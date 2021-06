Diez vinos para comprar directo de bodega, a buen precio y perfectos para este Día del Padre

¿Buscás vinos para regalar o regalarte en esta fecha especial? Chequeá esta producción de vinos recomendados y que se adaptan a diferentes presupuestos

Vinos para recomendar hay muchos. Pero si se buscan etiquetas que se puedan comprar directo de bodega, con descuento o con algún beneficio extra (como envío gratis o pago en cuotas sin interés), entonces el universo de posibilidades se achica bastante.

Por eso, en esta producción de iProfesional te recomendamos 10 buenos vinos que se pueden conseguir en las tiendas oficiales de las bodega y que son perfectos para que la persona elegida (seas vos o alguien más) los reciba en la puerta de casa.

Choique Chardonnay 2020 | Bodega L'Orange

El packaging sin dudas es un plus: viene en una pequeña botella de 250 ml y por eso, si a quien reciba este regalo le gusta el estilo de los vinos naranjos, es ideal para regalar más de una. Básicamente, un vino naranjo es aquel que se elabora con la técnica de un tinto, pero a partir de uvas blancas, en este caso Chardonnay. El resultado, en este caso (se utilizan viñedos de Vista Flores, en Valle de Uco) es un vino donde abundan las frutas de carozo, los trazos herbales y, muy de fondo, un dejo cítrico. En el paladar se luce con una frescura vibrante y un paso con cuerpo, dado por algo de la tanicidad que se obtiene con este método de elaboración.

¿Dónde comprar este vino? Se consigue en el ecommerce del grupo Wine is Art. Se vende el pack de 12 botellas a $6311 y se puede pagar en 6 a 12 cuotas sin interés. Cuenta también con envío gratis a todo el país.

Dos Cauces Malbec 2018 - Bodega Finca Bandini

Finca Bandini es un proyecto que nació en Las Compuertas, el hotspot por excelencia de Luján de Cuyo y que está comendado por la ingeniera agrónoma y actual CEO, Carolina Pelayes, y el enólogo Alberto Moreno, con el asesoramiento del gran Marcelo Pelleritti. Con este vino, los enólogos buscaron representar el auténtico varietal puro de Las Compuertas. El resultado es un ejemplar que entrega fruta roja jugosa y brillante, con un buen trasfondo floral, en alta definición y un toque apenitas especiado. En boca es bien amplio, pero con paso suelto que lo hace muy bebible. Su medio de boca es impactante a nivel aromático. Deja una linda textura, gracias a sus taninos con agarre pero sin aristas. Un vino que tiene carácter pero no está sobrecargado. La acidez, equilibrada pero continua, ofrece un buen andamiaje, siempre con esos aromas profundos, que quedan flotando largo rato. Uno de los grandes lanzamientos del año.

¿Dónde comprar este vino? La bodega cuenta con un ecommerce propio, donde se puede conseguir este vino por caja de 6 botellas con un 15% de descuento, a $5.278. Además, hay diferentes promos para el Día del Padre.

BenMarco Sin Límites Orgánico Malbec 2019 | Susana Balbo Wines

BenMarco presenta el primer vino 100% orgánico y sin sulfitos agregados elaborado por Susana Balbo Wines Vino que definitivamente habla de la pureza del lugar. Fruta roja nítida, brillante, sin interferencias, con toques floraes y herbáceeos. Boca sabroso y jugoso, de desarrollo muy equilibrado. Sus taninos de grano fino que son pura amabilidad y su textura es sutil, delicada. Puede ser un cliché pero es muy sedoso: no es seco y filoso, tampoco sucroso y denso. Es jugoso, con la frescura justa. De esos vinos que aparecen cada tanto, pensados para beber sin necesidad de maridar con nada.

¿Dónde comprar este vino? En la tienda oficial de la bodega. Cuesta $1.714 la botella y cuenta con la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

Amalaya Gran Corte 2019 | Bodega Amalaya

Hace tiempo decimos, aunque tal vez no sea necesario recalcarlo ya, que los vinos del Norte Argentino pueden ser intensos y muy potentes, pero pueden ser también sumamente elegantes. La altura, la amplitud y ese sol les da sí un color denso y profundo, aromas intensos y mucho cuerpo, pero todo esto convive muy bien con ese concepto que en el exterior denominan "drinkability". En este corte de Malbec, Cabernet Franc y Tannat aparecen notas de frutas rojas y negras maduras, muchas especias, toques de pimentón ahumado y un recuerdo a café. En boca, en tanto, es una grata sorpresa: los taninos firmes, que le dan buen sostén a este vino jugoso y rico, conviven con una grata frescura. La mano de los enólogos se palpa en este blend, donde lo extremo del terroir se siente, pero esa energía también puede ser sinónimo de elegancia.

¿Dónde comprar este vino? En Cava Colomé, la nueva tienda online de la bodega. La caja de 6 botellas cuesta $5.520, con un 20% de descuento. Además, se puede pagar en hasta 3 cuotas sin interés y hacen envío a todo el país a partir de compras superiores a los $5.000 (excepto Tierra del Fuego).

