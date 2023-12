Estos son los mejores vinos del 2023, según más de 30 reconocidos enólogos y enólogas

Son los que dejan cuerpo y alma en cada vendimia. En esos momentos donde cada minuto cuenta, para que la uva no sobremadure en el viñedo y para lograr que cada grano llegue en óptimas condiciones a cada tanque o pileta de fermentación, los enólogos están ahí, realizando un trabajo que tiene mucho de romántico pero también de obsesivo. Nada puede quedar librado al azar.

Son, además, los embajadores que representan a la Argentina en todos los rincones del mundo, llevando un pedacito del país en formato 750 ml. También, son los creadores de una bebida que desafía las recetas convencionales y es la clara antítesis de cualquier receta industrial. Y la clave está en que pueden lograr que una botella, al destaparse, genere emociones.

Una vez más, iProfesional reunió a más de 30 enólogos y enólogas, quienes aceptaron el desafío de elegir el vino que marcó el 2023 y, además, votar a quienes consideran fueron los colegas más destacados a lo largo del año.

Pablo Cúneo | Luigi Bosca

El vino del 2023

Elijo Luigi Bosca Paraíso 2019, la primer edición de un vino en el que destaco la pureza e intensidad de la fruta, la suavidad y la elegancia. Una gran cosecha que refuerza el carácter fresco del vino y un estilo de vino que sintetiza el trabajo del equipo de viticultura y enología de Luigi Bosca. A su vez hace homenaje a un lugar muy especial para la historia de la bodega que es Finca El Paraíso.

Enólogo/a del año

Elijo a Belén Rodríguez, enóloga joven y con gran talento que le ha sumado frescura, energía y brillo a los vinos de La Linda.

Santiago Mayorga | Bodega Nieto Senetiner

El vino del 2023

En el 2023 voy a elegir a Cadus 2019. Es el vino ícono o insignia de Cadus que llegó luego de mucho tiempo de aprendizaje y madurez. Es un vino que me enorgullece por su combinación de complejidad y potencia con elegancia y sutileza. Realmente es un vino que me identifica.

Enólogo/a del año

Este 2023 no voy a destacar a una persona en particular, sino a la hermosa energía de compartir entre colegas. Es algo que crece año a año y me siento muy feliz de esta enriquecedora experiencia.

Lorena Mulet | Bodega Cruzat

El vino del 2023

Destaco Cuvée Brut, de Bodega Cruzat. En las reuniones siempre teníamos que preguntar si preferían el espumoso nature o dulce. Cruzat Cuvée Brut está elaborado a partir de uvas Pinot Noir y Chardonnay en partes iguales; lo lanzamos este año y logró convencer a todos los paladares y situaciones de consumo: es muy versátil a la hora de maridar comidas y, en particular, los sommeliers agradecen mucho este equilibrio. En lo personal, cuando me invitan a participar de esta nota, siempre prefiero recomendar productos de otros enólogos y no uno propio, pero nos ha sorprendido la excelente respuesta que ha tenido en los consumidores y en los colegas que lo han probado. Esas devoluciones son un reconocimiento a más de un año de ensayos y mucho trabajo para lograr un espumoso con un diferencial clave: cuando hacemos el tiraje, colocamos un bidul con un cubo de madera de roble francés con un tostado muy suave, y después la tapa corona. Es un método único en el país que le otorgó sutileza con un final muy untuoso. Tiene 10 gramos de azúcar; un dosaje que nos permite un espumoso muy bien equilibrado y redondo… Tal vez, este espumoso vino a cerrar la grieta entre los nature y los dulces.

Enólogo/a del año

Rodrigo Gaspanori, de Bodega Cinco Sentidos. Logró reconciliarme con los vinos tintos: son productos bien terminados, armónicos, con equilibrios muy finos de fruta y madera. Sé de su trabajo y dedicación en lo que hace y por eso lo elijo.

