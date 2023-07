Un Día del Padre más allá del Malbec: 15 buenos vinos Cabernet Franc para regalar

Ya descartaste la típica corbata, las medias y la billetera. ¿Te decidiste por regalarle un vino? Ok, ¿querés ir más allá del Malbec para salir un poquito de lo común? Perfecto. Ahora bien, ¿cuál elegir? Con una superficie que en la Argentina creció de manera muy paulatina pero firme, el universo de vinos alumbrados a partir de esta cepa cada vez más difundida no paró de ampliarse.

Por eso, si estás pensando en obsequiarle o pone en la mesa del domingo un buen Cabernet Franc, chequeá la siguiente lista con vinos aptos para todos los presupuestos y que se ajustan a diferentes tipos de paladar:

Terrazas de los Andes Reserva Cabernet Franc 2021 | Terrazas de los Andes | $2.757

Uno de los grandes best value dentro del abanico de Cabernet Franc que se consigue en la Argentina y que ahora estrena nueva imagen. Desde la primera cosecha, la bodega se encargó de entregar un vino con buena fruta, frescura y fluidez. Y sigue cumpliendo: la fruta tiene un nivel de pureza y de fuerza y de expresividad que anticipa mucho de lo que pasa luego. Además, suma una pincelada herbal bien definida que le suma matices a la paleta. Lo bueno de este vino es que tiene carácter (proviene de Los Chacayes, nada menos), tiene taninos marcados pero sin aristas, tiene también buena jugosidad y un final sabroso y fresco, marcado por ese perfil herbal percibido al comienzo. ¿Cómo resumirlo?: estás accediendo a un terroir de clase mundial por un precio imbatible.

Luigi Bosca De Sangre Cabernet Franc 2021 | Luigi Bosca | $10.200

Sin dudas, la zona de Maipú merece un lugar destacado en el mapa del Cabernet Franc. A partir de viñedos antiguos y de un trabajo de agronomía preciso, la bodega entrega un ejemplar súper elegante y equilibrado. Un lujo en nariz, con capas finas que integran especias, un trazo balsámico y una madera que habla bajito, lo suficiente para sumar complejidad. ¿Qué nos gusta de este Cabernet Franc en boca? Su amplitud y buen músculo, los taninos maduros y redondos hablan mucho del clima y del suelo de Maipú. Final lleno de especias. Largo y muy bebible.

Don Nicanor Barrel Select Cabernet Franc 2020 | Nieto Senetiner | $6.470

A partir de la agronomía de Jimena Castañeda y de la enología de Santiago Mayorga, la bodega entrega un Cabernet Franc que al principio se muestra austero en nariz. Pero, a medida que se va abriendo, seguramente encuentres capas y capas que suman especias, muchas hierbas y una fruta negra apenas madura. Cosecha tras cosecha se nota cómo la barrica se fue amalgamando más y más. Se apoya en taninos presentes, de buena textura y ofrece un final expresivo y con una linda acidez. Un vino definido por el balance.

Fin del Mundo Single Vineyard Cabernet Franc 2020 | Bodega del Fin del Mundo $9.000

Un Cabernet Franc que se despega del resto y que muestra el trabajo que viene haciendo la bodega en los últimos años para ganar en una mayor definición de la pureza de la fruta. En nariz la fruta roja apenitas madura se adueña de la copa. Pero no imagines una bomba roja: hay mucha elegancia. Y esta elegancia se refuerza con trazos ligeros de especias y hierbas. Tiene madera y en el ensamble final le queda muy bien. En boca es amplio, voluminoso pero no carnoso: tiene un paso muy ágil, muy jugoso, con taninos trabajados y de textura sutil. Final expresivo y largo, incluso fresco. Si tuviésemos que elegir tres conceptos que lo definen, no dudamos: buena fruta, balance y elegancia.

