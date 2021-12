Estos son los mejores vinos argentinos del 2021, según el voto de más de 30 referentes del sector

iProfesional convocó a un grupo de reconocidos profesionales para que elijan el vino más destacado del año. Descubrilos en esta producción

Este 2021 sin dudas ha sido extremadamente desafiante para las bodegas, de todos los tamaños. A la crisis por la falta de botellas que sufrieron numerosas empresas, se sumó la contracción de la demanda en el mercado interno, luego de un 2020 en el que la pandemia y el aislamiento potenciaron las ventas de vinos de más alta gama, dando lugar a una recuperación importante tras décadas de caída.

Según datos oficiales, la comercialización de vinos en el mercado doméstico acumulaba una fuerte contracción del 12% durante los 11 primeros meses del año versus el mismo período del 2020, si bien los datos más positivos de noviembre dan lugar a cierta expectativa positiva de cara a los próximos meses.

Pero, más allá de esto, es indudable que fue un año cargado de novedades, con nuevos proyectos y nuevas etiquetas. Esta industria, que nunca se mueve en función de la coyuntura y que mira a largo plazo, ratificó que la clave es producir cada vez mejores vinos, haya o no crisis. Y va en esa dirección.En este año tan peculiar, iProfesional convocó a más de 30 enólogos y enólogas para conocer cuáles son, según su punto de vista, los mejores vinos que se lanzaron este año y, además, los profesionales que más se destacaron a lo largo del 2021.

Santiago Mayorga | Nieto Senetiner

Santiago Mayorga

El vino del 2021

Finca Piedra Infinita Gravascal Malbec de Zuccardi. En una hermosa cena en la casa de Seba me quedé impresionado de este ejemplar de Malbec que trasciende muchas barreras en un estilo super completo, elegante, con muchas capas aromáticas combinadas con sutileza y un tanino de textura exquisita, que muestra que el malbec tiene mucho por crecer.

Enólogo/a del año

En esta pregunta pareceré tibio pero la verdad siento que hay mil colegas que se destacaron por una o por otra razón. Me siento orgulloso de todo lo que está pasando en Argentina con los vinos y sus equipos hacedores.

Paula Borgo | Bodega Séptima

Paula Borgo

El vino del 2021

El vino del año 2021 es Séptima Obra Reserve Malbec 2020. Es un vino que nos desafía y nos enorgullece año a año. Tiene que mostrar todo, identidad varietal, juventud, la complejidad de un vino reserva. Con el pasar de los años habiendo conocido las fincas, los momentos de cosecha, el tiempo de crianza, la madera, estamos felices de tener la calidad y consistencia de este vino. Es un blend de Malbec de diversos terroirs de Mendoza: Agrelo (Luján de Cuyo), Vista Flores (Valle de Uco) y La consulta (Valle de Uco), crianza en barricas de roble francés y americano de tercer y cuarto uso.

Enólogo/a del año

Lorena Mulet, de Bodega Cruzat. ¡La calidad de sus burbujas me sorprenden cada vez más! Excelente profesional y mejor persona.

Sergio Casé | Bodegas Trapiche

Sergio Casé

El vino del 2021

Para mi el vino del año es nuestro Trapiche Iscay Malbec Cabernet Franc 2017, que luego de 20 presentaciones sigue sosteniendo una calidad que solo se compara con los más altos estándares de la enología mundial.

Enólogo/a del año

En este año y otros se destacó el trabajo de Germán Buk, para mí califica como enólogo del año. Solamente el arte puede hacer sentir lo sublime y lo que hace Germán con los vinos blancos es realmente un arte.