Alejandro Pepa | Bodega El Esteco

El vino del 2023

Este año, voy a elegir mi vino destacado a El Esteco Partidas Limitadas Garnacha 2023 – Finca La Turbina. Si bien se trata de un "micro proyecto" de apenas 600 botellas que año a año, nos llena de orgullo, nos asombra por su gran calidad e innovación, nos sorprende y acompaña junto a amigos y periodistas en interminables charlas y degustaciones, invitándonos a conversar sobre una diversidad de la región y temas técnicos. Un viñedo único, plantado en sistema gobelet con alta densidad, en terrazas históricas a más de 2.035 msnm en Cafayate, en una hermosa ladera mirando al sur, con suelo muy pedregoso. El proyecto nos entrega momentos únicos de trabajo en equipo, compartiendo con asado de por medio, todo el proceso de la cosecha y desgranado manualmente, luego la fermentación es espontánea en pequeñas cubas de roble francés, seguido de una larga maceración en contacto con sus pieles. Un vino único y muy rico de nuestra Bodega.

Enólogo/a del año

No tengo dudas en nombrar y hablar sobre mi colega y compañero de trabajo, el licenciado Germán Buk. A pesar de que nos toca trabajar en regiones diferentes, estamos en contacto permanente y tengo gran admiración por todo el trabajo y responsabilidades que realiza y asume Germán. Enólogo súper detallista, gerencia Finca Las Moras prestando atención especial en una de las regiones más importantes de Argentina como es el Valle de Pedernal en San Juan. Germán también es especialista en vinos blancos, especialmente Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Semillón, Albariño. Destacándose por realizar un trabajo minucioso y detallado, con gran conocimiento en varias regiones argentinas como la Costa Atlántica y Patagonia, siempre atento a su equipo de trabajo y sin dudar en compartir todos sus conocimientos y experiencia con sus compañeros. ¡Salud Germán y felicitaciones!

Agustina Hanna | Ruca Malen

El vino del 2023

Elijo Ruca Malen Capitulo 2 Corte de Blancas, un vino que siempre me emociona, tanto el Sauvignon Blanc como el Semillón año tras año sorprenden, pero este año en particular la frescura y la energía que tiene el corte de la cosecha 2023 nos conquistó a mí y a todo el equipo. Otro vino que me gustó mucho, es el Familia De Bernardi Pinot Noir, lo probé hace poco y me encantó. Hermoso proyecto además.

Enólogo/a del año

Tomás Stahringer, no solo lleva adelante Vinyes Ocults junto a su familia, sino también lidera otros proyectos. Me tocó compartir y poder probar de cerca cada uno de esos vinos, y si algo admiro de él, es como además de ponerle el alma a todos, siempre fiel a su estilo, tiene el foco puesto en poder crear identidad y lograr que cada uno se destaque por algo que lo hace único, respetando las características del entorno y el terruño que lo acompaña. Un claro ejemplo, es lo que está haciendo en Sierra de Los Padres, un lugar diferente de Argentina, que seguro seguirá dando que hablar a futuro. Otra cosa que destaco de Tomás, es la humildad y la generosidad con la que transmite lo que sabe, siempre dispuesto a dar una mano a sus colegas.

Jorge Cabeza | Bodegas Salentein

El vino del 2023

Este año elijo Salentein Single Vineyard La Pampa '97 cosecha 2019. Este vino es muy especial para nosotros porque proviene de nuestro viñedo de finca La Pampa y el cual lleva como nombre el año de plantación 1997. Algo casi inédito para ese momento: plantar un Malbec a 1.300 msnm en el Valle de Uco. Este hito amplió las fronteras de la vitivinicultura de altura y del estilo del Malbec en el Valle de Uco. Además, este año tuvo un lindo reconocimiento en la influyente publicación británica The Drinks Business: "Global Master Malbec", reconociéndolo con el puntaje 97+, distinguido con la máxima premiación "Master", alcanzada solo por vinos excepcionales y fue único vino con este galardón dentro de su categoría.