La Celia Elite La Consulta Cabernet Franc 2021 | La Celia | $6.180

La enóloga Andrea Ferreyra conoce a fondo toda la parte sur del Valle de Uco. Hace más de 15 años que trabaja allí y, de la mano de un perfil bien técnico y también curioso, viene investigando todo lo que sucede bajo el suelo y a nivel clima en terruños como Altamira, Eugenio Bustos y La Consulta. Precisamente, de este último lugar proviene este Cabernet Franc que es el resultado de un trabajo metódico en una de sus parcelas plantadas a partir de dos clones de esta variedad: uno que apunta hacia el lado del filo y la frescura y otro que aporta más graso en boca. Nada de eso es casual: La Celia es pionera en la difusión del Cabernet Franc en la Argentina ¿El resultado? Un vino que en nariz te va a dar capas que suman hierbas, flores y buena fruta roja, sanamente madura. En boca, los taninos, bien vivos y todavía afinándose, ofrecen una linda textura. Final fresco y elegante.

Gaia Cabernet Franc 2020 | Domaine Bousquet | $6.200

Este Cabernet Franc orgánico se luce con una paleta que habla mucho de la frescura de Gualtallary: las notas de frutas rojas y negras conviven con una paleta que suma toques balsámicos, especiados y, bien al fondo, un recuerdo a té negro. De pulso seco, largo, fluido y compacto, con taninos ligeramente reactivos y una acidez que se potencia hacia el final. Quienes busquen un vino algo vibrante encontrarán recompensa en este Cabernet Franc.

Saurus Barrel Fermented Cabernet Franc 2020 | Familia Schroeder | $5.815

Proveniente de San Patricio del Chañar, Neuquén, en este vino aparece en primer plano una fruta roja y negra madura, junto a un buen colchón de especias, que conviven con una madera que suma notas de cacao y especias dulces pero, importante, sin abrumar. Por el contrario, la fruta se sobrepone al roble. Fluye con cuerpo medio, empujado por una acidez que prolonga el recuerdo. Balanceado.

Fausto Malbec Cabernet Franc 2020 | Falasco Wines | $4.035

Es cierto, no es un 100% Cabernet Franc, pero el corte entre esta variedad y la cepa emblema argentina funciona y muy bien. Así lo demuestra este vino nacido en el Valle de Uco en el que la fruta roja sanamente madura convive con un evidente especiado y una sensación herbal fresca que se complementa bien con las notas dulces de la madera. En boca es jugoso, de pulso seco, y se sostiene gracias a sus taninos firmes y maduros y a una rica acidez. Muy bebible, muy disfrutable. Ofrece mucho en función del precio.

Trivento Golden Reserve Cabernet Franc 2021 | Trivento | $5.317

Germán Di Césare alumbra un Cabernet Franc para paladares universales con este ejemplar del Valle de Uco, que suma viñedos de Altamira. La fruta roja sanamente madura, en su punto justo, los trazos especiados elegantes y una punta herbal, amalgamada con las notas de crianza, conforman un vino de varias capas que anticipan lo que luego sucede en el paladar: un vino súper sabroso, que primero impacta con sus taninos texturados de pulso dulce y que cierra con una sensación de acidez que prolonga su final. La combinación textura y frescura, junto con el recuerdo de la fruta, crean un final tan largo como elegante. Gran vino y a un precio competitivo.

Andeluna del Cuartel Cabernet Franc 2021 | Andeluna | $4.520

A partir de viñedos de Gualtallary, el enólogo Manuel González se propuso alumbrar un Cabernet Franc fresco y complejo. El resultado es un vino de paleta amplia, que suma notas de frutas rojas, trazos vegetales y un fondo especiado. En boca tiene un andar jugoso, de pulso bien seco y sostenido por taninos de buen agarre y textura. La fruta se vuelve más negra hacia el final y su perfil especiado gana protagonismo. Acidez ensamblada de punta a punta, integrada y que nunca se siente forzada.

