Vinos de estreno: 6 nuevos blancos y naranjos de diferentes gamas de precios que hay que probar

En esta producción de Vinos & Bodegas te recomendamos etiquetas para salir de lo común: desde un imbatible Chardonnay orgánico por menos de $2.000, hasta un sublime y súper escaso Semillón de Chubut.

Santa Julia Orgánica 2022 | Bodega Santa Julia | Precio: $1.900

Se trata de un nuevo miembro de la línea de vinos orgánicos de la bodega. Y el veredicto es que ofrece una relación calidad-precio imbatible. Es delicado, fresco, con una paleta con muchas frutas de pepita, trazos tropicales muy leves y una punta cítrica. En boca ofrece una acidez marcada pero no pasa ligero: tiene algo de volumen. Muy bien logrado, para comprar y tener algunas botellas en la heladera.

Castore Corcel Torrontés 2022 | Bodega Castore Wines | Precio: $2.978

Proveniente de los valles de Guandacol y de Famatina, en La Rioja, esta familia productora trae aire fresco a la industria con una nueva familia de vinos. Y nos gustó mucho en particular este Torrontés, que será una zona de confort para quienes busquen un blanco de gran tipicidad, con una nariz explosiva (fiel a la variedad), cargada de notas florales, cítricos dulces y damascos. En boca es fresco, con buen volumen y, mientras que muchos Torrontés pueden sentirse planos y algo empalagosos, este ofrece una rica cuota de frescura.

Casarena Appellation Semillón Old Vines | Bodega Casarena | Precio: $3.750

Según destaca Pablo Ceverino, viticultor de la bodega, el objetivo que tuvieron desde el inicio con este vino fue "buscar un Semillón patrimonial de Luján de Cuyo". Esto los llevó a encontrar un viñedo centenario (registrado en 1937). A partir de esta buena materia prima, trataron de intervenir lo menos posible en bodega: el resultado es un vino que se destaca, apenas lo servís en la copa, con una nota intensa de flores blancas, luego aparecen frutas de carozo, redondeando una paleta bien perfumada. Tiene tan buen volumen en boca que se nota un trabajo sobre lías. La fruta en el paladar sigue expresándose, junto a una acidez que crece a medida que fluye el vino. No esperes, eso sí, un blanco cremoso, tampoco uno mordiente y ultra filoso: este Semillón se siente muy cómodo en ese andarivel del medio.

Juan Ubaldini Semillón 2021 El Peral | Ubaldini Wines | Precio: $5.520

El enólogo Juan Ubaldini, a quien te recomendamos seguirle los pasos por ser súper creativo pero también sensible a la hora de poner una uva en un tanque o en una barrica, ofrece un Semillón de una zona muy identificada con esta variedad: El Peral, un terroir que fue novedad a comienzos de año porque fue reconocida como Indicación Geográfica por el INV. Y si algo se caracteriza es por tener viñedos antiguos, algo no tan común en las partes más nuevas del Valle de Uco. Este viñedo de Semillón con el que trabaja Ubaldini data de mediados del siglo XX y su elegancia la vas a notar en la copa: expresivo pero muy elegante, es decir, no es chispeante ni va por el camino de la fruta explosiva. Por el contrario, se nota una paleta amplia que va de las frutas de carozo a las flores, pasando por una punta exótica, entre herbal y especiada. Fluye por el centro del paladar, apoyado en una muy rica acidez, casi crocante. Sin embargo, la sana madurez de la fruta y el volumen del vino logran que se sienta muy balanceado. Si te gusta el Semillón, debés probarlo. Sí, tomalo como una orden.

Arroyo Grande Viognier Naranjo 2022 | Bodega Piedra Negra | Precio: $4.900

Naranjos hay cada vez más. De forma muy resumida, es un vino elaborado con uvas blancas pero a la manera de un tinto. Muchos los aman, otros los odian (aunque suene muy fuerte) y para otros consumidores es un universo de vinos inentendible. Hay variabilidad de estilos y de calidades y es, por ahora, un big bang un tanto desordenado. Pero hay una bodega que dedicó tiempo y esfuerzo no solo a elaborar un muy buen vino naranjo sino que además, invirtieron tiempo en explicarlo. Dejemos que hable el enólogo Thibault Lepoutre:

"El concepto de naranjo se asocia mucho a vinos oxidativos. El que elaboramos nosotros es un vino skin contact, que no es oxidativo pero sí está en contacto con las pieles. Al estar vinificado en contacto con la piel, el vino puede absorber más oxígeno sin que su compuesto aromático siga evolucionando y, por ende, siempre resulta muy elegante e interesante. En este caso hicimos un contacto con la piel prolongado de seis meses con las pieles en pileta de hormigón cerrada, sin aire, ya que no lo queríamos oxidativo". Y ahí está una de las claves: la oxidación hace que muchas veces los consumidores no entiendan tanto el concepto del vino naranjo. Pero, en este caso, la forma en que se elaboró permite tener un naranjo ultra delicado, elegante y fresco, sin resignar expresividad: ofrece muchas notas a flores y algo de fruta blanca. En boca muestra buen peso y volumen por el trabajo con borras y cierta sensación de tanicidad, pero se siente bien seco y fresco. Deja flotando un recuerdo ligeramente cítrico y floral. Aquí sí hay un gran naranjo para recomendar.

Casa Yagüe Semillón | Bodega Casa Yagüe | Precio: $29.645

La bodega, ubicada en Trevelin, es una de las que está poniendo a los vinos de Chubut en el mapa mundial. Acaban de lanzar un Pinot Noir y este blanco interesantísimo y que tiene una característica singular: importaron barricas francesas pero no las tostaron a fuego, sino por radiación, calentando piedras volcánicas. Esto, según explicó Marcelo Yagüe, su propietario, permite que el aporte de la madera sea mucho más sutil y se destaque la fruta y la mineralidad del vino. En nariz es sumamente expresivo, con notas de frutas blancas frescas y esa barrica cero invasiva y que complejiza un poco la paleta. En boca muestra una acidez marcada, casi masticable, con un juego muy interesante entre la fruta blanca, los toques cítricos, el carácter mineral y el dulzor muy, muy sutil que aporta la barrica.