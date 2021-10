Ni dulces, ni rosados: 10 nuevos y buenos vinos tintos para regalar este Día de la Madre

¿Buscás salir de los vinos dulces y rosados? ¿Buscás cosas novedosas? Entonces chequeá este top 10 de vinos tintos para regalarle en su día

¿Estás pensando qué regalar y buscás salir de los lugares comunes? Entonces chequeá este top 10 de vinos tintos para el Día de la Madre, pensados para todo tipo de bolsillos (desde $500 en adelante) y para diversos paladares.

¡A tomar nota!

Luigi Bosca De Sangre Malbec Edición Limitada 2017

Altamira en su máxima expresión con este Malbec cargado de frutas en alta definición y una nítida atmósfera floral. En boca es largo, sustancioso, preciso, con unos taninos híper texturados que le dan sostén y estructura, pero con elegancia. Hay un agradable graso que le da presencia en un recorrido bien balanceado, de la mano de una sensación ligeramente fresca que queda flotando en el paladar.

Precio sugerido: $3.350

Saurus Select Cabernet Cabernet 2020 | Familia Schroeder

Interesante vino porque sale definitivamente de lo común para una gran región como la Patagonia que históricamente se ha asociado con Pinot Noir, Merlot y algunas variedades blancas. Este corte de 50% de Cabernet Franc y 50% de Cabernet Sauvignon se luce en la copa, donde se muestra complejo, con capas, que van de las frutas rojas a las negras, sumando toques especiados, trazos balsámicos y una nota de pimentón, todo esto encorsetado con una barrica definida pero a la vez sutil, que deja un recuerdo a cacao y algo tostado, pero sin tapar a la fruta. De buen impacto inicial, este blend premia con una buena jugosidad, buen peso y un ligero graso. Larguísimo final, que estira la experiencia. Un vino ideal para quien busque probar algo diferente.

Precio sugerido: $1.065

Martino Superiore Malbec 2015 | Martino Wines

Este Malbec será todo lo que está bien para aquellos paladares que busquen, resumido en una botella, madurez, concentración y crianza en barrica. La fruta aquí se siente roja, ligeramente especiada; la paleta se completa con toques especiados suaves y una madera que juega un rol principal, con notas de canela y tabaco. En boca es largo, ligeramente sucroso, con taninos perfectamente redondeados y dulces. Su final trae más de esa crianza, con notas de vainilla y caramelo pero, una virtud, sin cansar el paladar.

Precio sugerido: $2.595

Andeluna Ladera Red blend 2018 | Andeluna

Un interesante corte de Malbec, Merlot y Cabernet Sauvignon que da como resultado un vino con una aromática fresca y profunda, que suma frutas rojas y negras, toques a pimienta y hierbas. Jugoso, con taninos bien trabajados y de linda textura y una sensación de paso suelto en su andar. Final fresco que habla de la pureza del lugar.

Precio sugerido: $875

Huentala Cofermented Blend 2019 | Wentala Wines

Un nuevo blend que lleva la firma del enólogo José "Pepe" Morales, quien cofermentó uvas Malbec (de la parte alta de Gualtallary) y Cabernet Franc (de San Carlos). Este vino se luce en nariz con notas bien intensas de frutas negras y rojas, una punta especiada fresca y, jugando un papel protagónico, notas propias de la madera, que van desde las especias dulces hasta los toques ahumados. Es híper fluido, largo, con un medio de boca de alto impacto, cargado de especias, frutas, flores y más de esa madera percibida al comienzo. Sus taninos dulces le dan músculo pero sin quitarle su carácter amable. Para beber y beber y no cansarse.

Precio sugerido: $2.700

Sarapura Syrah Petit Verdot 2020 | Sarapura Wines

Un vino diferente que vale la pena rastrear y conseguir. Se trata de un blend que combina dos regiones completamente diferentes: por un lado, San Juan aporta el Syrah, mientras que Luján de Cuyo suma el Petit Verdot. Como resultado se obtiene un vino complejo y fresco en nariz, en el que prevalecen las frutas negras, las especias y las hierbas. En boca, muestra algo de músculo pero sin dejar de ser largo y fluido, con una sensación de ligero graso pero con la virtud de la frescura, que es intensa y se potencia hacia un final a toda orquesta. Aromático, bebible, diferente.

Precio sugerido: $1.050

Privado Oasis Sur Cabernet Franc 2020 | Bodega Jorge Rubio

Se trata del más reciente lanzamiento de la bodega, que se hizo popular entre los consumidores por sus ya emblemáticas etiquetas de cuero. Ahora, está mostrando las particularidades del terroir del oasis sur mendocino, que abarca una zona vitivinícola clásica como San Rafael y también, otra con menos prensa pero igual de importante: General Alvear. Este Cabernet Franc en particular se luce con notas de fruta roja madura, aromas que recuerdan al pimentón, toques herbales y una atmósfera que transmite una sensación de frescura. En boca es jugoso, de la mano de taninos maduros, amables y de pulso ligeramente dulce. Tiene cuerpo y carácter pero su fluidez y la sensación de frescura que deja al final lo convierten en un vino para beber y beber.

Precio sugerido: $860

4000 Reserva Pinot Noir 2020 | Budeguer

No se puede hablar de un estilo de Pinot Noir ni en el mundo, ni en la Argentina. Puede haber tantos estilos como terroirs, viñedos, clones (de uvas), vendimias, ingenieros agrónomos y enólogos haya por estas tierras. Pero, en líneas generales, se podría trazar una línea divisoria imaginaria entre los Pinot Noir donde manda la fruta y, del otro lado, aquellos con un carácter más terroso (la gran periodista Elisabeth Checa lo definió perfectamente: "aroma a podridito", que en esta variedad es agradable, desde ya). En este Pinot Noir se percibe la clásica fruta roja, pero domina ese carácter terroso tan característico. En boca, en tanto, está ese cuerpo medio característico, con un fluir algo lábil, los taninos presentes pero súper amables, una profundidad aromática marcada y una acidez bien de Uco que, bordeando lo filoso, estira el final.

Precio sugerido: $1.000

Anaia Tinto de Agrelo Malbec 2019 | Anaia Wine

Desde el día 1 te venimos contando sobre este proyecto, que se presentó en sociedad hace un par de años. Tienen base en Agrelo, donde poseen unas 72 hectáreas. Una de las características diferenciales es lo que sucede puertas adentro de la bodega, donde trabajan con unos recipientes que denominan como "mates de concreto". Según explican, son ánforas de 9.600 litros para fermentación y crianza que poseen un mecanismo basculante que permite mantener en forma selectiva el contacto de los sólidos con los líquidos evitando remontajes, y trasiegos utilizando bombas. Sobre el vino, podemos resumirlo en una palabra: fruta. Mejor dicho: fruta explosiva, en alta definición. En boca es jugoso, con taninos de pulso dulce, dóciles. La energía ácida lo empuja pero no se pasa de revoluciones y no se vuelve filoso ni mordiente. Es amable, rico, bebible; todo lo que está bien para esta primavera que viene.

Precio sugerido: $800

Asa Nisi Masa Malbec | Mundo Revés

Ok. No es un vino 100% nuevo; hace algunas añadas que anda dando vueltas en el mercado. Pero no deja de ser un vino atípico, poco conocido por la mayoría del público. Se trata de un tinto donde manda la fruta, pero sin la fruta roja sexy típica del Malbec, sino que aparece una fruta roja sutil, acompañada por un evidente trazo floral. Al paladar se luce con un cuerpo medio, paso bebible, mucho equilibrio y jugosidad y una frescura sin exageraciones.

Precio sugerido: $990