Ucree Malbec 2020 | Ucree Wines

Nuevo vino y también, nueva bodega. Se trata de un proyecto emplazado en Valle de Uco y que está dirigido enológicamente por Silvia Corti, quien destaca que lo que buscan es reflejar en cada botella las particularidades del terruño. Y lo interesante es que son vinos que se comercializan de manera directa desde la bodeg. Este ejemplar del terroir de El Cepillo se luce en nariz con una fruta crujiente y una atmósfera bien floral, junto a una ráfaga de aromas más frescos, ligeramente herbales. En boca mantiene esa frescura, con una fruta pura bien definida, de esa que emociona, y taninos muy bien trabajados. Su recorrido es largo, apenas jugoso. Cierra y deja flotando aromas muy sutiles que revelan su paso por madera. Híper bebible, pero no ligerito: tiene alma.

¿Dónde comprar este vino? En la tienda de la bodega: la caja de 6 botellas cuesta $3.900, con un 15% de descuento.

Terrazas Apelación de Origen Las Compuertas Malbec 2017 | Terrazas de los Andes

La elegancia manda; sus aromas, en tanto, son súper profundos. Ahí se funden las notas de frutas rojas, los suaves toques herbáceos y cierto dejo tostado. En boca es realmente suave, con un andar pulido y una acidez equilibrada, amable. Es ligeramente sucroso, pero sin perder la fluidez. Clásico, sin ser previsible.

¿Dónde comprar este vino? En la tienda oficial que la bodega posee en Mercado Libre. La caja de 6 botellas, conformada además por las otras dos etiquetas que completan la línea Apelación de Origen, cuesta $5.280, con un 20% off.

Bianchi IV Generación 2018 | Bodegas Bianchi

Uno de los últimos lanzamientos que refleja el espíritu de búsqueda de la bodega que, sin olvidar sus raíces en San Rafael, viene explorando a fondo el terroir de Los Chacayes. Y este blend, conformado por Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot, es una gran puerta de entrada a la actualidad y al futuro de Bianchi: con maestría, el gran enólogo Silvio Alberto entrega un tinto complejo, donde conviven capas de fruta roja y negra, apenas maduras, junto con trazos de hierbas y especias. La madera, más de fondo, aporta cierto clasicismo, sumando toques de cacaco y un dejo tostado. Al paladar presenta un largo desarrollo, bien texturado, con ese brío y vitalidad que logran los Malbec de Chacayes. Oleoso, pero no sucroso; voluminoso, pero no sobrecargado; impactante en términos aromáticos, pero siempre elegante. Largo final, con un recuerdo nítido de más frutas negras y especias. La alta gama, muy bien entendida.

¿Dónde comprar este vino? En el ecommerce de Bodegas Bianchi. La caja de 6 unidades cuesta $24.300, con un 10% off y un ahorro de $2.700.

Séptima Obra Malbec | Bodega Séptima

Es de esos Malbec que son una apuesta realmente segura, básicamente porque se trata de un vino con excelente tipicidad. Este ejemplar muestra una paleta dominada por las frutas confitadas y una pátina floral. La madera no abusa de la vainilla y aporta una cuota de especias exóticas. No grita barrica, apenas la sugiere. Tanto en nariz como en boca, es una celebración al equilibrio. Es un vino que se presenta jugoso, con una rica sucrosidad y taninos firmes, pero tan pulidos que no incomodarán a los paladares sensibles.

¿Dónde comprar este vino? Se consigue en el recientemente lanzado ecommerce de Bodega Séptima, a un precio de $4.426 la caja de 6 botellas (15% off). Además, hacen envíos gratis a toda Ciudad de Buenos Aires y también, para compras superiores a los $3.500, a todo el país.

Trivento Gaudeo Paraje Altamira 2017 | Trivento

Este vino proviene de un viñedo emplazado en Altamira y que es una verdadera joya. Allí trabajaron con selecciones masales, en su mayoría en pie franco, a partir de viñedos históricos de Mendoza. Y se elaboró con el objetivo de que refleje de manera bien definida, sin interferencias, los detalles del terroir. Cuando lo sirvas seguramente sientas una linda fruta roja y toques florales. Su aromática es profunda pero delicada. Al paladar premia con buen volumen y estructura pero tiene un paso texturado bien definido, con taninos de grano fino, que lo llevan definitivamente a otro nivel; esa misma textura que se percibe en los grandes vinos de Altamira. Hay una energía ácida constante pero manejada con mucha sensibilidad.

¿Dónde comprar este vino? En el ecommerce del grupo, donde cuesta 14.283 el kit de 6 botellas (30% off), conformado además por los otros vinos de terroir que le dan vida a la línea Gaudeo. Ofrecen envíos gratis a todo el país para compras superiores a $5.000 y 10% off extra en la primera compra.

La Mascota Chardonnay 2018 | Bodega Mascota Vineyards

Este Chardonnay es ideal para quienes buscan un blanco clásico, entendido esto como un ejemplar que ofrezca en nariz frutas maduras, con toques tropicales y también de esas frutas de carozo; así como toques de frutos secos y esa sensación envolvente que recuerda al caramelo, dada por la barrica. En boca, este vino es cremoso, con un medio de boca cargado de más de esa fruta madura y con una barrica que sigue siendo protagonista. Sin embargo, la acidez juega un buen papel y le da un toque de brío, evitando que canse. Nos encanta la diversidad y que, tras años de una industria vitivinícola corriendo detrás de vinos más y más ácidos y filosos, haya bodegas que ofrezcan un estilo que, más allá de algunos cambios sutiles, siguen buscando muchos consumidores.

¿Dónde comprar este vino? En el ecommerce del grupo, donde se consigue a $744 la botella, con un 30% off (la compra mínima es de 6 unidades).