Enólogo/a del año

Hay muchos colegas que admiro muchísimo y realmente se han destacado este año pero me voy a quedar con Juan Pablo Murgia; creo que está haciendo un trabajo espectacular tanto en Argento como en Otronia, vinos que me encantan y que tienen muchísima personalidad. Felicitaciones para él.

Ana Paula Bartolucci | Chandon Argentina

El vino del 2023

El vino que elijo es nuestro Chandon Cuvée Reserve Blanc de Noir, y especialmente este año hicimos una edición especial en botella Magnum, muy pocas botellas las cuales están a la venta exclusivamente en bodega. Es un producto que tiene 48 meses sobre levadura, 100% Pinot Noir de fincas propias del Valle de Uco. Este assemblage de Pinot Noir, eleva nuestro entendimiento sobre esta variedad, otorgándonos características muy particulares en nariz de ciruela, fruta roja y una estructura y frescura en boca que lo hace único. ¡Fue con el que brindé en mi cumpleaños!

Enólogo/a del año

Como enólogos destacados del año no puedo dejar de mencionar a Hervé Birnie-Scott y a Olivier Coquet, que son grandes colegas y excelentes compañeros de trabajo de quienes también aprendo mucho. De Olivier quiero destacar su compromiso con la calidad, estar en cada uno de los detalles del proceso y por supuesto su excelente capacidad para degustar son las cosas que lo destacan como profesional. Y de Hervé, su liderazgo y visión de los cuales podemos seguir aprendiendo.

Germán Di Cesare | Trivento

El vino del 2023

Un vino que destaco es Capítulo 3 Malbec de Ánforas, de Agustina Hanna, que muestra la expresión de un Malbec más natural y desnudo.

Enólogo/a del año

La enóloga destacada de este año para mí es Agustina Hanna, de Ruca Malen. Como joven profesional ha brillado y le ha dado una visibilidad y un nuevo rostro a la bodega, con vinos muy puros que muestran el lugar y el varietal desde una enología muy sencilla pero de mucha precisión.

Héctor Durigutti | Durigutti Family Wines

El vino del 2023

El vino del año que me enamoró y más disfruto hoy por hoy es Proyecto Las Compuertas Blanco de Finca, porque entiendo que vamos por el camino de hablar de un lugar y este tipo de vinos despierta los sentidos buscando elegancia y frescura. Son vinos que representan realmente la expresión de un lugar más que un varietal, que en este caso como zona vitivinícola es la identidad de Las Compuertas.

Enólogo/a del año

Creo que como enólogo del año hay muchos jóvenes trazando nuevos caminos en la vitivinicultura. En este sentido, creo que uno de los enólogos destacados por su labor es Federico Gambetta, con la escuela predecesora de grandes maestros como Alberto Antonini, alcanzando importantes logros con sus vinos que apuestan por lo sustentable y una vitivinicultura regenerativa.

Germán Buk | Finca Las Moras

El vino del 2023

El vino que destaco es Mora Negra 2020, un vino que muestra toda la energía del Valle de Pedernal principalmente, con el aporte de Tulum. Logramos elaborar un vino que refleja el paisaje de San Juan de manera precisa y respetuosa. Definimos una crianza que exalta la energía del sitio. Gran trabajo de todo el equipo de Finca Las Moras.

Enólogo/a del año

Destaco a Alejandro Pepa como enólogo del año. Es un gran profesional y ser humano que está afianzado en los valles Calchaquíes (Bodega El Esteco) y hace una excelente interpretación del lugar a través de sus vinos. Cada año él y su equipo logran mejores vinos con perfiles innovadores que sorprenden gratamente. A su vez, destaco Old Vines Torrontés, un vino expresivo, fresco y gastronómico que muestra la potencia y delicadeza que se puede obtener con esta uva Argentina elaborada de manera inteligente.

José Lovaglio | Susana Balbo Wines

El vino del 2023

El vino destacado de 2023 es Susana Balbo Barrel Fermented Torrontés. Un vino que está rompiendo paradigmas sobre cómo la variedad Torrontés puede ser concebida como blanco de guarda.