Gran Sombrero Cabernet Franc 2021 | Huentala Wines | $5.300

Ascendiendo en Gualtallary, la bodega posee un gran viñedo del cual proviene este Cabernet Franc que habla mucho de la frescura del lugar y también de un trabajo preciso en el viñedo: se siente un perfil pirazínico, pero que no abruma. Aparecen también notas de frutas negras y especias. Toda esa fuerza del lugar nunca es tapada por la crianza. Los taninos son firmes, maduros y bien trabajados que aportan una linda textura, acompañada de un ligero graso. Largo y fresco, pero no chispeante. Un ejemplo de cómo lograr un Cabernet Franc súper bebible, elegante y para paladares universales en ese terruño del Valle de Uco.

Insólito Cabernet Franc 2018 | Puerta del Abra | $19.500

Se trata de un Cabernet Franc que proviene de una zona definitivamente nueva para la vitivinicultura argentina: Balcarce. Un terruño nuevo pero que ya fue reconocido como Indicación Geográfica, lo que confirma el gran potencial. La bodega trabajó durante años estudiando los suelos, donde detectaron una importante presencia de calcáreo, a lo que se suma un microclima particular, donde confluye el efecto de las sierras y la influencia marina. Allí nace este Cabernet Franc intenso, dominado por las frutas rojas y que suma nítidos trazos de pimiento rojo y muchas especias, con el hándicap suficiente como para sobreponerse a una barrica que entrega notas de especias dulces y dejos ahumados. En boca fluye largo y compacto, bien por el centro del paladar, con taninos maduros que le imprimen tanto firmeza como amabilidad. Cierra con una linda acidez.

Mastrantonio 63 Premium Cabernet Franc 2015 | Mastrantonio Wines | $6.900

En un país poco acostumbrado a guardar vinos, resulta interesante que sea una bodega la que proponga llegar al consumidor con un vino con ocho años. Apuesta interesante de este proyecto que alumbró una partida ultra limitada, a partir de viñedos de Los Chacayes. Si lo elegiste y lo descorchaste, asegurate de pasarlo por el decanter unos minutos antes o, como preferimos nosotros, servirlo en una copa y oxigenarlo un largo rato. Si preferís esta última opción, que el vino se amigue con el aire no menos de diez minutos: ahí empieza a expresarse. Nos gusta por sus notas de fruta entre roja y negra madura, sus toques herbales evidentes, su colchón de especias clásicas y las otras más exóticas, dadas por su paso por barrica. El tiempo en botella para un vino puede ser la gloria o la perdición, dependiendo de muchos factores (la añada, cómo fue pensado el vino desde el viñedo, cómo fueron trabajadas las uvas en la bodega, cómo y con qué fue tapado y otros etcéteras). En este caso, obró definitivamente para bien. Chacayes, que puede ser un volcán por su fuerza tánica, dependiendo la zona, acá muestra músculo y paladar pleno, pero con taninos afinados y un paso sabroso. Deja una sensación de madurez y dulzor, pero tiene la cuota de acidez justa que necesita todo vino de guarda. Nos sorprendió. Vale lo que se pide por él.

Lamadrid Single Vineyard Agrelo 2018 | Lamadrid Wines | $8.670

Este vino habla mucho del suelo y del clima de Agrelo. Es profundo e intenso en nariz, con muchas notas de frutas rojas maduras que luchan de igual a igual con las especias, junto a trazos de tabaco y toques complejos a nuez moscada y clavo de olor. Es largo, de muy buen volumen, incluso carnoso, con taninos sedosos, redondos, maduros y dulzones, que dan sostén pero también armonía, reflejando el espíritu de la zona.

Domiciano Gran Reserva Cabernet Franc 2018 | Domiciano | $9.350

Un vino nacido en Barrancas, que demuestra su origen a partir de una fruta roja generosa, madura, que roza la mermelada, junto a un especiado dominante. La madera es protagonista y suma su paleta clásica, que recuerda a especias dulces. Hay amplitud, jugosidad, taninos marcados y maduros, sin aristas y una acidez media. Un vino listo para beber hoy que será una zona de confort para quienes busquen este estilo clásico.