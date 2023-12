Cuáles son los mejores vinos del 2023 y que debés probar, según los sommeliers

Si algo siempre hay en el mundo del vino son novedades. La proliferación de nuevos proyectos, la ampliación de la frontera vitivinícola y el surgimiento de nuevos intérpretes del terruño, por suerte, nunca se detiene. Haya inflación, crisis o caída de la producción por factores climáticos, el abanico de etiquetas por probar se sigue ampliando. Es un fenómeno que no entiende de problemas coyunturales, como un big bang que no se detiene.

En este contexto, Vinos & Bodegas convocó a un reconocido grupo de sommeliers, los grandes "arqueólogos" de esta industria, para conocer cuáles fueron los vinos más interesantes de este 2023 y qué noticia marcó al sector durante este año.

Marcela Rienzo

Presidenta de la Asociación Argentina de Sommeliers y comunicadora de vinos

El vino del año

Es muy difícil para mí elegir un solo vino. Siento que hay mucho y muy interesante en Argentina, cada vez más, pero voy a decidirme por Altos Las Hormigas Jardín de Hormigas Meteora 2021 del enólogo Federico Gambetta. Viñedos en Paraje Altamira, Valle de Uco, Mendoza. Cuando lo probé me deslumbró. No quería sacar la nariz de la copa. Capas y capas de aromas a frutas rojas y de carozo, a hierbas frescas, a flores silvestres, a piedra mojada. En la boca lo sentí salvaje y encantador, ágil, jugoso, vertical. Taninos finos y pulidos que aportan textura. Hermoso vino, inolvidable.

La noticia del 2023 en el mundo del vino

Yo creo que en los últimos dos años se han consolidado mucho las nuevas generaciones de sommeliers, enólogos y chefs y esa es una muy buena noticia. Ellos, con una gran energía, le imprimen su personalidad a todo lo que hacen. Generaciones que ingresan al mundo del vino y la gastronomía con ideas propias y originales que permiten una expresión única. Cuando digo única me refiero a que no se dejan intimidar por lo que el mercado pide sino que es genuinamente una manera de pensar y de sentir y de interpretar el vino y la gastronomía. Brindo por eso y ojalá esta tendencia continúe y se consolide.

Matías Prezioso

Fundador y CEO de VinEsence, empresa dedicada a las exportaciones y el marketing de vinos. Representante del continente americano en el directorio de la Association de la Sommellerie Internationale.

El vino del año

Los Dragones Vino de Parcela El Pedrazal Garnacha 2022. Me parece que este vino combina dos puntos muy interesantes. En primer lugar, es un vino de gran calidad, agricultura y enología sensibles, y un fiel reflejo de uno de los lugares más potentes que ha regalado la viticultura argentina en los últimos años: Barreal. Por otro lado, es una de las mejores expresiones locales que he probado de la Garnacha, una uva que hace rato que pienso es un camino que debe empezar a recorrer argentina con variedades que conlleven fruta pero también jugosidad. La Garnacha se da muy bien en los climas mediterráneos y creo que existe una similitud con Barreal y otras regiones altas de Cuyo (la parcela El Pedrazal se ubica a 1.650 metros sobre el nivel del mar), donde existe un microclima más fresco que en el resto pero al mismo tiempo las uvas reciben un sol pleno que genera vinos de gran carácter.

La noticia del 2023 en el mundo del vino

Más que la noticia, celebro la tendencia del vino argentino por buscar vinos más frescos, jugosos y fáciles de beber. Si bien nuestro corazón es el Malbec y las variedades bordelesas, que se dan muy bien en el cordón oeste del país, creo que las elaboraciones innovadoras sobre este tipo de uvas e incluso la búsqueda de nuevas variedades tintas y blancas ha permitido encontrar hoy cada vez más ejemplares que rompen el paradigma de la concentración y los taninos. A veces es a través del trabajo en la viña o el punto de cosecha, otras con maceraciones carbónicas, o bien con uvas que naturalmente no generan gran concentración. Esta tendencia empezó por un puñado de productores y, si bien durante años fue algo ninguneada por muchos como algo de nicho, hoy es una realidad inexorable a la que la mayoría de las bodegas –en menor oen mayor medida– han atendido. Eso ha generado gran diversidad para el vino argentino que, si bien tarda más tiempo en llegar a los mercados internacionales, hoy en el plano local pueden verse restaurantes y bares de vinos rebosantes de estos estilos.