José Pepe Galante | Bodegas Salentein

José Pepe Galante

El vino del 2021

Elijo Salentein Single Vineyard Los Jabalíes Malbec. Este vino se elabora con las uvas del viñedo ubicado a 1.400 msnm dentro de la IG San Pablo. Es el Malbec que Salentein tiene plantado a mayor altura y lo que en sus inicios fue una utopía, un sueño, una incierta apuesta a futuro, hoy es una realidad que año a año confirma el tremendo potencial que tiene el Malbec en ese lugar. Es un vino con una muy buena relación acidez/pH, mucha frescura en boca, jugoso. En nariz es único y diferente, floral y especiado.

Enólogo/a del año

En esta ocasión voy a elegir a la persona que me está acompañando desde hace casi 12 años, me refiero a Jorge Cabeza. el crecimiento personal y profesional que ha tenido es lo que me motiva a realizar esta elección.

Marcos Fernández | Terrazas de los Andes

Marcos Fernández

El vino del 2021

Terrazas de los Andes Reserva Sauvignon Blanc 2021. Lo elijo porque muestra la fuerza y la intensidad aromática de la montaña. Proviene de nuestros dos viñedos de mayor altura como Cepas de Plata 1.450 msnm, en El Peral y Finca El Espinillo, a 1.650 msnm, en lo más alto de Gualtallary, ambos ubicados en el Valle de Uco. Su destacada complejidad aromática floral, frutada y mineral está muy bien acompañada por una refrescante acidez y delicada textura.

Enólogo/a del año

Elijo a Sebastián Zuccardi, no sólo por los logros que ha obtenido junto a su equipo en términos de puntajes; también lo elijo por poner en relevancia y llevar bien arriba la bandera o marca argentina en todo el mundo. Siempre con perseverancia, determinación y convicción de su interpretación de los distintos terroirs.

Lorena Mulet | Bodega Cruzat

Lorena Mulet

El vino del 2021

Cruzat Orgánico Single Vineyard. Es un producto que nos demandó mucho trabajo para adecuar las operaciones y para poder lograr la certificación orgánica. Estamos muy contentos de terminar el año con el primer orgánico de nuestra bodega. Es una satisfacción ver que se puede hacer un espumante orgánico sin resignar ningún atributo para esta categoría.

Enólogo/a del año

Federico Bizzotto, de Budeguer. Es un gran profesional. Muy metódico y ordenado. Sus vinos son prolijos y expresivos.

Alejandro Pepa | Bodega El Esteco

Alejandro Pepa

El vino del 2021

Don David Pinot Noir 2020. Sin dudas, en los nuevos proyectos uno pone muchas expectativas, entusiasmo, todas las ganas y cuando uno los ve hechos realidad, sientes una gran satisfacción. Este es el caso de mi vino elegido durante el 2021, nuestro nuevo Don David Pinot Noir. El Pinot Noir se presenta en el Valle con racimos muy chicos, apretados y con granos pequeños. con piel muy fina. En bodega realizamos selección de racimos y utilización de frío desde la llegada de la uva. Encontramos un vino con color rojo con reflejos rubíes y leves notas violáceas, de baja intensidad. Limpio y muy brillante. En aromas aparecen notas de cereza y frutos rojos, con leve sensación a hojas de tabaco. El roble se encuentra perfectamente integrado con las frutas del vino. En boca es muy suave con muy buena y balanceada acidez, fresco, frutal y con taninos finos de baja sensación. Armónico con percepción de frutas rojas. ¡Es mi vino favorito en esta época del año, salud!

Enólogo/a del año

En Bodega El Esteco tenemos un gran equipazo de enólogos. Destaco en este año 2021 el trabajo realizado por nuestro enólogo principal de Chañar Punco, el licenciado Claudio Maza. Claudio viene destacándose en su trabajo minucioso en Chañar Punco desde hace muchos años, dedicado, concentrado, profesional, realizando cosechas de muy alto nivel de calidad enológica, elaborando las bases de vinos sobresalientes como son El Esteco Chañar Punco Blend, Partidas Limitadas Chardonnay y Malbec, El Esteco Blanc de Noir, Fincas Notables Merlot, como las bases para los componentes en nuestra línea Blend de Extremos. Claudio también lidera un equipo de gente hermosa, en nuestra Bodega de Chañar Punco, logrando objetivos más allá de los enológicos como, por ejemplo, en el cuidado de nuestra gente, superando ya más de 2.415 días sin accidentes. Destaco entonces toda su gestión de estos últimos años y sin dudas sobresaliendo en el 2021, ¡Felicitaciones Claudio!

