2015, el vino icono de la bodega. Lo considero así porque, en un año tan complicado desde todo punto de vista, que cambió drásticamente nuestras vidas, este vino nos brindó una gran alegría y fue premiado con doble medalla de oro y mejor vino de Argentina en el concurso Mundus Vini en Alemania.

El enólogo del año

Elijo como enólogo y colega destacado de este 2020 a Jorge Cabeza. Jorge me está acompañando desde que comencé en Salentein, allá por el 2010 y valoro mucho su constancia y buena predisposición. Es buen profesional y sobre todo buena persona. Quiero aprovechar esta oportunidad para valorar públicamente su esfuerzo y trabajo.

Santiago Mayorga | Cadus Wines

El vino del 2020

Voy a elegir un vino de otra bodega. Este año elegiré Fósil Chardonnay de Zuccardi. Lo elijo porque siento que representa a la Argentina en una nueva manera de hacer blancos, muy frescos, con tensión, con acidez crocante y textura de boca.

El enólogo del año

Puedo mencionar a mi personas porque creo que la mayoría de mis colegas se destacaron en este año tan particular. Pero iré por Ale Vigil porque no sólo hace buenísimos vinos sino que lleva adelante la bandera de Argentina a donde vaya, y empuja a dos motores en nuestra industria.

Sergio Casé | Bodegas Trapiche

El vino del 2020

Este año elijo un vino que hacemos en la bodega: Iscay Malbec Cabernet Franc 2019. Para mí, es un súper vino, muy elegante, con excelente fruta y textura. Me hace acordar mucho a los grandes vinos franceses. De hecho, me erizó la piel cuando lo terminamos de hacer. Estamos muy contentos con lo que logramos.

El enólogo del año

El enólogo que destaco es Germán Buk, que trabaja con nosotros en Trapiche. Es un excelente profesional, muy estudioso y muy minucioso y, además, es un capo para los vinos blancos. Hace cosas maravillosas.

Paula González | Pyros Wines

El vino del 2020

¡Qué difícil elegir uno solo! Pero este año me quedo con Pyros Appellation Chardonnay 2020. Es el primer blanco del Valle de Pedernal que se suma al portfolio de Pyros. Un Chardonnay de altura que combina aromas de frutas de carozo y flores blancas. Una cepa que nos permite seguir descubriendo el potencial que tiene este valle extremo en la provincia de San Juan.

La enóloga del año

Siempre destaco el trabajo minucioso que viene haciendo Natalia Perulán, de bodegas y viñedos Familia Perulán. Es una persona súper apasionada por el mundo del vino, muy detallista y creativa. Más allá de ser amiga, la considero una gran profesional.

Alejandro Pepa | Bodega El Esteco

El vino del 2020

Estoy muy convencido del vino que elijo: La Linterna Pinot Noir, de Bemberg Estate Wines. Primero, se trata de una de las cepas a las que considero como número uno y que está consiguiendo, año tras año, una gran calidad en la Argentina. En paralelo, el vino es extraordinario. Cuando lo degusté, me trasladó a los Pinot Noir de la Borgoña. Proviene de un viñedo de altura, en Tunuyán, y de un terroir que posee muy buena cantidad de carbonato de calcio. Todo esto impacta en los aromas y en el sabor del vino. Es de desctar el trabajo de Daniel Pi y su equipo con este Pinot Noir de alta gama.

La enóloga del año

Elijo a la jefa de enología de El Esteco, Carolina Cristofani, que se viene desempeñando de una manera espectacular. Porfesionalmente, es súper dedicada a su trabajo, una persona muy atenta, una técnica que está en todos los detalles durante los procesos de elaboración, crianza y preparación de los vinos para poner en botella. Se ha destacado por su crecimiento, su entusiasmo y resalto también su alegría en el trabajo. En un año tan difícil para todos como este 2020, fue clave su forma de manenter el ánimo arriba, elevando al grupo de trabajo para que nadie afloje. Ese entusiasmo lo valoro muchísimo.