Enólogo/a del año

El enólogo que más se destacó este 2023 fue Emiliano Turano, quien está haciendo su camino con mucha pasión e innovación con su propio proyecto, Suspiro del Viento. Emiliano es un enólogo que está empezando con sus proyectos personales. Además trabajó con los Michelini durante varios años, a cargo de la gestión biodinámica y tiene una base muy interesante de trabajo.

Gustavo Rearte | Achaval Ferrer

El vino del 2023

Sin dudas para mí ha sido nuestro primer blanco: Quimera Blanco 2022. Fue un sueño hecho realidad para todos nosotros luego de 24 años de fundación de la empresa y con una clara trayectoria en la elaboración de vinos tintos. Este blend de blancas reflejó toda nuestra pasión en combinar estos 4 varietales (Chardonnay, Viognier, Semillon y Sauvignon Blanc) para lograr una única identificación de este blanco lleno de capas.

Enólogo/a del año

He logrado conocer y entender mucho más de la historia de la vitivinicultura de la mano de un colega y amigo, de alguien que lleva trayectoria como profesional en una bodega histórica de Mendoza. El enólogo es Juan Pablo Díaz, de Bodegas López. Sus conocimientos y la pasión por lo que hace en este bodega, sigue poniendo el respeto por la ideología y la búsqueda de nuevos horizontes para sus vinos.

Ezequiel Ortego | Trapiche Costa & Pampa

El vino del 2023

He probado un montón de vinos este año y he tenido gratas sorpresas, desde la nueva añada de Chardonnay de Costa y Pampa, que fue una alegría por que venimos desde hace rato buscando lograr la expresión más adecuada del varietal en la zona y creo que este año lo logramos, hasta vinos de amigos como el Malbec Mellecey de Emile Chaumont, que está cada vez más rico. Pero si tengo que elegir un vino destacado del año sin duda elegiría el 140 años de Trapiche, un vino que me sorprendió por su tenacidad y la frescura de su fruta, como también por disruptivo del blend de juntar distintas zonas geográficas del país como lo son Salta, Mendoza y San Juan para hacer un vino que exprese la versatilidad del Malbec a lo largo de nuestro territorio.

Enólogo/a del año

Este año, por mi desempeño como docente en la universidad, tuve la suerte de probar muchos vinos de todos los segmentos de precios y hubo una bodega que siempre nos llamaba la atención por la excelente relación calidad/precio de sus productos. Fue el caso de los vinos de Finca Las Moras, liderada por Germán Buk. Creo que Germán, que es un profesional muy minucioso ya que he tenido la suerte de trabajar con él en Trapiche, ha sabido interpretar muy bien en sus vinos los distintos valles de San Juan y su potencial, como así poder hacer vinos muy ricos y honestos. No es fácil lograr la calidad de vinos que percibí, en una bodega que hace tantos litros como FLM, y Germán está haciendo un gran trabajo. Hay que seguir de cerca su trabajo y los vinos que está haciendo en Pedernal (el Sagrado es un espectáculo).

Rodrigo Serrano Alou | Enólogo de Domaine Bousquet

El vino del 2023

Uno de los vinos que se destacan de este año, es un vino propio que todavía no vio la luz, pero que sí lo hará el año que viene, ya está fraccionado y es nuestro primer Ameri Blanco. Un vino que a me tiene feliz entonces lo destaco. En paralelo, un vino que destaco, que no es nuestro, es el Gran Rosé 2023 de bodega Anaia Wines; me pareció una locura, su nariz es impresionante.

Enólogo/a del año

Tengo un vecino que es Jorge Cabeza, de Salentein. Me encanta los vinos que hace y he tenido la oportunidad de probar algunos de sus vinos en el último tiempo, los blancos sobre todo, que me parecen muy buenos. Es un enólogo que se destaca y es consistente porque lleva muchos años en el lugar donde está.