Germán Di Cesaré | Bodega Trivento

Germán Di Césare

El vino del 2021

Elijo Trapiche Chardonnay, de la zona de Gualtallary; es un vino que me gustó mucho.

Enólogo/a del año

El vino que elegí lo elabora Germán Buk, una excelente persona y amigo, un crack que está revolucionando los vinos blancos con mucha precisión y dedicación en el lugar de origen y en la técnica perfecta para la elaboración de cada parcela. Sin dudas, un gran valor de la enología actual que está haciendo grandes vinos silenciosamente.

Agustina Hanna | Ruca Malen

Agustina Hanna

El vino del 2021

Este año he tenido la posibilidad de probar grandes vinos pero hay dos que me emocionaron y me llevaron a la reflexión: L’Amitie, de Paco Puga y Otronia Block III & IV Chardonnay, de Juan Pablo Murgia. Ambos vinos ubicados a distintos extremos de nuestro país, cada uno con pureza, autenticidad y elegancia transmiten la expresión de su lugar de origen, demostrando el potencial que tiene Argentina para producir grandes exponentes a lo largo de todo el territorio y que aún nos queda mucho camino por delante para seguir explorando y descubriendo.

Enólogo/a del año

Creo que son varios los profesionales que están haciendo un trabajo increíble y poder decirlo me llena de orgullo, sobre todo por la unión que existe entre nosotros con el mismo objetivo, que es llevar cada vez más alta nuestra bandera del vino argentino y mostrar todo nuestro potencial. Entre ellos, me gustaría destacar a una gran enóloga, Julia Halupczok, por su profesionalismo y humildad y por ser una de las personas que une a través del vino, comunicandoló con un mensaje sencillo e inclusivo, contagiando su pasión y disfrute a los que la rodean. Creo que Juli está escribiendo un hermoso capítulo en la historia del vino argentino no solo con sus vinos sino también por lo que hace por la industria desde su rol como mujer, como profesional y como persona.

Thibaut Delmotte | Bodega Colomé

Thibaut Delmotte

El vino del 2021

Cheval des Andes 2018. Un gran vino que demuestra el potencial de los assemblages argentinos. Este 2018 es el punto culminante de la evolución de los Cheval desde las últimas cinco a seis cosechas. Combina concentración aromática y elegancia en nariz, buen volumen y taninos finos en boca, todo acompañado por una gran frescura. ¡Super armónico!

Enólogo/a del año

Más que un enólogo, destacó un equipo de trabajo. En Viña Cobos, Andres Vignoni y Facundo Impagliazzo, no solamente mantuvieron la calidad de los vinos de esta gran bodega, sino que también investigaron, innovaron y lograron mejorar y modernizar vinos que ya eran referentes de la viticultura argentina.

Paula González | Pyros Wines

Paula González

El vino del 2021

Si bien todos los años lo vengo probando, este año Salentein Single Vineyard Los Jabalíes Malbec 2018 se lleva todos mis aplausos. Jorge Cabeza, Gabriela García y Pepe Galante vienen haciendo un trabajo minucioso desde el viñedo para poder encontrar aún más la identidad de la IG San Pablo y este vino reúne todas las características y potencial de esa zona. Es un vino que resalta por su expresión en nariz y boca, con notas exóticas, florales, frutas negras y muy buena frescura que acompaña la concentración.

Enólogo/a del año

En lo personal elijo a Pepe Galante. Creo que es una gran persona y profesional, del cual además de eso rescato su sencillez. Este último año hemos trabajado con mucha sinergia lo que para mí es muy enriquecedor dada la vasta experiencia enológica de Pepe.