Fernando Losilla | Viña Las Perdices

El vino del 2020

El vino destacado de este año para mi es el Pinot Noir (y el Sauvignon Blanc) de La Carrera elaborado por el enólogo Mauricio Vegetti con la marca Lui Narvaez. Los dos vinos me parecieron fantásticos y dan muestra del trabajo del enólogo. Particularmente creo que los Pinot Nair están tomando un auge muy importante y me parece que es un excelente varietal para salir de los tradicionales Malbec y Cabernet Sauvignon. Y, sobre todo, en esa zona, La Carrera, que tiene aptitudes ideales de altura, amplitud térmica y suelo. Creo que Mauricio Vegetti supo interpretar las condiciones del lugar y plasmarlo en la botella.

El enólogo del año

El enólogo que destaco este año es Gustavo Bauzá, jefe de enología de El Portillo, del Grupo Salentein. Lo conozco desde hace muchos años; siempre con bajo perfil, haciendo un trabajo profesional, con mucho conocimiento sobre todo en espumantes. Su espumante Alyda Rosé de Pinot Noi–Pinot Meunier me pareció algo distinto que hay que probar y disfrutar. Gustavo es un profesional sumamente serio, con vocación de servicio y, sobre todo, un apasionado.

Lorena Mulet | Bodega Cruzat

El vino del 2020

¡Elijo el Cruzat Naranjo! Fue un desafío muy importante para todo el equipo de trabajo. Después de muchos ensayos logramos poner a punto la técnica y ha sido un éxito total.

El enólogo del año

Al pensar en la respuesta se me viene a la mente Sebastián Bonfanti y su familia. Ha sido un año muy difícil al caerse el turismo, actividad donde han dedicado mucho trabajo y presentan un producto de primer nivel. Pero con mucho empuje familiar e innovación lograron sacar productos nuevos de excelente calidad y mantenerse en una industria cada vez más compleja, encontrando las formas de llegar a los consumidores de manera directa.

Martín Kaiser | Bodega Doña Paula Wines

El vino del 2020

Alandes Paradoux Blanc de Blancs. Es un excelente exponente del potencial de los blancos en Argentina.

El enólogo del año

Me gustan mucho los vinos que hace Cristian Moor y, además, es un gran tipo.

Romina Carparelli | Bodega Margot

El vino del 2020

Este año probé muchos vinos nuevos, estar más horas en casa y animarme a algunas recetas nuevas siempre era buena excusa para descorchar. Como destacado para mí en este 2020 tengo el Celedonio Gran Malbec 2017; lo lanzamos en septiembre con algunos ajustes en el estilo. Hace un tiempo que venimos gustando de los vinos con menos madera y más expresión de la fruta, que se note bien "de qué está hecho". Todos los vinos de Margot se fueron modernizando en esta tendencia a elaborar vinos más francos, fáciles de tomar y con buena relación precio calidad. De los de mis colegas, uno que recuerdo que me gustó mucho fue el Gran Malbec de Flecha de los Andes. Me encantó la nota floral, la elegancia y el equilibrio. De esos vinos de alta gama que no abusan de concentrar y en el que el "menos es más" está muy logrado.

El enólogo del año

En lo personal, el enólogo del año fue Miguel Navarro, hace muchos años trabajamos en equipo y en esta cosecha tan particular hubiera sido imposible lograr los excelentes resultados que tuvimos sin tenerlo en el equipo. Su enorme experiencia, humildad y honestidad lo hacen un gran compañero y un excelente profesional. Ampliando el panorama y viendo a la industria del vino en general, el destacado ha sido Andres Vignoni, de Viña Cobos. Este año ha recibido galardones de todo tipo y ha logrado, incluso, transcender por sobre la figura de Paul Hobbs. Mis felicitaciones para él y su equipo.

