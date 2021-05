Vinos perfectos para el asado: 6 etiquetas novedosas para cuando prendas el fuego

En esta producción te recomendamos cinco nuevos vinos y un relanzamiento, de diferentes precios y que son ideales para descorchar frente a la parrilla

¿Buscando tintos nuevos para la hora del asado? En esta producción te recomendamos cinco vinos recién presentados y un bonus track que son perfectos para la hora en que se enciende la parrilla.

De diferentes estilos y pensados para diferentes presupuestos, estas etiquetas tienen un factor en común: son ideales para celebrar la comunión entre vino, asado y fuego.

La Gran Nacha 2019 - La Liga de los Enólogos - Precio: $363

La Gran Nacha 2019

Centrémonos en La Gran Nacha. Primero llama su atención por el nombre y por su etiqueta, deliberadamente inspirada en la imagen creada durante la Segunda Guerra Mundial y que, bajo el lema "We can do it", se terminó convirtiendo en símbolo de los movimientos feministas. El vino, como señalábamos, es un intrigante corte de Garnacha Tintorera (de ahí el nombre del vino) y de Syrah. La primera es una cepa que se distingue de la mayoría de las uvas por su interior más oscuro, lo que la convirtió históricamente en una buena aliada para sumar más color en los cortes. En este caso, el mix funciona y muy bien. Sus aromas son profundos, intensos, dominados por las frutas rojas y negras. En boca mantiene ese espíritu de aromática potente y avasallante, con buen volumen, textura rugosa y una buena acidez. Un vino directo, a buen precio y que se va a llevar muy bien con cualquier corte de carne a las brasas.

Indómito Red Blend 2019 – Kaiken Wines – Precio: $970

Indómito Red Blend 2019

Se trata de un nuevo blend que acaba de ser presentado en sociedad y que conjuga un 90% de Malbec y Cabernet Sauvignon de la siempre apasionante región de Altamira y que guarda en secreto el 10% restante del corte. El resultado es un vino al comienzo mesurado que cuando se abre entrega notas de ciruelas, especias y una pátina herbal. En boca avanza en un largo desarrollo, ligeramente tenso, con un paso sabroso y toda la fluidez que aporta Altamira. Los taninos son pura elegancia, con una energía fresca, constante, que no desentona. Sumamente bebible, pero con buen carácter.

Vito Corleone Red Blend 2019 – Mastrantonio Wines – Precio: $590

Vito Corleone Red Blend 2019

La nobleza de los vinos del Este se revela en este tinto donde la fruta roja es exuberante, junto con una pátina bien fresca. En boca es jugoso, con algo de andamiaje y taninos con agarre. Cierra con una buena acidez. Su ligera astringencia le suma presencia y carácter y no presencia y carácter y va a sumar al momento de que salgan los primeros cortes de la parrilla.

Vasco Viejo Malbec Edición Vintage – Bodegas López – Precio: $250

Vasco Viejo Edición Vintage Malbec

Cuatro comentarios antes de hablar del vino: en primer lugar, se trata de un homenaje a las antiguas etiquetas que producía la bodega. En segundo lugar, viene en formato de 1.125 ml, es decir, equivale a una botella y media de las de tamaño tradicional. En cuarto lugar, este vino tuvo paso por los grandes toneles que posee la bodega, de hasta 25.000 litros. Y por último, el precio, que lo vuelve ideal para tener varias botellas y, cuando se pueda volver a la normalidad, compartirlo con amigos o con la familia. El vino es noble. ¿Qué se entiende por esto? Buena fruta, intensa, madura, con un paso bien jugoso, taninos que no incomodan y una sorprendente frescura. Deja flotando una ligera y agradable sensación dulce.

Abrasado Historic Blends Malbec 2018 – Familia Millán – Precio: $960

Abrasado Historic Blends 2018

Arranquemos por lo que ofrece en boca: es un vino sabroso, de buena jugosidad pero con una acidez marcada que lo empuja y lo estira y ahí revela mucho de su origen: está la frescura y la tensión del Valle de Uco. Nada remolón, todo lo contrario, con una buena estructura y un final marcado por el dulzor de la fruta y de la madera. Con hándicap más que suficiente para sobreponerse a cualquier corte hecho a la parrilla y con el graso y la acidez necesaria para limpiar el paladar. En la nariz, en tanto, explota con frutas rojas crujientes, una ráfaga floral y una madera que, sin abrumar, suma ligeros ahumados y toques a cacao.

Dadá Finca Las Moras #8 Chocolat 2020 – Finca Las Moras – Precio: $350 | Relanzamiento

Dadá #8 Chocolat

Los Dadá patearon el tablero hace años: cuando la industria hablaba de desmaderizar los vinos, Finca Las Moras entendió que había un público que quería vino con madera y hacia allí avanzó y le dio un giro, exacerbando los aromas propios de la barrica, con el agrado de esencias naturales. Este vino tiene un par de años en el mercado pero acaba de ser relanzado con nueva etiqueta y añada. Si te gustan los vinos de aromática intensa, con notas de frutas maduras, tipo mermelada y una madera con anabólicos (en este caso dado por el toque extra de cacao), este vino es para vos: en boca es jugoso, de taninos híper amables, con una acidez controlada y un dulzor final que encorseta todo. Con unas hamburguesas de cordero a la parrilla, un hit.