Diego Ribbert | Chandon

Diego Ribbert

El vino del 2021

El producto del año fue el lanzamiento de nuestro Baron B Héritage, siendo un blend de blends de diferentes años (2001, 2011 y 2015), donde reflejamos el verdadero arte del assemblage, elegancia, equilibrio, profundidad y expresión auténtica de terroir sumado al año. El arte del assemblage es verdaderamente lo más puro del mundo de la champagne y los espumantes, porque podemos tener muchos recursos y componentes pero la diferencia está en cómo los unimos en un exquisito equilibrio para dar origen a una expresión única entre complejidad del viejo continente pero la fuerza y frescura del nuevo mundo al pie de la Cordillera de los Andes.

Otro de los productos que me gustó mucho es Gaia Cabernet Franc, de Bodega Bousquet: la expresión de frescura, tipicidad y elegancia!!, muy equilibrado y jugoso, un vino elaborado por grandes enólogos como Rodrigo Serrano que con sincera humildad y saber hacer hacen de este vino un referente en tintos orgánicos argentinos. Elegancia, frescura, todo un Franc que muchos desearían tener en su mesa y que Bousquet sabe hacer. Me encantó.

Enólogo/a del año

Ana Paula Bartolucci, de Chandon. Demostró y demuestra ser la enóloga del año por su potencial perfil profesional, una enóloga que supera los límites y que con su humildad conecta el planeta o mejor dicho… nuestra comunidad Chandon con el mundo de una manera sencilla, profunda y comprometida. Su imparable pasión y compromiso con la calidad/innovación nos supera como compañía.

Por otro lado, destaco a Rodrigo Serrano (Bousquet), enólogo joven con un recorrido increíble, 100% orgánico, referente en el país y un ejemplo en el mundo. Con su saber hacer, su humildad pero una fuerte personalidad, lo coloca para mí en el podio de los enólogos del año.

Marcelo Miras | Bodega Familia Miras

Marcelo Miras

El vino del 2021

Noemía 2018. Elegí este vino por exquisito equilibrio y por su estilo particular.

Enólogo/a del año

Hans Vinding-Diers. Destaco su sensibilidad para hacer sus vinos, manteniendo en cada una de sus marcas, su impronta.

Romina Carparelli | Calisto Wines

Romina Carparelli

El vino del 2021

Para un año tan desafiante como ha sido el 2021 el Pinot Noir es el varietal elegido, no me acuerdo un año que lo haya elegido tantas veces, creo que fue el vino que más tomé este año. El Pinot Noir siempre es desafiante en bodega, es una variedad delicada, si querés lo mejor de la añada hay que trabajar prolijo y respetar los tiempos de cosecha, los trabajos en bodega, la madera para no taparlo... en fin, muy 2021. De los que probé tengo gran recuerdo del Saurus Barrel Fermented Pinot Noir, lo elijo como el representante de mi 2021

Enólogo/a del año

Creo que la industria está pasando un gran momento a nivel enología. Tenemos profesionales tremendos en muchas bodegas pero elijo destacar a Julia Halupczok como la enóloga 2021, porque creo que es la mujer más destacada de la industria en este momento. ¡Mis felicitaciones a ella!

Ezequiel Ortego | Bodega Trapiche Costa & Pampa

Ezequiel Ortego

El vino del 2021

El vino que más destaco del 2021 es el Albariño de Costa & Pampa. Es un varietal que se está adaptando muy bien a la zona y nos da como resultado un vino que es muy elegante y fresco. Es el vino que nos está permitiendo poner a Chapadmalal en el mapa vitivinícola mundial y nos llena de orgullo.

