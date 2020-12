Estos son 12 de los mejores nuevos vinos blancos que se lanzaron en el 2020

En esta producción, iProfesional te presenta diez de las mejores etiquetas lanzadas a lo largo del año y que tenés que probar. ¡Descubrilos!

Como planteábamos en una nota reciente, el Malbec reina y gobierna en la Argentina. Es sinónimo de vino argentino. Es el Messi de la vitivinicultura nacional. Sinónimo de buena calidad en cualquier segmento de precios. Y para muchos consumidores, una zona de confort válida, que lo convierte en un varietal imbatible.

Pero, ¿qué pasa con el resto? Sí, Cabernet Sauvignon tiene su histórico público cautivo; el Merlot viene levantando y vuelve para reclamar un lugar estratégico en las góndolas y el Cabernet Franc, aún con pocas hectáreas a nivel nacional, sigue ganando fama.

¿Y con los blancos? ¿Dónde quedó la afinidad de los argentinos por los blancos, considerando que hace décadas se consumía más este tipo de vinos que tintos?

"Argentina, país de tintos", arrancó comentando el enólogo Sebastián Zuccardi en una reciente degustación vía Zoom. Pero lo hizo con una entonación final que más que una afirmación, terminó teniendo un aire de pregunta retórica.

"Casi todo el foco estaba puesto en los tintos y nos criamos con preconceptos que tuvimos que ir derribando", prosiguió el enólogo.

Y la realidad es que es destacable el impulso que ha tomado la producción de vinos blancos en la Argentina, de la mano de más calidad, más investigación y, por supuesto, de la mano de bodegas y enólogos que toman más riesgos.

Por eso, el 2020 fue un año muy interesante en materia de vinos blancos. Por eso, en esta producción de iProfesional te presentamos 12 de los mejores nuevos vinos blancos (no recambio de añadas, sino etiquetas novedosas) que se lanzaron en los últimos meses:

Textual Innovación Extrema Albariño 2019 | Santa Julia

Para este vino, utilizaron levaduras indígenas y se trató de preservar la mayor acidez natural posible. En nariz entrega fruta blanca brillante, como damascos y frutas de pepita, con una ligera pátina floral y una punta de cítricos dulces. Nada explosivo, tiene cierta delicadeza. En boca primero llama la atención el buen peso y su buen graso, como resultado de su trabajo con las lías. La energía ácida, en tanto, va en un in crescendo y le da soporte y lo estira, cerrando con un final bien enérgico. Muy bien logrado y absolutamente gastronómico.

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Porque la bodega conjugó dos marcas míticas de la vitivinicultura moderna (Textual, de Familia Zuccardi, e Innovación), para darle vida a una nueva identidad.

Terrazas de los Andes Grand Chardonnay 2018 | Terrazas de los Andes

Este blanco 100% de Gualtallary proviene de dos fincas muy diferentes: el 80% es de Finca Caicayén, a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, y el 20% restante es de El Espinillo, a unos 1.630 metros de altura. Es un blanco que habla de alta gama definitivamente, con aromas ensamblados que no permiten hablar tan ligeramente de frutas blancas o tropicales. Es una paleta profunda pero sin artificios, que habla del buen juego entre la frescura, la sana madurez y el uso sensible de la madera. ¿Sofisticado tal vez? Seguramente. En boca, como destacó el equipo enológico, se destaca por esa energía ácida que lo atraviesa y lo extiende. Pero no descoloca nunca. Siempre mantiene la delicadeza, con una oleosidad tenue. Su virtud, como decíamos es que en alta gama menos puede ser más. A veces esa fórmula queda a medio camino, pero aquí funciona muy bien. Destacable su final fresco, hasta herbal. Incluso, algunos dirían "mineral" (lo dejamos para el debate).

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Porque suma un pilar más en la construcción de la imagen de Argentina como productor de grandes vinos blancos a nivel internacional.

