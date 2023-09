Vinos con identidad de terroir: Cadus renovó su imagen y lanzó nuevas etiquetas

Equipo que gana no se toca, dicen algunos reticentes a alterar fórmulas ganadoras. Otros no se conforman y van por más porque en definitiva, el que no arriesga, tampoco gana o por lo menos no gana más de lo que ya tiene. Desde que el enólogo Santiago Mayorga entró a Cadus en 2013 su curiosidad lo llevó a buscar siempre algo más.

Santiago Mayorga y su equipo exploran microrregiones y varietales para encontrar la mejor expresión de cada uno.

Diez años más tarde, luego de un largo camino recorrido elaborando vinos elegantes y equilibrados, la bodega apuesta a la exploración de microregiones y a la diversidad de varietales. Además, estrena nueva imagen y presenta tres líneas con sorpresas: Cadus Appellation, Cadus Single Vineyard & Assemblage y su vino insignia. "Desde que arranqué en esta profesión uno de mis motores fue la pasión por el mundo del vino, por aprender y descubrir cosas nuevas, yo no soy el mismo que hace años y si yo cambio, los vinos también van a cambiar", explica Mayorga.

El Malbec sigue siendo la cepa insignia del país pero también otras variedades conquistan premios y mercados. La versatilidad del Malbec se refleja en la cantidad de etiquetas que surgen todos los años, de distintas regiones, fincas, parcelas, hileras o métodos de elaboración, "hay todavía mucho camino por recorrer con el Malbec, pero también se viene el desarrollo de los blancos de Argentina; de otras variedades y también de otras regiones", detalla Mayorga.

El Malbec que proviene de la Finca Las Torcazas, expresa aromas a frutas rojas con notas florales como la violeta.

Mucho más que Malbec

La línea Apelación de Cadus se caracteriza no solo por su balance entre frescura y madurez sino por ser la expresión de un lugar particular. Una línea dinámica que tiene la mirada en la innovación de varietales y técnicas y en el descubrimiento de nuevas zonas. De Valle de Uco, más precisamente de Los Chacayes, Gualtallary, Los Árboles y Vista Flores provienen las uvas que conforman esta línea que además de Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Criolla, Pinot Noir y Chardonnay, le dio la bienvenida a un Naranjo 2022 de Tunuyán.

"Me encanta la infidelidad que hay en el mundo del vino, infidelidad entre marcas, entre variedades, entre estilos, antes tomabas una variedad de una bodega toda la vida pero ahora todo el mundo cambia, y la gastronomía tuvo mucho que ver también porque se come mucho más variado", cuenta el enólogo.

Luego de 18 meses, se materializó el corte en un ánfora de barro para lograr integración, complejidad y armonía.

Estar en el detalle

En la línea Single Vineyard & Assemblage hay vinos de parcela, provenientes de cuarteles especialmente seleccionados que buscan representar la identidad del varietal en cada microrregión. Los nuevos Assemblage 2019 y Single Vineyard Sabaquin Vineyard Chardonnay 2022 son ejemplos de esa búsqueda que Mayorga lleva adelante hace años.

"Me gusta que una misma bodega tenga estilos diferentes para probar, con etiquetas que van bien en distintas situaciones", comparte Mayorga, que presentó además el Cadus Insignia 2019, que pronto estará en el mercado. "Un vino ícono es la combinación de las características de la bodega y del enólogo, Insignia representa mi parte más equilibrada, es rico, sabroso, armonioso y complejo", cuenta.

"Hacer un vino insignia es mucha responsabilidad y muy personal".

Este vino se elaboró a partir de 5 barricas seleccionadas por presentar un perfil excepcional, que fueron a ánfora de barro durante 6 meses. El resultado fueron muy pocas botellas que representan lo mejor de Gualtallary 2019: un blend compuesto por un 88% de Malbec, 10% de Cabernet Sauvignon y 2% de Petit Verdot. "Hacer un vino insignia es mucha responsabilidad, y muy personal, para nosotros Cadus es la máxima expresión de esa temporada. Un vino aromáticamente austero pero muy complejo y eso lo hace trascender".

A lo largo de las últimas décadas, el vino argentino se ganó un lugar destacado en la vitivinicultura mundial y parte de ese éxito se debe al haber dejado atrás las recetas que decían cómo tenía que ser un buen vino. "Hoy todos los vinos argentinos tienen calidad, después cada persona se identificará con un proyecto; con una persona que lo hace, o con un montón de otras cosas, pero buena calidad hoy no nos falta", opina el enólogo, "la gente está acostumbrada a tomar mejor, está amigada con su propio gusto, hay un montón de estilos y está buenísimo que puedas elegir, antes era todo mucho más autoritario, los vinos buenos se hacían de determinada forma y tenían ciertas características, ahora va por otro lado. Pero si un vino es bueno, le gusta a todo el mundo".