Enólogo/a del año

El enólogo que más se destacó en el año fue Alejandro Pepa. El trabajo que viene haciendo desde hace años en los Valles Calchaquíes y la impronta que les está dando a los vinos de El Esteco merecen un reconocimiento. Ha demostrado que se pueden hacer vinos que reflejen el lugar de donde provienen, y que a la vez sean elegantes y muy bebibles.

Gustavo Bertagna | Bodega Susana Balbo Wines

Gustavo Bertagna

El vino del 2021

Elijo un vino que elaboramos: Nosotros 2018, por el buen desempeño y el buen reconocimiento nacional e internacional que ha tenido que nos está dando muchas satisfacciones.

Enólogo/a del año

Rodrigo Serrano Alou, de Domaine Bousquet, porque el cambio que ha hecho en el estilo de los vinos desde que ingresó a la bodega ha sido muy bueno y están haciendo cosas muy interesantes en lo que es orgánico.

Leonardo Puppato | Bodega Familia Schroeder

Leonardo Puppato

El vino del 2021

El vino destacado de este año es Pugile Reserva 2020 de Bodega Don Quinto. Es un vino que al destaparlo dice mucho, refleja la calidad de la uva con la que se elaboró, el trabajo de toda una familia y el cuidado en los detalles en el proceso de elaboración. Se siente la identidad del terroir al beberlo y eso es lo que más me gusta.

Enólogo/a del año

Para mí, el enólogo destacado del año es Fabián Gardino, enólogo de Bodega Foster Lorca; un profesional muy responsable, conocedor de la industria e incansable en la búsqueda de la mejora contínua, formador de equipos de trabajo, una persona positiva y sobre todo buen tipo y honesto, siempre va para adelante superando obstáculos.

Gustavo Daroni | Bodegas Callia

Gustavo Daroni

El vino del 2021

Contracara Malbec, porque propone un estilo distinto de vinos. Proviene del Valle de Pedernal, es un vino con gran potencial de guarda, que nos permite disfrutarlo en su juventud, el momento que posee su mayor expresión frutal, ya que por la condiciones climáticas de la zona sus taninos son suaves y de buen volumen en boca.

Enólogo/a del año

El enólogo destacado es Pepe Galante por su gran trayectoria, experiencia profesional, calidad humana y por su gran aporte a Bodegas Salentein.

Manuel González Bals | Bodega Andeluna

Manuel González Bals

El vino del 2021

Aclamado Blend, de bodega Aclamado Wines; un vino sutil, elegante y que manifiesta la historia del proyecto claramente en la copa: pasión y amor. Tiene identidad de origen y es un gran vino elaborado desde el corazón, con sapiencia, con aires emotivos y con fundada sensibilidad.

Enólogo/a del año

Jorge Cabeza, enólogo de Salentein. Gran y buena persona, sensible, responsable, de perfil auténtico y con una cuota de pasión para hacer vinos que es destacable.

Federico Bizzotto | Bodega Budeguer

Federico Bizzotto

El vino del 2021

Fincas Notables Merlot, de Bodega El Esteco. Es uno de los mejores Merlot que he probado en los últimos tiempos. Me encantó su carácter varietal, un vino difícil de olvidar, altamente recomendable.

Enólogo/a del año

Juan Pablo Murgia. Por su crecimiento. Juanpi es un gran tipo y un excelente técnico con tremenda preparación profesional, considero que este conjunto de aptitudes hacen que se destaque del resto.

Andrea Tansini | Doña Paula

Andrea Tansini

El vino del 2021

El vino destacado de este 2021, para mí fue nuestro Doña Paula Sauvignon Blanc 2021, variedad emblemática de Doña Paula, a la cual, este año, le pusimos mucha dedicación y pasión para lograr la mejor expresión de este varietal y creo que lo conseguimos.

Enólogo/a del año

Qué difícil...Si tengo que nombrar un enólogo que se destacó este 2021, creo que fue mi esposo, Diego Medina, enólogo de Don Cristóbal, principalmente porque la bodega creció en nuevos mercados y se afianzó en Asia con aumento de demanda de vinos de alta gama. Además pudo sortear con éxito la falta de insumos que vive el sector fundamentalmente la falta de botellas.