Paula González | Pyros Wines

El vino del 2023

Este año elijo nuestro Pyros Vineyard Block N° 4 2021. Es uno de nuestros vinos de parcela en el cual, año tras año, venimos trabajando detalladamente para entender aún más las características del suelo y los límites de este polígono. Sin dudas que es un fiel exponente de Valle de Pedernal, destacando sus notas de hierbas aromáticas y frutas rojas frescas.

Enólogo/a del año

Esta vez quiero reconocer el trabajo que vienen haciendo Juliana Rauek y Felipe Azcona, de Elefante Wines, con sus vinos de Valle de Pedernal. La pasión, dedicación y esfuerzo se nota en cada uno de sus vinos.

Ricardo Galante | Bodega Del Fin del Mundo

El vino del 2023

Un vino que me gustó mucho es el Pinot Noir 2020 Familia De Bernardi, de El Bolsón. Lo probé hace poco y me conmovió. Un vino muy equilibrado y con una tipicidad increíble. Se refuerza la dicha del Pinot Noir en nuestra querida Patagonia Argentina.

Enólogo/a del año

Victoria Prandina, de Vinorum. Está haciendo vinos muy elegantes y que realmente se destacan.

Delfina Pontaroli | Bodega Puerta del Abra

El vino del 2023

Insólito Chardonnay Velo de Flor 2020. Esta es una edición limitada que producimos en Bodega Puerta del Abra, con tan solo 500 botellas disponibles. Lo destaco por la fusión única entre la precisión en la viña y el juego con la técnica dentro de bodega, dos aspectos que nos apasiona explorar. Este vino se distingue por su complejidad y elegancia, reflejando el infinito potencial creativo que encontramos en Balcarce.

Enólogo/a del año

Tomi Stahringer está haciendo un trabajo fenomenal en Castel Conegliano, cerca de Puerta del Abra. Una bodega nueva en una región emergente, elaborando espumantes tipo Prosecco con una elegancia increíble. Es un gran enólogo, colega y excelente persona.

Juan Pablo Murgia | Grupo Avinea

El vino del 2023

Si tengo que un vino destacado en este año, elijo Otronia Pinot Noir 2020, reconocido por Decanter como el número 1 de su varietal de América. También lo elijo porque esta añada es una de las más precisas y elegantes que hemos logrado en Otronia.

Enólogo/a del año

Federico Gambetta, de Altos las hormigas, creo está elaborando excelentes vinos y además es una gran persona.

Jorge Noguera, Bodega Amalaya

El vino del 2023

Mi vino destacado de este 2023 es Thibaut Delmotte Malbec Natural 2022. Encuentro en este vino una muy buena expresión de fruta negra de buena madurez pero que a la vez trae para ofrecernos mucha frescura que nos traslada al terruño que le dio origen. Elijo este vino en particular por ser la cuarta cosecha de este ejemplar en el mercado; es el vino que abre camino al porfolio de Familia Delmotte. Su elaboración es un gran desafío y fruto de las cosas bien hechas.

Enólogo/a del año

Elijo a Thibaut Delmotte como enologo destacado de este año por su labor desempeñada en ya casi 20 años en Grupo Colomé pero además, por la fuerza y convicción en su proyecto personal Familia Delmotte.

Andrea Ferreyra | Finca La Celia

El vino del 2023

Cada vez me sorprenden más las distintas expresiones de los vinos de Argentina, en particular los vinos blancos y el Pinot Noir. Considero que el vino que me sorprendió fue Chacra 55 cosecha 2021.

Enólogo/a del año

Hablar de un profesional me es muy difícil porque somos muchos los que aportamos a esta maravillosa industria. Habiendo dicho esto, elijo a Paula Witkowski, de Bodega La Rural. Para mí es la enóloga del año, por su capacidad de trabajo, dedicación y, especialmente, por el bajo perfil que la caracteriza. Es una excelente profesional y muy humilde.