Demencial Blanc de Blancs 2019 | Finca Las Moras

Desde el interesantísimo Valle de Pedernal, en San Juan, que viene demostrando que es un terroir de clase mundial, llega este expresivo blend blanco que conjuga tres variedades: Viognier, Sauvignon Blanc y Chardonnay. El resultado se puede definir con una palabra: "expresivo". Es, de hecho, realmente exuberante en nariz, con una paleta de lo más variada, que mixea frutas blancas de carozo, también de pepita, cítricos dulces y hierbas. El balance entre la frescura y la suave madurez es excelente. Buen peso en el paladar y un graso ligero, con un andar largo y un pulso ácido en su punto justo. De los blancos más interesantes del año.

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Original, rico y súper bebible. Una bocanada de aire fresco en el universo de los vinos blancos.

Salentein Reserva Corte de Blancas 2019 | Bodegas Salentein

Es un corte que suma capas y capas, de esos para ir descubriendo y dejando que gane un poquito de temperatura. Cuando esté en la copa unos minutos, seguramente notes sus aromas que remiten a las frutas de carozo, con toques florales y de cítricos dulces. En boca es un vino que entrega excelente peso y volumen, con un lindo centro ácido (apalancado en el Sauvignon Blanc). En su desarrollo, explotan las notas de pomelo rosado y una fruta blanca crocante. Es súper fluido y la acidez es constante. Pero no esperen un vino híper mordiente e incómodo para el paladar. Es tan fresco como elegante.

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Porque revela el trabajo que viene haciendo la bodega, que está apostando y muy fuerte por los blends tanto tintos como blancos.

Casillero del Diablo Reserva Chardonnay 2019 | Casillero del Diablo

Es uno de los lanzamientos del año, por tratarse de una línea de vinos con fuerte presencia internacional y que, por primera vez, también se elabora en la Argentina. Lo que nos gusta de este Chardonnay es su tipicidad indiscutible, con esas notas esperadas de frutas blancas de carozo y sus trazos tropicales. Lo bueno es que va por el carril del medio y no es ni chispeante ni empalagoso. La madera está en su punto justo y esto redunda en un blanco de desarrollo fresco, con una equilibrada energía ácida, pero con el suficiente peso y volumen como para ser bien gastronómico.

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Además de ser un rico Chardonnay, es una marca global que ahora se produce en la Argentina, generando empleo y valor agregado local.

Zuccardi Polígonos Tupungato Sauvignon Blanc 2019 | Familia Zuccardi

Cuando en una escuela de sommellerie se muestre cómo es la tipicidad de un Sauvignon Blanc del Valle de Uco, deberían utilizar esta etiqueta como uno de los buenos ejemplos: es exuberante, con muchos aromas herbales, con capas sucesivas que suman notas de espárragos, pomelo blanco y más. En boca ofrece buen peso, con una buena energía ácida que lo empuja. No es ligerito, tiene cuerpo y textura y un dejo final a más de esos espárragos percibidos al comienzo. Complejo y multidimensional. "Durante años dije que no iba a hacer Sauvignon Blanc, porque lo asociaba con el mar, como los que se elaboran en la zona costera de Chile. Pero cuando vimos la oportunidad de hacer un Sauvignon Blanc de montaña, aceptamos el desafío para ver cómo esa cordillera se hacía presente en el vino", apuntó el enólogo Sebastián Zuccardi.

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Porque es uno de los Sauvignon Blanc más interesantes de los últimos años.

Altaluvia Riesling 2019 | Proyecto Altaluvia

Un interesante hallazgo este blanco. Si ya conocés la cepa y algunos ejemplares del Valle de Uco (no hay muchos), tal vez esperes ese característico aroma "asfáltico", que remite a derivados del petróleo. Pero en este caso hay muy poco de eso y mucho de frutas blancas, especialmente las de carozo; maracuyá; toques florales y un dejo a hierbas silvestres. La acidez se siente en un in crescendo, pero jamás incomoda, al tiempo que acompaña un buen volumen un ligero graso. Martín Kaiser, ingeniero agrónomo del proyecto, explicó que "con este vino buscamos dos niveles de madurez y para eso hacemos dos cosechas: una más fresca, que fermenta en tanque y otra, un mes después, que la dejamos en barricas hasta realizar el corte. Buscamos un vino bien expresivo, en el que aparezcan notas herbales, que le dan mucha vivacidad".