Thibaut Delmotte | Bodega Colomé

El vino del 2020

Amalaya Malbec 2019. Un clásico y un gran embajador del Valle Calchaquí. Es un vino que evoluciono y se adaptó año tras año, pero siempre con mucha consistencia en la calidad a pesar del aumento de producción. De un estilo maduro y con más madera evoluciono a un vino con mucha frescura y elegancia, más accesible pero manteniendo la complejidad y la tipicidad del valle. El aporte del Tannat y Petit Verdot le da estructura y frescura al corte. Lo que destaco también de este vino es su excelente precio/calidad. En la vitivinicultura actual es un desafío poder producir vinos de alta calidad manteniendo un precio razonable y accesible para el consumidor.

El enólogo del año

Jorge Noguera, de Bodega Amalaya. Gracias a su trabajo, dedicación y pasión, Jorge logró adaptarse a la cultura y a los terruños de los valles Calchaquíes, no solamente manteniendo la calidad de esta bodega emblemática de Cafayate, sino también dando su toque personal a los vinos, aportando frescura, modernidad y elegancia a los cortes Amalaya.

Manuel González Bals | Bodega Andeluna

El vino del 2020

El vino de este 2020 es Andeluna Semillón 2020. Lo elijo porque es un vino que me sorprendió nuevamente con su elegancia y su austeridad, con su entereza y su estilo silvestre. La variedad Semillón requiere mucha atención durante todo el proceso, desde la insipiente brotación de las vides hasta el fraccionamiento del vino. La exigua cantidad de hectáreas plantadas en nuestro país lo hace singular y su historia me lleva a Francia, mis raíces. Mucho esfuerzo realizado con un equipo de trabajo aunado en un solo objetivo claro: lograr el mejor Semillón de Tupungato. Por lo tanto, mi elección también tiene que ver con la situación que nos tocó atravesar durante la cosecha 2020, en el inicio de la pandemia; fueron meses de mucho sacrificio para poder lograr una cosecha de excelente calidad en el medio de una incertidumbre mundial. Conmociona poder hoy disfrutar de este vino luego de todo lo transcurrido y que no lo hubiéramos logrado sin toda la gente que colaboró para este fin.

La enóloga del año

Cada año me gusta destacar actores del mundo vitivinícola que dejan una marca, cualquiera sea su trayectoria y fama, resaltando principalmente la labor constante. Es por eso que para mí la enóloga destacada en este 2020 es Ana Musso, una joven profesional, licenciada en Enología, que desde un perfil modesto ha trabajado este año con mucho empeño y profesionalismo, su tenacidad es su brillo. Y otra vez lo mismo: este año especial me deja una enseñanza y ejemplo en un contexto adverso con lo cual vuelvo a ratificar que la Enología es una ciencia ávida de vehemencia, lo cual conduce al arte.

Gustavo Bertagna | Bodega Susana Balbo Wines

El vino del 2020

Nosotros Malbec 2016. Porque nos ha dado muchas satisfacciones en base a los comentarios recibidos, y fue elegido el la lista de los Top 100 del mundo por James Suckling, y es de una cosecha fría y muy húmeda, que es atípica para Mendoza, lo que lo hace un vino único.

El enólogo del año

Sebastián Gava, segundo enólogo de Susana Balbo Wines, por su profesionalismo, humildad y continuo progreso en el ámbito enológico.

Ezequiel Ortego | Bodega Costa y Pampa

El vino del 2020

Patente X. Un vino de Córdoba frutado, redondo y muy bien logrado. Los vinos Córdoba, al igual que los de Chapadmalal, pertenecen a zonas aún no convencionales y que generan la atención de los consumidores. Y cuando lo probé, cumplió con creces mis expectativas. La diversidad que tenemos en Argentina es muy grande y hay suelo para hacer grandes vinos en todos lados.

