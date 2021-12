Don Nicanor cumple 20 años: 6 vinos que hay que probar

Nieto Senetiner está celebrando las dos décadas de un clásico con gran futuro. Esto ofrece hoy la línea, dirigida enológicamente por Santiago Mayorga

Don Nicanor está cumpliendo 20 años y es una marca que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la vitivinicultura argentina. Pero, lejos de quedarse en el tiempo, la bodega Nieto Sentiner llevó este vino con la clásica chapita metálica que lo distinguía, al siguiente nivel.

Ya no es más una etiqueta; es una familia de siete vinos con la que el gran enólogo Santiago Mayorga se propone alumbrar ejemplares que reflejen tipicidad varietal e identidad de lugar, a partir de viñedos emplazados en Luján de Cuyo y Valle de Uco.

Y, tal como comentó el propio Santiago en un encuentro íntimo, es una marca con mucho peso, que evolunciona pero siempre respetando la elegancia. Una marca que no puede entrar en el juego de los movimientos pendulares o caer en las (muchas veces) trampas de las modas. Por eso, el equipo enólogo y de ingenieros agrónomos tienen, en cada vendimia, un gran desafío por delante: respetar un legado pero con una visión de futuro.

A continuación seis etiquetas de Don Nicanor que no podés dejar de probar:

Don Nicanor Chardonnay 2019 | Precio sugerido: $1.212

¿Qué propone? Un Chardonnay del Valle de Uco que suma notas de frutas blancas, un ligero toque cítrico y una atmósfera de tropicalidad. En boca muestra sana madurez, potencia de fruta y un ligero graso y buena densidad. El 40% del vino pasó por madera y solo 15% de ella es nueva, garantizando así que la barrica no tape la fruta. Conclusión: un blanco que elude el estilo old school pero que está lejos de los límites de lo filoso y mordiente, luciéndose en ese punto intermedio.

"La idea era ir hacia un Chardonnay tradicional pero que dentro de la madurez tengra frescura y buena vibrancia en boca", aportó Santiago.

Don Nicanor Malbec 2020 | Precio: $1.212

¿Qué propone? Un vino con fruta sanamente madura, tanto roja como negra, con los clásicos toques de flores del Malbec. ¿La madera? Definitivamente sutil. En boca es redondo, jugoso, con una fruta roja voluptuosa a nivel aromático; los taninos son amables, de una agradable textura, con una acidez fresca y constante. Un Malbec rico, preciso, con una madera que complejiza; lejos del clasicismo, pero también del "modernismo".

"Cuando pienso en los vinos de Don Nicanor, busco reflejar el Malbec de Mendoza; esa combinación de la madurez y la suavidad de taninos de Luján de Cuyo con la frescura y la textura del Valle de Uco", apuntó Santiago.

Santiago Mayorga

"El objetivo que nos propusimos fue refrescarlo pero sin que perdiera elegancia. No queríamos el estilo híper clásico de mucha madurez y mucha madera pero tampoco queríamos ir al extremo de la no madera, la no concentración", agregó, para luego concluir que "estamos muy contentos por la gran relación precio-calidad que logramos".

Don Nicanor Cabernet Sauvignon 2019 | Precio: $1.212

¿Qué propone? Un gran exponente que fusiona la expresión del Cabernet Sauvignon del Valle de Uco y de Luján de Cuyo. En nariz aparecen notas de frutas negras y algo de frutas rojas, con un fondo que recuerda al pimentón rojo ahumado y un trazo apenas herbal. Largo, con taninos que le dan sostén, linda textura y una acidez presente, que no se despega y confirma que estamos ante un vino que es puro equilibrio.

Don Nicanor Barrel Select Malbec 2019 | Precio: $1.600

¿Qué propone? Se trata de un complejo rompecabezas que conjuga uvas de diferentes terroirs del Valle de Uco: Gualtallary, Altamira, Los Árboles y Chacayes. El resultado es un Malbec complejo, con capas que suman frutas rojas, flores, especias y toques herbales. Rica frescura, con cierto graso, taninos de grano fino y una tensión constante que le marca el ritmo y confirma su identidad de Uco. Conclusión: actual pero súper bebible y amable. Malbec apto para todo público.

"No teníamos foco en Valle de Uco y cuando lo lanzamos, en 2014, hicimos una selección de las barricas que mejor representaran a esa gran región", resumió el enólogo.

Don Nicanor Barrel Select Cabernet Franc 2018 | Precio: $1.600

¿Qué propone? Un Cabernet Franc de Vista Flores que tiene la particularidad de haber sido fermentado en huevos de concreto, para luego pasar por barricas de 500 litros (solo un pequeño porcentaje nuevas) durante algunos meses. Buena tipicidad, con notas de fruta roja, toques a pimiento y algo balsámico. En boca se presenta concentrado, con taninos que le dan andamiaje y que todavía siguen evolucionando, sumado a una buena frescura. Todo esto se traduce en un muy buen presente y un excelente futuro en botella.

"Teníamos en la finca un pequeño cuartel y decidimos fermentar la uva en un huevo. Cuando fermentás en estos recipientes, extraés a otro nivel, pero esta variedad se lo banca, porque no tiene un tanino como el del Cabernet Sauvignon. La primera cosecha, la 2017, salió buenísima y en el 2018 lo repetimos", explicó Santiago.

Don Nicanor Villa Blanca Malbec 2016 | Precio: $3.780

¿Qué propone? Esta etiqueta tope de gama de la familia Don Nicanor es un Malbec de Vistalba, en Luján de Cuyo. La zona se caracteriza por tener muy buena amplitud térmica y por tener suelos no tan pesados como Agrelo. Eso repercute en colores intensos y en una fruta intensa, entre roja y negra, que suma además toques florales; la madera, en este ejemplar, cobra más relevancia, aportando trazos de especias exóticas, cacao y un ligero tostado. Los taninos hablan de la zona: redondos, dan firmeza pero de manera balanceada y amable. La acidez, en tanto, demuestra que la frescura no es patrimonio únicamente del Valle de Uco.

Como parte de un proceso de reposicionamiento, la bodega estará presentando en 2022 la nueva imagen de los vinos de Nieto Senetiner, incluyendo a Don Nicanor.

Durante la presentación, Santiago preguntó a los asistentes: "¿Cómo imaginan el futuro de Don Nicanor?". Alguien respondió: "Con vinos blancos". El enólogo no lo confirmó ni lo negó, pero se le escapó una sonrisa.