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Porque es un blanco interesantísimo y de un nuevo proyecto vitivinícola. ¿Qué más pedir?

Dedicado White Blend 2019 | Finca Flichman

Delicadísimo y sofisticado. Notas definidas de frutas blancas, flores y una pátina herbal le dan vida a este blend que conjuga Sauvignon Blanc y Semillón, provenientes de viñedos del Valle de Uco. En boca muestra un buen peso, con aromas nítidos que recuerdan a los frutos de carozo, como los damascos, manteniendo ese trazo herbal tan propio del Sauvignon Blanc. Seguro hay un buen trabajo de lías, que le dan buena cremosidad. Tiene mucha vivacidad, apoyada en una acidez siempre constante, pero también equilibrada.

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Uno de los cortes blancos del año, que todo amante de los blends debe probar.

Andeluna Semillón 2019 | Bodega Andeluna

Se trata del nuevo lanzamiento de la bodega de Gualtallary, que está presentando la nueva línea "Andeluna", junto con un cambio de estética. Este vino se luce con notas herbales, que recuerdan al tilo y al cedrón, sumando algo de y flores y, muy por detrás, toques de fruta blanca. Es elegante, complejo y en boca un tanto minimalista: de pulso seco, con la intensidad justa y un largo desarrollo. Fresco pero sin excesos. No necesita fuegos de artificio para llamar la atención.

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Porque suma un capítulo más (y es un buen capítulo) a la crónica de la resurrección de la variedad Semillón en la Argentina.

Traful Chardonnay-Semillón | Bodegas López

Interesante blend que conjuga uvas de Tupungato (para asegurar frescura) y de Maipú y cuya cosecha se realiza íntegramente de forma manual. ¿Qué nos gusta de este blanco? Primero: su aroma sutil, agradable y limpio, que habla de futas blancas, que tiene una pizca de tropicalidad, y que no habla ni de sobremadurez ni de oxidación. Segundo: en boca ofrece recorrido corto pero amplio, de buen peso y con esa misma aromática, siempre limpia, que en el paladar gana en expresividad. La acidez es un plus que sorprende.

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Porque es uno de los vinos blancos más competitivos del mercado. Imbatible en su relación precio-calidad.

Altos Las Hormigas Blanco 2020 | Altos Las Hormigas

Se trata de un blend de Semillón y Chenin que proviene de viejos parrales del Valle de Uco. Y el resultado es sumamente interesante: tiene muy buena potencia aromática en nariz, con notas de fruta blanca apenas madura, una punta ligeramente herbal y un fondo de cítricos, que recuerdan al pomelo. En boca corre por el centro, con pulso seco, pero no es de esos blancos delgados y chispeantes. Tiene buen peso y un dejo graso (no sucroso). Lo bueno es que es híper fluido y fresco. Todas variables que lo convierten en un gran vino gastronómico.

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Es el primer blanco en la historia de la bodega. ¡Y es muy rico!

Los Muros Blanc de Blancs 2019 | Finca Bandini

Este vino blanco del Valle de Uco se muestra súper complejo, con toques a hierbas, frutas blancas y una paleta cítrica, dominada por la nota de pomelo, que a los 10 minutos de tenerlo servido en la copa pasa a volverse más palpable. De fondo, aparece un dejo tropical pero sin exceso de maduración. Hay profundidad e pero también mesura y equilibrio. Es un blanco complejo, con muchas piezas, pero bien ensamblado. Conforme avanza se palpa el Sauvignon Blanc, uno de los componentes del corte, que entrega esas mismas notas cítricas y herbáceas. Tiene una linda energía ácida, que habla del lugar. Se elaboró en huevos de concreto y una parte del vino tuvo un pasaje ligero por madera.

¿Por qué es uno de los lanzamientos del año?

Forma parte del portfolio de una nueva bodega, la primera que se lanzó oficialmente en la Argentina a través de la plataforma Zoom.