El enólogo del año

Me costaría elegir un sólo enólogo que se haya destacado en el año, creería que el equipo enológico de Trapiche (liderado por Sergio Casé y Germán Buk) se destacó mucho este año por los reconocimientos de los vinos, posicionándose como bodega más premiada de Argentina y por la constante creatividad que envuelve al equipo, generando todos los años vinos de clase mundial.

Mariana Páez | Finca Quara

El vino del 2020

El vino que quiero destacar es el Alpaca Blend 2017, que se lanzará en 2021: una combinación de Malbec, Cabaernet Sauvignon, Tannat y Petit Verdot, con lo mejor de nuestra finca en Cafayate. Es un vino sumamente complejo, intenso en aromas y color... una verdadera explosión de aromas y sabores, a la vez elegante. Es muy único como toda su línea, y nos tiene muy expectantes como novedad del próximo año.

El enólogo del año

Realmente no me surge destacar a un solo enólogo este año sino a todos mis colegas. Fue un año especialmente difícil, lo fue para todos, pero en nuestra profesión en especial poder terminar la vendimia ya en plena pandemia, con las restricciones, sin saber si podríamos contar con los cosecheros para levantar la uva y la exposición al estar trabajando fuera de nuestras casas fue todo un desafío. Quisiera sí destacar a las enólogas que son madres, ya que muchas de ellas tuvieron que estar lejos de sus hijos durante los meses de vendimia y fue realmente difícil, un desafío del que salieron airosas. Por suerte contamos con herramientas digitales que permitieron también participar de eventos, cursos y la venta online, que empujó muchísimo y compensó en parte la situación.

Felipe Stahlschmidt | Bodega Pascual Toso

El vino del 2020

Ambrosía Luna Llena Gran Malbec. Sorprendido por la intensidad de aromas, limpios, frescos y después coincidía muy bien en boca. Concentrado, largo, con distintas capas de sabores. Es mi elegido entre lo que probé este año.

El enólogo del año

Mauricio Vegetti. Lo veo muy bien dedicándose de lleno a su proyecto "LUI". Sorprende la calidad, precio y consistencia de sus vinos.

Bernardo Bossi Bonilla | Bodega Vinos de Potrero

El vino del 2020

Para mí, el vino destacado es el Vinyes Ocults de Maceración Carbónica. Conozco la pasión, la dedicación y las ganas de su creador: Tomás Stahringer . En térrminos enológicos, requiere de mucha conducta y control de detalles. El vino está muy bien logrado, con gran expresión frutal. Además, la presentación es excelente.

El enólogo del año

Tomás Stahringer, porque tiene gran pasión y dedicación al trabajar. Y lo más importante es que, además de todo, eso es buena gente.

Rogelio Rabino | Bodega Kaiken Wines

El vino del 2020

Para este año elijo Hermandad Chardonnay 2018, de Falasco Wines. Lo degusté en una cena con amigos y me pareció que encontró el balance entre un vino del nuevo mundo con el viejo mundo. Modernidad y tradición en una botella.

El enólogo del año

Pablo Sanchez, de Falasco Wines, está llevando los vinos blancos de esa tradicional bodega a otro nivel, un buscador de la excelencia. Un gran profesional de bajo perfil y mucha humildad.

Clara Roby | Familia Millán

El vino del 2020

Espumoso Cuvée Nature de Cruzat. Lo elegí porque me encantan los espumantes de Cruzat y este en particular es fabuloso. Es una combinación excelente entre el estilo clásico y moderno; un producto elaborado con una materia prima de muy alta calidad y con un alto nivel de cuidado en los detalles.

La enóloga del año

Lorena Mulet, enóloga de Cruzat. Es un ejemplo profesional, gran formadora de equipos, muy apasionada y detallista en la elaboración de sus productos, que tienen una altísima calidad. Además es una excelente persona.

