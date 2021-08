El ABC del Pinot Noir y vinos recomendados para celebrar su día mundial

Es una de las variedades más elegantes del mundo y en la Argentina se produce una diversidad de estilos que vale la pena descubrir.

Apreciada por su elegancia, la variedad Pinot Noir es una de las cepas más emblemáticas a nivel mundial. Y este 18 de agosto se celebra su día alrededor del planeta.

En el país hay cerca de 2.000 hectáreas, lo que equivale a poco menos del 1% de la superficie cultivada con viñedos, siendo Mendoza la provincia que explica más del 70% del total.

Y, pese a su escasa superficie frente a otras variedades, la realidad es tiene un protagonismo determinante: Pinot Noir, en el país, es sinónimo de espumantes; también, es uno de los símbolos de la Patagonia; sin dejar de ser protagonista de los vinos tintos oceánicos.

Así, son múltiples sus roles en la vitivinicultura nacional. Ahora, ¿cómo se explica su importancia en la industria?

Diego Ribbert, director de Enología de Chandon Argentina aseguró que "claramente es la variedad tinta con el sello auténtico de la elegancia, fineza, y profundidad. Permite lograr y definir en los vinos o burbujas la integridad entre fuerza y elegancia, acidez y sucrosidad, frutas rojas y negras frescas equilibradas con un complejo carácter vegetal que no siempre se logra, pero que caracteriza a esta variedad".

"Su distribución geográfica desde Francia (Borgoña) hacia otras regiones vitivinícolas del Mundo creo que es producto de un mix de situaciones técnicas y políticas dentro de la historia de esta variedad. Se adapta bien a diferentes climas, aunque exige un conocimiento importante de sus requerimientos para poder madurar y lograr los rendimientos/calidad que cada estilo o lugar espera", completó.

-¿De dónde es originaria la cepa y en qué época comenzó a cultivarse en la Argentina?

-Sus verdaderos orígenes genéticos como muchas otras variedades es complejo afirmarlos, pero escribe una hermosa historia desde Francia, más precisamente la región de la Borgoña donde trabajaron durante siglos esta variedad y conocen sus fortalezas y debilidades, resultando en grandes vinos que sin dudas dejan sin palabras a más de uno.

En Argentina hay información que valida su presencia desde principios del siglo XX, pero el desarrollo técnico de la variedad y su explotación es más reciente aún. Desde Chandon hace poco más de 60 años, se trajo material clonal de PN y se adaptó a nuestro clima extremo de Cordillera, Mendoza un desierto que recibió muy bien esta variedad.

-¿Qué características organolépticas desarrolló esta cepa en el país y que las diferencian de las características de su región de origen?

-El Pinot Noir en Argentina refleja su terroir con facilidad, comenzando por la Patagonia que expresa una elegancia y fineza increíble, caracteres vegetales thiólicos (pomelo rosado, ruda fresca) bien definidos y vegetales frescos en general. Frutas rojas frescas como cerezas y fresas, una acidez firme que se imprime en boca, con la profundidad que lo mantiene vivo por un largo tiempo luego de degustarlo. Siempre hablamos de buenos vinos, porque es una variedad sensible y se pueden cometer errores.

Subiendo al norte, en Mendoza tenemos una diversidad exquisita con las diferentes alturas de la Cordillera de los Andes, por lo tanto un mix de suelos y orígenes que aún estamos entendiendo con este "Corcel Negro", nuestro Pinot Noir de Cordillera extrema. Por lo cual tenemos muchos estilos de Pinot Noir, siempre sobre los ejes de elegancia, concentración de frutas rojas en su mayoría y una acidez que crece cada 100 metros que ganamos en altura. Además, aparecen en algunos casos especias como tomillo o pimienta, que terminan por acomplejar este varietal y le suman personalidad.

Naturalmente, a medida que avanzamos al norte Argentina sin soltar la Cordillera de Los Andes, vamos a encontrar vinos de esta variedad con menos componentes frescos y elegantes, zonas más difíciles de trabajar con Pinot Noir pero que sinceramente desarrollan nuevos estilos que se alejan de la elegancia, pero nos acercan al mundo de la complejidad y concentración de los tintos clásicos.