Leonardo Puppato | Bodega Familia Schroeder

El vino del 2023

El vino que elijo en este 2023 es Sigo Vivo Malbec 2021 un vino muy particular y muy especial para la familia; un vino que al beberlo me emociona, porque fue elaborado por mi hijo Emiliano (4ta generación) con uvas de un viñedo que plantó mi abuelo en 1910. Es intenso, frutal fresco y fácil de beber. Fue lanzado a los mercados a mediados de este año y nos llena de orgullo.

Enólogo/a del año

El enólogo que elijo en este 2023 es Juan Carlos Rodríguez Villa, más conocido como Pulqui. Excelente técnico y asesor y además mejor persona. Podés pasar horas y horas trabajando y degustando con él y lo hace un momento ameno y divertido.

José "Pepe" Morales | Huentala Wines

El vino del 2023

Huentala Calizo Carmín 2020. Destaco este vino porque por sus características representa lo mejor de nuestro viñedo, donde el terruño puede hablar a través de este vino, también por el reconocimiento internacional ya que fue considerado como mejor Malbec del mundo en IWC.

Enólogo/a del año

Matías Macías. Lo destaco por su innovación permanente y porque es un enólogo que ha podido elaborar, con gran nivel de calidad, uvas de distintas regiones de Argentina.

Manuel González Bals | Andeluna

El vino del 2023

Penedo Borges Microvinificaciones Malbec. Lo elijo porque es un vino que expresa muy bien el lugar de origen y con una fineza única debido a su particular método de elaboración.

Enólogo/a del año

El enólogo que más se destacó es Juan Manuel González. Su perfil profesional, la capacidad que tiene para entender a la elaboración de vino con un todo en el que convergen un montón de matices técnicos y filosóficos. También destaco su búsqueda incansable y sus vinos logrados recientemente, que son increíbles. Es una excelente persona con un corazón enorme, esto es indispensable para poder crear grandes vinos.

Juan Pablo Solis | Bodega Kaiken

El vino del 2023

El vino destacado del 2023 es Malbec Cabernet Franc, Riccitelli & Father, que hacen Mati Riccitelli y su padre. Tuve la oportunidad de probarlo este año y me pareció un vino estupendo, muy moderno y con una fuerza increíble. Me sorprendió la elegancia y complejidad. También aprovecho para destacar un vino mío, por supuesto de Bodega Kaiken, Kaiken Nude Rose 2023. Creo que logramos hacer un rosado muy elegante y delicado. Nude representa el vuelo creativo que ha tomado la bodega y es además una combinación de sabores y aromas cuidadosamente seleccionados, un vino con el que nos ha ido muy bien este año, tuvo muy buena recepción del consumidor, por eso quería destacarlo.

Enólogo/a del año

Como enólogo del año elijo a Andrés Mono Vignoni, un gran profesional que viene laburando hace muchos años y logro reinventarse con su nuevo proyecto Raquis. Creo que están metiendo un concepto de diversidad, búsqueda y detalle súper interesante. Además lo aprecio mucho, es una gran persona y me gusta la forma de comunicar los vinos y su trabajo en equipo. Todo esto es reflejo de su pasión por el vino.

Miriam Gómez | Antigal Winery & Estate

El vino del 2023

Dentro de lo que yo probé este año, me sorprendió un Blend Chardonnay Bresano de Falasco Wines, que ratifica que estamos haciendo muy alta calidad de blancos en Argentina, y me lleva a pensar en nuestro Blanc de blancs 2022, que tiene mucho por dar de aquí en adelante.

Enólogo/a del año

Relacionado con la pregunta anterior, su autor Pablo Sánchez, por su excelencia, minuciosidad y expertise; es un detallista para elaborar vinos de diferentes calidades y de pequeños a grandes volúmenes.

Ramiro Barillo | Bodega DiamAndes

El vino del 2023

El vino destacado para mí es Gran Vin 2010 de Cuvelier Los Andes; tremendo vino, potente y elegante. Es un claro exponente de lo bien que se pueden guardar los vinos argentinos.

Enólogo/a del año

Claramente, después de haber elogiado a un gran vino, debo decir que también hay que elogiar a un tremendo enólogo: Adrián Manchón. Gran técnico, gran persona, humilde y por sobre todo, sensible. Una característica fundamental para hacer grandes vinos.

