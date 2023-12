Cuánta plata puede ganar un experto en vinos en Argentina: sueldo de un sommelier

Un sommelier se encarga de la comunicación, el servicio y la gestión de vinos. Saben cómo se elaboran, saben de vitivinicultura, de dónde viene cada tipo de uva y con sus sentidos pueden determinar la calidad del vino y si está en condiciones. Pero, ¿es una profesión que está bien remunerada en la Argentina?

Algunos trabajan en restaurantes u hoteles gestionando la cava y recomendando a los clientes qué tipo de vino elegir de acuerdo al menú elegido o a sus preferencias. Otros trabajan como críticos de vino y como catadores.

"Un sommelier tiene también muchas otras posibilidades de desarrollarse profesionalmente. Puede trabajar como embajador de marca; puede desempeñarse en el área de ventas de una bodega, de una distribuidora de vinos o en una vinoteca; también pueden trabajar en medios de comunicación como periodistas especializados en gastronomía y vinos; como consultores o de manera independiente, armando sus propias ferias o dando charlas o degustaciones privadas", enumera Marcela Rienzo, presidenta de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS)

Aunque el dato de los 600 socios que actualmente tiene la AAS sirve para establecer un piso, en Argentina, dice Rienzo, no existe un registro que indique cuántos sommeliers hay. Sin embargo, asegura que la profesión está en ascenso porque los empresarios gastronómicos están cada vez más enterados de que el vino es una unidad de negocio en sí mismo dentro de su restaurante u hotel. Sin embargo, para la presidenta, que también es sommelier, la clave para la empleabilidad es la capacitación. "Hoy los que más se destacan y los que mejores ofertas laborales tienen son los que, como en cualquier profesión, están mejor preparados", remarca a iProfesional.

Parte del aprendizaje, implica viajar ya que un sommelier profesional debe conocer no solo los vinos argentinos sino de todo el mundo por lo que trabajar en el exterior es una práctica habitual entre ellos; algunos, dice Rienzo, vuelven y otros no.

En este sentido, el perfil de sommelier profesional más buscado es de una persona que hable varios idiomas y, que además de vino, tenga conocimientos sólidos de maridaje, otras bebidas y productos gourmet y especiales como aceites, quesos, chocolates e infusiones.

Para la AAS. el trabajo de los sommelier está en ascenso porque ahora los gastronómicos consideran al vino como una unidad de negocio

Dado que son muchas las formas de ejercer la profesión, Rienzo no puede precisar cuánto cobra un sommelier por sus servicios, pero sí compartió con iProfesional el tarifario que ellos suelen dar de referencia no sólo a los sommelier que lo solicitan sino también a las bodegas, hoteles y restaurantes que necesitan un valor de referencia. Este tarifario, aclara, no indica las remuneraciones en sí sino que establece valores mínimos de contratación; una base para que no se pague menos de eso.

Las modalidades de trabajo descritas en el tarifario de las ASS son cinco: para los que se desempeñan en una vinoteca, en hoteles, en restaurantes, en bodegas y los que trabajan de manera freelance.

Un sommelier gana desde $253.000 por su trabajo

Head Sommelier y asistente de sommelier son los dos puestos que podrán ocupar los profesionales del vino en un restaurante u hotel.

Estos profesionales se encargan de gestionar la cava, elaborar la carta de vinos y maridajes y, por supuesto, de recomendar vinos a los comensales o huéspedes explicándoles también las cualidades del vino que están ofreciendo. El salario

Aunque la brecha no es significativa, para los sommelier que trabajan en hoteles los valores de contratación sugeridos son mayores a los sugeridos para los que se desempeñan en un restaurante.

En un restaurante el sueldo mínimo neto sugerido por el tarifario de la ASS es de $313.800 para un Head Sommelier y de $268.100 para su asistente.

Mientras que en un hotel, los valores ascienden a $436.400 y $313.800, respectivamente.

A estos valores, aclara, hay que sumarles las propinas que los clientes suelen darles en agradecimiento por su servicio.

En una bodega, un sommelier percibe, al menos, $300.000

Los sommelier embajadores de marca en una bodega conocen las estrategias comerciale y de marketing, además del vino

Como los diplomáticos, los Brand Ambassador son los representantes de la bodega en la que trabaja y como tales deben conocer en detalle cada uno de los vinos y marcas que la bodega elabora tanto como su filosofía, misión, valores y visión. Este profesional sabe acerca de los planes de marketing y comerciales y gran parte de su trabajo tiene que ver con organizar ferias y capacitaciones o degustaciones, tanto para el personal interno de la bodega como para clientes y consumidores.

Si bien los montos de cobro varian de acuerdo al tamaño de la bodega en la que se desempeñen, el valor mínimo de contratación para los Brand Ambassador sugerido por la ASS es de $363.000 neto.

En una vinoteca, un sommelier también gana comisión

En una vinoteca, un sommelier podrá estar a cargo del local o ser un vendedor de vinos y aunque los conocimientos de ambos puestos son similares, al de encargado de local se les suma la responsabilidad de elegir qué bodegas o marcas de vinos comercializar.

Por ello, el sueldo neto mínimo recomendado por la ASS es de $313.8000 para el encargado y $253.000 para el vendedor y para ambos una comisión de no menos del 3% por las ventas concretadas.

¿Cuánto cobra un sommelier que trabaja freelance?

El sueldo de un sommelier que trabaja de manera freelance varía de acuerdo a sus conocimientos, la marca que personal que logró desarrollar, las tareas que realice y, por supuesto, a lo que el mercado esté dispuesto a pagar.

Sin embargo, el tarifario de la ASS ilumina el camino: por hora, el servicio de un sommelier para eventos arranca de los $6.100 y el asesoramiento a restaurantes o vinotecas por hora de los $10.600. Si el trabajo es armar una cata sin negociación el valor sugerido es de $168.000 y si es con negociación unos 275.300 pesos.

Por dar charlas en bodegas por hora se cobra a partir de los $9.700. Si el trabajo es promocionar y vender determinado producto, por ejemplo en un supermercado, por hora y en base a una campaña de 16 horas semanales más viáticos, el valor sugerido arranca de los $3.100. La Jornada en Ferias y Exposiciones de entre 6 y 8 horas se cobra desde 35.700 pesos.

Como personal eventual de restaurantes, por jornada de entre 6 y 8 horas se sugiere cobrar $16.300 más las propinas de los clientes

Saber idiomas es clave para consiguir mejores ofertas laborales y cobrar mejor

Para degustaciones para no más de 20 personas de 2 horas; sin gastos ni viáticos se sugiere cobrar un mínimo de $38.500. Si las degustaciones son en otro idioma, el valor sugerido asciende a los $78.200 por 2 horas. Si la degustación es en español, pero implica tener que viajar el valor arranca de los $59.600 más pasajes y hoteles.

Si el trabajo es de docente en institutos y escuelas, por hora cátedra se recomienda un mínimo de $5.500 y para capacitaciones a personal gastronómico de dos jornadas de 3 horas, la ASS sugiere en su tarifario un mínimo de 59.600 pesos.