Juan Pablo Murgia | Grupo Avinea (Argento, Otronia)

Juan Pablo Murgia

El vino del 2021

Elijo el vino La Freneza Pinot Noir de bodega Dominio de la Freneza. Es un Pinot Noir Patagónico de Rio Negro y Neuquén que elabora un gran amigo, Agustín Lombroni. Es un vino de gran carácter. Tiene eso que hace tan seductor al Pinot Noir, fruta roja y cerezas, pero al mismo tiempo la complejidad característica de los buenos terroirs y la crianza.

Enólogo/a del año

Ariel Angelini, enólogo de Casa Petrini. Más allá de ser un gran amigo es uno de los mejores técnicos que conozco. Pero sobre todo, lo que más me gusta de su perfil es el enfoque y la personalidad con la que encara sus proyectos. Sus vinos tienen un carácter muy especial porque más allá de usar buena fruta, le imprime su carácter distintivo sin dudar de sus convicciones y eso es muy valioso en un técnico.

Rodrigo Romero | Pascual Toso

Rodrigo Romero

El vino del 2021

Pascual Toso Reserva Malbec Reserva. Es un vino de aromas sobresalientes, con crianza en barricas de roble americano y francés, que respeta la fruta. En boca es aterciopelado y de buena estructura. Largo y persistente. Lo elijo porque para mí es un vino memorable y me recuerda siempre a Barrancas, zona de características únicas.

Enólogo/a del año

Dino Lucentini. Gran profesional, compañero en Bodega Pascual Toso y gran persona. Hacedor de grandes vinos. Sus detalles en cada uno de los procesos y su gran conocimiento hacen que sus vinos sean excelentes.

Rodrigo Serrano Alou | Domaine Bousquet

Rodrigo Serrano Alou

El vino del 2021

Como vino destacado hay una gran revelación para mí y es Ameri 2019, que elaboramos en Domaine Bousquet. Personalmente tiene una historia muy linda, es un vino en el que hemos trabajado mucho junto con Franco Bastías, nuestro ingeniero agrónomo, y se están notando los resultados

Enólogo/a del año

Destaco a Lucas Giménez, de La Coste de los Andes, porque tuve la oportunidad de probar todos sus vinos, los que elabora aquí en Argentina y también en Francia, y me encantan los vinos, el perfil, la franqueza de la fruta y me encantan que sean orgánicos como nosotros.

Rogelio Rabino | Finca Flichman

Rogelio Rabino

El vino del 2021

Elijo Budeguer Cabernet Franc Partida Limitada 2019. Lo probé en la degustación de Winemakers, encontré un Cabernet Franc con todas las letras, con tipicidad, equilibrio y gran frescura. Lo que digo un vino "alegre", muy versátil.

Enólogo/a del año

Lo elijo a Federico Bizzotto, enólogo de Budeguer, Un profesional con mucha experiencia que está haciendo un gran trabajo en la bodega. Además es una persona de muy bajo perfil y muy humilde. Los vinos hablan por él.

Juan Bruzzone | Fabre Montmayou

Juan Bruzzone

El vino del 2021

El vino que destaco para este año que termina es el Fabre Montmayou Gran Reserva Malbec, un hermoso exponente de nuestras viñas viejas de Vistalba, Luján de Cuyo. Lo elijo por ser un vino que tiene un estilo y elegancia inconfundibles, que trasciende a las tendencias, manteniéndose por muchos años como un referente dentro de los Malbec de alta gama.

Enólogo/a del año

Creo que Hervé J. Fabre se merece esta distinción ya que su conocimiento y profesionalismo lo llevaron a estar nuevamente nominado como el mejor Enólogo de vinos tintos del año por el prestigioso International Wine Challenge. Si bien es un trabajo en equipo, su visión, claridad y precisión hacen que los vinos que se elaboran en Fabre Montmayou tomen una dimensión fuera de lo común.