Fernando Colucci | Bodega Vistalba

El vino del 2023

Como vino destacado, este año me sorprendió un Chardonnay de Casa Yagüe, un proyecto familiar en Patagonia (Trevelin). Un Chardonnay super fresco y muy expresivo de mucha potencia. Siguiendo con blancos, sumo en esta categoría a nuestro Autóctono Chardonnay (Gualtallary). Es importante tener en cuenta el trabajo que se viene haciendo en la industria con los vinos blancos.

Enólogo/a del año

Como enólogo voy a destacar el trabajo que viene realizando Eduardo Gabbarini, tanto con sus líneas de vinos como en los graneles. Mucho trabajo, dedicación e inversión.

Evelin Colchad | Altieri Family Winery - Vinorum

El vino del 2023

Destaco que tenemos excelentes vinos en Argentina. Pero personalmente en 2023 fue Chateau Brandsen Red blend 2021. Porque fue el vino ganador en el evento The Winemarkers, en una cata a ciegas por más de 105 enólogos. Este reconocimiento es al esfuerzo, pasión, dedicación y detalle con el que se trabaja en cada vino.

Enólogo/a del año

Considero que en Argentina tenemos excelentes profesionales, y todos con el mismo objetivo de posicionar al vino argentino dentro de los mejores del mundo.

Maricel Valdez| Familia Millán

El vino del 2023

Este año voy a elegir a Fuego Blanco - Vilma Gran Syrah 2021 (100% Syrah), que es nuestro proyecto de pequeña producción (1.500 botellas) terroir de Valle del Pedernal, San Juan. El 2021 fue, para mí, la mejor cosecha que hemos tenido últimamente, que en conjunto con las características del suelo y clima de la zona estamos mostrando el tremendo potencial, calidad y textura de Valle de Pedernal, provincia de San Juan.

Enólogo/a del año

La verdad que son muchos los enólogos que se han destacado, pero en esta oportunidad elijo a Matías Prieto, por su pasión, profesionalismo, compañerismo y dedicación en todos los proyectos que lleva adelante.

Quentín Pommier | Piedra Negra

El vino del 2023

Si tuviese que elegir uno y la verdad hay muchos vinos buenos en Argentina hoy...elegiría un vino que hace un amigo Matías Ciciani con el equipo de Escorihuela, Pequeña Producción Barbera 2020, muy distinto. Tienen media hectárea en Agrelo y es el estilo de vino que me gusta, que me da ganas de tomar.

Enólogo/a del año

La verdad no me gusta elegir a alguien en particular, hoy veo un montón de colegas, mujeres y hombres muy valiosos, que hacen cosas muy buenas y divertidas por toda la Argentina. Sí quiero agradecer al equipo completo de Bodega Piedra Negra por estar a mi lado todo el año, y a François Lurton, dueño y pionero de esta bodega orgánica en Los Chacayes, quien confía en nosotros.

Sebastián Bisole | Mastrantonio Wines

El vino del 2023

Elegir uno me es muy difícil. Por un lado, elijo Il Varone 2018 que hacemos con Diego Mastrantonio por un motivo muy especial: porque sale a la cancha un vino pensado para que se pueda tomar recién a los 5 años de ser realizado... o sea, este año. Y de un colega, elijo el vino YoYo de Lupa Wines.

Enólogo/a del año

Elijo a Federico Isgró y a Bernardo Bossi Bonilla, y de ambos destaco que, aunque sus vinos crecen en el mercado, la humildad y el profesionalismo de los dos siguen implacables.