-¿Cuáles son a tu entender, los mejores terroirs en la Argentina para el desarrollo de esta cepa y por qué?

-En Mendoza, con paciencia y constante reflexión, desde Chandon aprendimos que el Pinot Noir se encuentra mejor en la altura, no solo por la acidez natural que desarrolla y que no consume por una baja tasa respiratoria, sino por una lenta y completa madurez que logra a diferentes alturas y permiten obtener caracteres frutales rojos y negros muy frescos, notas balsámicas y especias particulares que enriquecen los aromas de esta noble variedad.

Desde el aspecto sanitario el Pinot Noir es muy sensible a la podredumbre en general, por lo cual con la altura y menores temperaturas evitamos muchas veces estos problemas naturales.

Suelos pobres, bien drenados, con abundantes cantos o piedras, son bienvenidos por el Pinot Noir, y por el contrario suelos pesados y humedos no colaboran para llegar a la madurez deseada en cada caso, generando condiciones que provocan falta de homogeneidad en la madurez, problemas sanitarios, entre otros. Pero se pueden trabajar en este tipo de suelos con resultados poco a medio cualitativos.

-Y, de manera contraria, ¿qué zonas, por tipo de suelo o clima, considerás que no son aptas para esta variedad?

-Completando la respuesta anterior, suelos pesados, arcillosos, con baja capacidad de percolar, y zonas muy cálidas con alta pluviometría, no son los ideales en general por más material clonal que desarrollen.

-En la Argentina, el 94% del Pinot Noir se vende como varietal y solo el 6% como corte. ¿Por qué no es tan común ver al Pinot Noir en un blend en los vinos tranquilos?

-La elegancia, la falta de taninos importantes y la frescura de esta variedad, no es fácil lograrla como monovarietal y aún más equilibrarla con otro varietal sin que pierda protagonismo. Hay que entender bien el lado "tánico seco" de esta variedad, producto de sus caracteres herbales; evitar la sobremadurez y sobre extracción; cuidar la sensibilidad de su fruta; interpretar bien el costado láctico natural que muchas veces presenta, entre otros componentes que definen a este noble tinto.

De la misma manera su evolución en barrica, tanque o botella, no es la misma que otros tintos, por su composición fenólica, por lo cual hay que considerar muchos aspectos técnicos antes de utilizarla en un blend e incluso en un espumante donde la acidez y burbujas van a potenciar aún más todos estos aspectos. Hay que conocer bien esta preciosa variedad.

-¿Y por qué es una cepa clásica y fundamental en el universo de los espumosos y champagnes?

En línea a lo que venimos conversando, es una de las variedades nobles dentro del universo de espumantes, es uno de los Reyes de las Burbujas juntos al Chardonnay, por su elegancia, fineza, concentración, acidez natural, frutos rojos frescos, entre muchos otros aspectos y expresiones que permiten trabajarlos bien con barricas o burbujas. No ganamos en taninos, no ganamos en color si lo controlamos bien durante la maceración de esta variedad, tenemos muchos aromas delicados rojos y herbales o balsámicos, algunas veces algo de especias, por lo cual es el "elegido" desde hace siglos por la Región de la Champagne y el Mundo de los espumantes.

Finalmente, no olvidemos que define el volumen y estructura en boca de un espumante, acompaña el carácter graso o sucroso de un Chardonnay, potencia aún más los aromas y sabores de los diferentes estilos, por lo cual no es un varietal que pueda quedar fuera del assemblage.

Guía del Pinot Noir

En esta producción, te recomendamos Pinot Noir de diversas regiones y estilos.

