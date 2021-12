Cinco vinos blancos extraordinarios que tenés que probar

En mi recorrido como sommelier y en base a las últimas experiencias de cata, les dejo una selección particular de las etiquetas que hoy se destacan

Luego de vivir la experiencia de trabajar en un restaurante de una estrella Michelin en la ciudad de París, regrese a Buenos Aires por unos meses, sin saber que debido a la situación pandémica no iba a poder regresar.

Hoy en día, luego de casi un año, me encuentro trabajando nuevamente con Alfredo Sáenz, en la conocida cadena de vinotecas Enogarage. Actualmente desempeño el rol de Head Sommelier y coordinador de locales.

En primer lugar, comencé a catar nuevas etiquetas de pequeños productores que consideraba que nos volverían a posicionar en el concepto de Enogarage de vinos escasos. Sin descuidar las grandes bodegas, porque la oferta debe ser amplia y atractiva. Considero que es importante que el cliente pueda conocer la concepción completa de la vitivinicultura Argentina que engloba a todos los productores. También muchos de los pequeños productores han iniciado su recorrido en las grandes bodegas.

En definitiva, se manejan estilos muy distintos y soy un convencido de que ahí, en esa diferencia, está lo cautivador que los sommeliers encargados de las ventas en las vinotecas Enogarage, pueden transmitir a las personas que ingresan en busca de experiencias. Nuestros clientes son muy fieles, conocen nuestro concepto y siempre buscan nuevas propuestas, sabiendo que es eso lo que ofrecemos.

Mariano Moreno: "Argentina ha evolucionado considerablemente en la variedad de expresión de vinos blancos"

Mi idea principal como Head Sommelier es que haya una buena selección de etiquetas, que cada una tenga una historia que contar y un porque ha sido elegida. La selección también debe ser dinámica, renovada en el corto plazo, adecuándose a las características de la industria.

Asimismo, como encargado de las vinotecas de Enogarage, también considero que es importante que los sommeliers dedicados a las ventas de nuestro porfolio, tengan conocimiento de éste. Por eso mismo, se realizan catas con cada uno de ellos en las vinotecas y también capacitaciones con los enólogos de las diferentes bodegas. Pienso que la clave de una venta exitosa es conocer aquello que estás vendiendo y eso solo se logra haciendo propio el producto.

En mi recorrido como sommelier y teniendo en cuenta las últimas experiencias de cata, creo que Argentina ha evolucionado considerablemente en la variedad de expresión de vinos blancos. Por este motivo, les dejo una selección particular, aunque no ha sido fácil, de las etiquetas que considero que hoy se destacan en el mercado:

Desquiciado Blend de Blancas | Desquiciado Wines

Un corte particular de Sauvignon Blanc, Pinot Gris y Chardonnay de la mano de un dueto imparable como son Gonzalo Tamagnini y Martin Sesto, grandes amigos y colegas que me dio el mundo del vino. Dentro de su porfolio considero que este blanco se destaca; es un vino que te cautiva con su expresión aromática, sin perder la frescura con el paso del tiempo. Proviene de Tupungato, un lugar muy especial para los dos, dónde todo comenzó, en aquel viñedo que Gonzalo miraba todos los días y hoy lo puede llevar a la botella.

Pasaje Nóbrega de las Cenizas Chardonnay

Christian Malla, el dueño de este proyecto, se contacta conmigo hace poco tiempo, así arreglamos para conocernos en la vinoteca y me cuenta su historia. Hacía tiempo venia buscando un viñedo en particular y cuando ya estaba por darse por vencido, lo llaman y le dicen que habían encontrado algo muy especial y así es como empezó a elaborar este blanco con Giuseppe Franceschini (enólogo italiano). Este vino, como todos los que probé de Giuseppe me deslumbró.

A La Par Extra Brut

Gustavo Agostini elabora este espumante junto a su mujer Mariela. A Gustavo lo conocí en una visita a Chandon, de casualidad, hace ya bastante tiempo. El espumante A La Par, que me encanta cada vez que lo pruebo, porque transmite la pasión y todo el conocimiento de Mariela y Gustavo por hacer un producto de muy alta calidad. Además, parte de las uvas provienen de Neuquén, donde se conocieron y no se separaron más.

Vinyes Ocults Viognier | Vinyes Ocults

A Tomás Stahringer lo conocí por medio de Gonzalo Tamagnini y construimos una gran relación, siempre intercambiamos información. Este Viognier me recuerda mucho a los vinos blancos del Norte del Ródano que tuve la posibilidad de probar cuando viví en París. La frescura de este vino está muy bien manejada por ser uvas provenientes de Chacayes, tiene mucha concordancia con la zona del Ródano (que es muy pedregosa) y tiene muy buena expresión, es aromático, floral, y te invita a tomar sin parar. Lástima que venga en botella de 750cc.

Paradoux Blend Blanco | Alandes

Este vino lo conocí de una manera fortuita o de suerte. Tengo dos amigos en Mendoza que cada vez que viajaba para allá me han ayudado mucho: son Verónica y Federico García. Gracias a ellos, que son muy amigos de Karim, tuve el placer de conocerlo. En un encuentro en La Cava de Karim Mussi, que presentaban por primera vez este vino, fue cuando lo probe y desde ese momento me deslumbro. La realidad es que nos encantó a todos. Es un corte bordeles muy bien logrado y equilibrado. Fue elegido por Decanter por segundo año consecutivo como uno de los cinco mejores vinos blancos del mundo.

Mariano Moreno, sommelier

(*) Mariano Moreno es sommelier y actualmente se desempeña como head sommelier de Enogarage | Especial para Vinos & Bodegas iProfesional