Victoria Prandina | Vinorum

Victoria Prandina

El vino del 2021

El vino destacado para mí fue Regina Bianca Chardonnay 2020, de Bodega Vinorum, por todo el trabajo delicado que lleva este vino, por su excelente evolución en botella, elegancia y armonía.

Enólogo/a del año

Laura Principiano, por su trabajo de investigación y desarrollo, sus valores como persona y por ser excelente enóloga. Merece ser reconocida.

Luis Rolando Díaz | Altos La Ciénaga

Luis Rolando Díaz

El vino del 2021

Siempre hablo de los vinos del Valle y este año ha habido muchas novedades, pero este año elijo un vino propio: Shiraz Desnudo 2020. Nos dio muy buen resultado y siempre hemos tenido devoluciones muy positivas sobre este vino. Es un Shiraz joven, sin madera, como los vinos del año. Tiene carácter pero es redondo, muy bien logrado.

Enólogo/a del año

En los últimos años he elegido siempre a Paco Puga y este año lo vuelvo a elegir. Paco creció muchísimo profesionalmente pero siempre se caracterizó por su humildad. Además de trabajar en una bodega, hace sus vinos personales que son muy buenos. Además, es una persona generosa, siempre está dispuesta a ayudar.

Ricardo Galante | Fin del Mundo

Ricardo Galante

El vino del 2021

FIN Malbec 2019, porque después de muchos años de búsqueda, me siento muy conforme con este Malbec de San Patricio del Chañar. ¡Es el Malbec que quería encontrar en esta etiqueta!

Enólogo/a del año

Sergio Casé, de Trapiche. Sus vinos están cada vez mejor y es un profesional muy generoso.

Sergio Montiel | Martino Wines

Sergio Montiel

El vino del 2021

En cuanto al vino destacado o el que más me gustó es el Brunetto de Federico Isgro. Creo que los cortes que logra, en los que el principal actor es el Sangiovese, pone en valor que también podés hacer varietales más allá de los varietales tradicionales. Este vino es muy elegante y me hace acordar a los vinos Italianos de Montalcino.

Enólogo/a del año

La que más se destacó este año fue la enóloga de Pyros, Paula Gonzáles, dando mucho valor agregado a los vinos de San Juan. Personalmente no la conozco pero he probado sus vinos y me gustan mucho.

Julia Halupczok | Bodega Casir dos Santos

Julia Halupczok

El vino del 2021

Este año sin dudas el mejor vino que he probado, por su calidad pero además por su originalidad e identidad, es el Nat Charmat de Vinyes Ocults. Tuve la suerte de conocer la historia de cero con Tomy (el enólogo Tomás Stahringer) y ese vino tiene magia. Hasta sus borras cuando vaciaron el tanque formaron una figura increíble. Esa magia la sentís cuando lo tomás.

Enólogo/a del año

Son muchos los talentosos y los que admiro, pero este año quiero nombrar a Agustina Hanna, de Ruca Malen, una profesional increíble, súper apasionada, responsable y dedicada y que siendo súper joven ya está a cargo de un gran desafío como es Ruca Malen.

Gustavo Rearte | Achaval Ferrer

Gustavo Rearte

El vino del 2021

Uno de los vinos que más disfruté en el año y que pude repetir varias veces fue Altar Uco Edad Media 2018. Una franqueza y sinceridad en un blend de blancas con todo el perfil de montaña. Sin dudas, un blanco que te transporta a la nueva generación de vinificación.

Enólogo/a del año

La persona que no me deja de sorprender con sus vinos y su dedicación es Andrés Vignioni, de Viña Cobos. El estilo preciso y consistente de los vinos que elabora siempre me dejan aprendizajes, al igual que las charlas que compartimos.