Costa & Pampa Pinot Noir 2019 | Bodega Costa & Pampa

Este Pinot Noir es muy particular porque nace a unos pocos metros del Atlántico, más precisamente en Chapadmalal, bajo la asesoría del enólogo Daniel Pi. Este tinto entrega frutas rojas apenas maduras, toques terrosos y un ligero trazo especiado. Es amplio, de largo andar y con taninos soberbiamente trabajados, muy bien pulidos, que hablan de la delicadeza de la variedad. Todo es balance en este tinto oceánico, de esos que fueron creados para beber y beber.

Precio sugerido: $1.802

Chandon Cuvée Réserve Blanc de Noirs | Bodega Chandon

Este espumante impacta desde el color. Si podés, servilo en una copa para vinos blancos y vas a notar, al instante, intensas notas de frutas rojas, con las clásicas y esperadas notas tostadas y, muy sutilmente, un recuerdo a frutos secos. En boca muestra todo su potencial, con una mousse que llena el paladar. Se siente su cuerpo y su peso, junto a una agradable frescura. Cierra con un final largo, ratificando que tiene todo el hándicap para ser un espumante súper gastronómico.

Precio sugerido: $1.107

Luigi Bosca Pinot Noir 2020 | Luigi Bosca

Este Pinot Noir se luce con una fruta roja bien nítida, apenas madura, con unos toques a especias y unos trazos tostados sutiles que complementan. En boca premia con un fluir amplio, envolvente pero algo suelto, de la mano de taninos súper delicados. La acidez se mueve al mismo ritmo: con equilibrio. La aromática, en tanto, muestra una fruta más negra y gana en potencia y perdura en un largo recuerdo. Un vino con buena tipicidad y personalidad.

Precio sugerido: $1.500

Salentein Reserve Pinot Noir 2019 | Bodegas Salentein

Delicioso Pinot Noir de San Pablo, Valle de Uco, que entrega apenas se sirve en la copa una fruta roja bien roja, ligeramente madura, con trazos que van de las hierbas a los toques terrosos clásicos. De largo recorrido en el paladar, se apoya en taninos delicados de agradable textura. Es fresco, pero no chispeante. Sin dudas, uno de los best value de esta producción.

Precio sugerido: $950

Kaiken Ultra Pinot Noir 2019 | Bodega Kaiken Wines

Se trata del primer vino que la bodega elabora fuera de las fronteras de Mendoza. Y, para alumbrar su primer Pinot Noir, eligieron la zona de Añelo, en Neuquén. En nariz se percibe el juego entre la fruta roja apenas madura, los toques terrosos y las notas de crianza. De buen peso, corre por el centro del paladar, en un andar bien compacto y preciso, empujado por una rica acidez. Su aromática gana en intensidad y aparecen notas que tiran hacia las especias, con algo de cacaco y un dejo tostado. Un tinto definido por su aromática intensa en boca y su frescura. Interesante el detalle del diseño de la tapa a rosca.

Precio sugerido: $1.500

Demencial Pinot Noir 2019 | Finca Las Moras

¿Por qué Demencial? Seguramente porque es un corte atípico para los consumidores argentinos, ya que conjuga Pinot Noir y un toque de Viognier. Además, porque fermentó en cubas de roble y luego una parte pasó a huevos de concreto y otra a barricas de primer y segundo uso. También, porque proviene de una zona en San Juan de la cual se viene hablando hace tiempo y que reúne todas las condiciones para alumbrar vinos de clase mundial. ¿Qué propone? Primero, sorprende por su fruta roja, en altísima definición, con un toque terroso, clásico de la variedad. Además, conjuga especias dulces y café, trazos aportados por su paso por madera. En boca, primero impacta por su gran frescura y su espíritu brioso. Tiene buen peso y volumen, dentro de los cánones de la cepa, con taninos súper amables que aportan una delicada textura final. Pero si algo lo define, es su frescor, que permanece y (punto positivo) nunca jamás incomoda.