Federico Bizzotto | Bodega Budeguer

El vino del 2020

Familia Budeguer Finca Maipú Malbec 2018. Lo elijo por el trabajo en equipo que demandó, junto con el desarrollo y estudio de vinos de parcelas únicas. Además de ello, representa la puesta en valor nuevamente en la elaboración de vinos de alta gama de una de las zonas más conocidas y hermosas de nuestro país, como es Maipú, en Mendoza.

El enólogo del año

Destaco el gran año de Germán Di Cesare, de Trivento, y a todo su equipo. Si bien a Germán no lo conozco demasiado, no se necesita mucho tiempo para reconocer a las personas claras y humildes como es él.

Rolando Díaz | Bodega Altos La Ciénaga

El vino del 2020

El vino que elijo es el Shiraz Joven 2019 de Altos La Ciénaga. Es la primera vez que se envasa y nos dio muchas satisfacciones. Me parece que es un vino que va a dar mucho de qué hablar, porque es complejo pero es muy tomable.

El enólogo del año

El enólogo que elijo en este 2020 es un referente del NOA, como Paco Puga, tanto por el trabajo que viene haciendo en la bodega El Porvenir, como por su desarrollo con su proyecto personal. Y, sobre todo, porque sigue manteniendo su humildad y siempre comparte su conocimiento, algo muy importante en el mundo del vino.

Rodrigo Serrago Alou | Bodega Domaine Bousquet

El vino del 2020

El vino destacado de este año, y desde hace varios años, es un vino muy simple y muy complejo a la vez: el espumante Herencia Extra Brut de Polo Bodega y Viñedos, que hace el enólogo Tomás Stahringer. Es un vino que me encanta y que todos los años está igual, riquísimo y con una excelente relación precio-calidad.

El enólogo del año

Para mí el enólogo del 2020 es Gonzalo Carrasco de Bodega Terrazas de Los Andes, que ha tenido muchísimos reconocimientos durante el año. Es una de las personas que más que enseñó en el mundo del vino y me pone muy contento ver lo bien que le está yendo.

Leandro Azin | Bodega Casarena

El vino del 2020

Yo elijo Casarena DNA Cabernet Sauvignon (un 100% Cabernet Sauvignon), una hermosura de vino con mucha elegancia, con notas de frutas negras, pimientos y especias. Creo que es uno de los mejores Cabernet Sauvignon de Argentina. Cautivante.

El enólogo del año

Como enólogo el año, elijo a Eduardo Gabbarini, un muy buen técnico, amigo de la casa, una persona humilde que trabaja mucho y,sobre todo, alguien que ayudó mucho a la industria haciendo servicios de filtración para muchas bodegas grandes. También a Adrian Manchón, puesto que año a año mantiene la calidad de los vinos y le está dando muy buen resultado y eso es algo sumamente importante. Y, en tercer lugar, a Verónica Ortego, es un honor para mí que pueda compartir la profesión y la pasión en la elaboración de los vinos.

Héctor Renna | Bodega Goyenechea

El vino del 2020

Este año quiero destacar un vino que me gustó mucho, tanto en su presentación como en su estilo: el Riesling de Viña Las Perdices. Es un vino impecable desde la presencia en copa. En nariz impacta fuertemente por las características varietales, con aromas muy finos y elegantes, mientras que en boca posee una gran frescura, equilibrio y excelente final, Un vino muy bien logrado.

La enóloga del año

Gisela Rahman, que dedica mucha pasión a esta profesión. Además, está logrando grandes vinos en las bodegas que lleva adelante.

Verónica Ortego | Bodega Mythic Cellars

El vino del año

Mythic Divine Creation Malbec Nouveau. Es de lo nuevo que lanzamos; un vino con gran personalidad, que estamos seguros que va a traernos alegrías y disfrute, algo que este año necesitamos. ¡Fresco, frutado, hermoso!

El enólogo del año

Sin lugar a dudas, Leandro Azin, no solo por el profesionalismo que demuestra año a año, si no por el amor y la pasión que puso en este 2020. Es un gran enólogo, un gran líder y, sobre todo, una grandísima persona.