Lucca Stradella | Cimarrón Wines

El vino del 2023

La verdad que este año he probado muy buenos vinos, he tenido la posibilidad de probar vinos de prácticamente todas las regiones vitivinícolas de Argentina, pero hay dos que quiero destacar y que se me vienen a la cabeza casi automáticamente. Uno es el Altura White Blend de Norton. Un vino blanco super interesante, un blend de Sauvignon blanc, Semillón y Grüner Veltliner. Todo proveniente del Valle de Uco. El otro es, una de las novedades mas importantes del año, Raquis Los Parajes, de la bodega Raquis, donde hacen hincapié en cómo se expresa el Malbec en distintas zonas, al igual que lo hacemos en Cimarrón Wines Co. con nuestro Malbec de La Contienda San Rafael.

Enólogo/a del año

Quiero destacar a uno de los más importantes enólogos de nuestro tiempo, el gran Silvio Alberto. Una persona que siempre está dispuesta a transmitir sus conocimientos y ayudar a los jóvenes como yo. Lo que destaco de su perfil como profesional es la capacidad de estar al frente de una importante empresa y poder planificar todo hasta el más mínimo detalle.

Leandro Azin | A Corazón Abierto

El vino del 2023

Para mi un vino destacado este año es Sanguinaria Cabernet Franc de Familia Kretschmar. Me encanta ese Cabernet Franc. Me parece que está súper bien en precio para ser un Cabernet Franc de alta gama y bueno. Tienen una finca hermosa y me parece que está impecable en relación precio calidad para la gente que quiere probar un Cabernet Franc diferente, lindo y muy, muy rico sobre todo. Y un vino propio, me encanta el rosé que hemos conseguido en Amosa. La imagen impacta, a la gente le encanta la botella que tiene y es un rosé muy rico y muy tomable que para mí es lo más importante de un rosé.

Enólogo/a del año

Me cuesta elegir uno, soy de darle mucho empuje a la gente que le pone ganas, voy a elegir tres mujeres que son geniales. Marilyn García, que es de Bodega 13cle, que la verdad que me encanta lo que hace, le pone mucho empuje, es alguien que realmente le pone ganas a la vida, que eso es muy importante, además de tener muy ricos vinos. Después, Daniela Tiesi, que está arrancando su proyecto personal; la he visto renovarse y renacer varias veces y siempre trae algo mejor. Así que ahora vamos a ver qué se trae entre manos con su nuevo proyecto. Y por último, Daira Blanco; además de que es mi pareja, es una increíble trabajadora. Es una pata fundamental de mi proyecto A Corazón Abierto, ya que sin ella hay muchas cosas que yo no podría hacer. Por parte técnica, por parte profesional y como dije, porque son personas con empuje.

Leonardo Devia | Bodega Chakana

El vino del 2023

Los Amantes de Alto Las Hormigas 2021 porque es un vino que tiene todo lo que me gusta a mi: es elegante, tiene buena textura, pero sobre todo, porque es el vino que demuestra lo que puede dar Paraje Altamira. En la botella está Altamira, con cosas muy simples: buena uva, una crianza muy medida y la interpretación perfecta de una añada perfecta.

Enólogo/a del año

El enólogo destacado es el autor de ese vino, Federico Gambetta, enólogo de Altos Las Hormigas. Creo que ha sido su año, la rompió con ese vino y los nuevos vinos de la bodega. Es claramente y por lejos el enólogo destacado de la vitivinicultura argentina de este año

Alberto Moreno Palacios | Finca Bandini

El vino del 2023

En particular en este año elijo un vino que hicimos con Rodrigo Guisasola a "ocultas". Es una línea que se conseguirá solo en turismo de Finca Bandini. Nos arriesgamos a hacer un Cabernet Franc blanco y luego en equipo con nuestros asesores y Federico Bandini (propietario) elegimos el producto final: un blend 75% Cabernet Franc blanco y 25% Gewürztraminer con paso por barrica de roble francés de primer uso.

Enólogo/a del año

Como enólogo destacado aplaudo a Manuel Mas (hijo de Antonio Mas). En una industria difícil que siempre sufre las crisis, Manu tiene una gran capacidad de adaptación y lo demuestra con su proyecto personal, grandes vinos de autor en los cuales cada año tiene un blend o varietal nuevo que incentiva al consumidor.