Precio sugerido: $1.427

45° Rugientes Pinot Noir 2018 | Bodega Otronia

Un punto a clave para destacar de este Pinot Noir de Chubut es que proviene del viñedo más extremo de la Argentina, en el extremo sur de esa provincia, donde las temperaturas durante el invierno pueden llegar a los 20 grados bajo cero. ¿Es posible hacer vino allí? Esta bodega, bajo la enología de Juan Pablo Murgia, lo confirma con este Pinot Noir de gran carácter varietal, que premia con notas de frutas brillantes, crujientes y una ligera pincelada especiada. En boca es largo, con una acidez que se siente de punta a punta, pero que está bien ensamblada, sin estridencias, mientras que su peso se apoya en taninos suaves. Su medio de boca se luce con más de esa fruta roja en alta definición. Un Pinot Noir que activa los sentidos y, muy importante, nunca pierde la elegancia.

Precio sugerido: $2.400

Mara Pinot Noir 2018 | Bodega Mara de la Patagonia

Es la última cosecha que hay en el mercado, a la espera de que llegue la próxima añada, y todavía está disponible en algunas vinotecas. Si encontrás esta etiqueta, no lo dudes: vas a encontrar un Pinot Noir para paladares universales, con mucha fruta roja, toques especiados y, bien de fondo, una llamativa nota de grafito. En boca es jugoso, de soberbia fluidez, con taninos bien redondos y amables. Las especias ganan más presencia en el paladar, estirando el final.

Precio sugerido: $1.200

Trapiche Gran Medalla Pinot Noir | Bodegas Trapiche

Un Pinot Noir que surge de un blend de terroirs y que apuesta por la madurez. Su paleta va por el lado de las frutas rojas, con toques especiados y un aporte de la barrica, que suma notas de cacaco. En boca es largo, fluido, con taninos maduros y (perdón el cliché) bien, pero bien sedosos. La acidez está controlada y contribuye a lograr un vino definido por el equilibrio. En un mundo perfecto, sería la etiqueta ideal para disfrutar todos los días.

Precio sugerido: $3.108

Doña Paula Estate Pinot Noir 2020 | Bodega Doña Paula

Este Pinot Noir de Gualtallary se muestra más austero en nariz. Las frutas no son tan explosivas y comparten protagonismo con aromas que recuerdan a la tinta china. En boca avanza con pulso seco, con una acidez que le da energía y empuje. Tiene cuerpo medio pero los taninos le dan soporte y textura, con un final ligeramente secante. Un vino pensado para un consumidor que no busque mucha madurez, ni sucrosidad, sino un ejemplar austero pero con carácter.

Precio sugerido: $895

Privado Oasis Pinot Noir 2021 | Bodega Jorge Rubio

Este vino forma parte de la nueva familia de vinos de la bodega, que acaba de ser lanzada. Y sin dudas, es uno de los Pinot Noir más potentes aromáticamente que vas a encontrar en una vinoteca. En nariz es chispeante, intenso, con notas de frutas rojas exuberantes y trazos florales. En boca es ligeramente jugoso, con taninos que no oponen resistencia y algo dulzones. ¿La acidez? Sutil. Vino para beber refrescado y en el que la fruta manda de punta a punta.

Precio sugerido: $860

El Esteco Blanc de Noir 2020 | Bodega El Esteco

Una muestra de la versatilidad del Pinot Noir. Ante todo, llama la atención su color rosado bien pálido y delicado. En nariz, aparece una fruta roja bien fresca y que se anticipa crujiente, junto a un toque floral. Cuando lo lleves a la boca, seguro te va a sorprender: vas a sentir un ligero graso y buen volumen, con una fruta crocante que permanece, pero cortada por una acidez fresca, algo mordiente, que deja una sensación cítrica. Un vino original, diferente y que hay que probar.

Precio sugerido: $1.638

Contra Corriente Pinot Noir 2018 | Bodega Contra Corriente

Es uno de los Pinot Noir más australes del país. Proviene del pequeñísimo polo vitivinícola que surgió en Trevelin, en la provincia de Chubut. Y es interesante porque muestra un registro diferente, con notas de frutas rojas pero con trazos entre balsámicos y herbáceos. En boca premia con un andar largo y delgado, de pulso seco y con una energía ácida cautivante.

Precio sugerido: $3.000