Mariano Braga

Mariano fue elegido por The International Wine And Spirit Competition (IWSC) entre los comunicadores de vino más influyentes del mundo, habiendo sido la única personalidad en la historia en integrar el listado en tres oportunidades. Se recibió en la escuela Gato Dumas y fue miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS). Mariano también incursiona hace casi 20 años en la docencia, tanto presencial como de forma virtual, a través de La Academia, su plataforma de educación virtual en www.marianobraga.com/academia que ya cumplió su décimo aniversario.

El vino del año

Blanco de Gualtallary 2022, de Susana Balbo Wines. Porque es un entendimiento radicalmente distinto al Torrontés. Vale la aclaración: me fascina el Torrontés salteño y su tipicidad floral, pero acá hay una versión muy diferente, cítrico, algo herbal... difícil decir que es un Torrontés a ciegas. Y viene de la mano de Susana Balbo, que es indiscutida en su manejo con la cepa.

La noticia del 2023 en el mundo del vino

Es una tendencia desde hace años, internacional incluso, pero acabo de volver de una semana de muchísimas visitas en Mendoza y me impactó lo arrollador del rol del vino blanco... ése es el dato mayúsculo que me llevo: el vino blanco arrasando como categoría. Las nuevas plantaciones, indagar en San Pablo como hotspot del blanco, la última alta gama que se lanza, el foco del enólogo... todo esto parece girar en torno al vino blanco, algo impensado para Argentina 5 años atrás.

Marisol de la Fuente

Experta en vinos y bebidas, Marisol es sommelier, bartender, licenciada en marketing estratégico y en comunicación social, periodista y profesora de marketing digital, de imagen corporativa y de comunicación digital. Es docente de la carrera de Sommelier y dicta cursos y capacitaciones sobre el mundo del vino en consultoras, vinotecas y eventos privados. Junto al periodista Ariel Torres, realiza el podcast de vinos Vinimos. Es columnista en el Canal de la Ciudad, donde semana a semana presenta distintas notas sobre bebidas y las tendencias de consumo.

El vino del año

El gran destacado de este año fue el Semillón 1959 de Bodega Norton que, con sus 64 años, obtuvo 100 puntos por JamesSuckling.com Este vino no sólo prueba la longevidad de los vinos argentinos sino en particular de los vinos blancos. Este galardón derriba el mito y la idea tan aferrada en el consumo local de que "los vinos blancos no son de guarda". Tuve la oportunidad de probar un Semillón de 1954 de la cava histórica de la misma bodega por lo cual puedo asegurar que, a pesar del tiempo transcurrido, estos Semillón mantienen su frescura y acidez en combinación con su complejidad aromática fruto de la evolución.

La noticia del 2023 en el mundo del vino

La noticia de este año es el incremento del consumo de vino blanco y espumante y el decrecimiento del consumo de vino tinto, incluso en países productores, porque esto marca un cambio de paradigma en el consumo. Se buscan vinos frescos, bebibles, combinables y accesibles, son los blancos los que más cumplen hoy estos requerimientos en la góndola, sin dejar de mencionar el crecimiento de la variedad de vinos dulces impulsado por los más jóvenes. Esta tendencia, además, va de la mano del consumo desestacionalizado de blancos y burbujas y, según dicen algunos expertos, el cambio climático como impulsor de esta transformación, haciendo que incluso en invierno se elijan alternativas ligeras en lugar de los tintos más tradicionales.

Javier Menajovsky

Sommelier y fundador de la productora Wine Revolution, la primera productora de ferias y festivales de vino de latinoamérica, realizadores de Expo Vinos & Negocios Buenos Aires y Mendoza.

El vino del año

Antropo Wines Reserva Malbec Cabernet Franc, de los jóvenes enólogos Luciano Peirone y Sebastián Escalante, elaborado en la ciudad de San Salvador de Jujuy con uvas provenientes del Valle Templado. Lo elegí por lograr expresar en un equilibrio perfecto la frescura de la fruta junto con la intensidad del clima a la que estuvo expuesta, su incipiente complejidad y la facilidad para beberlo y disfrutarlo hoy mismo.

La noticia del 2023 en el mundo del vino

Diría que la consolidación de la tendencia global hacia los vinos más frescos, más naturales, con menos intervención y menos tenor alcohólico, lo cual se refleja entre otras métricas en el crecimiento de los blanco y rosados, la retracción de los tintos en varios mercados, y el fuerte interés de consumidores avezados y especialistas por estas categorías (por ejemplo, la que agrupa vinos bajo la etiqueta "no-low alcohol" que cada vez se ve con mayor presencia en los mercados más importantes del mundo).

Mariano Moreno

Mariano Moreno es egresado de sommellerie de CAVE. Estudió cocina y pastelería en el IAG. En su carrera se desempeñó como sommelier en Faena Hotel Buenos Aires y fue asistente de head sommelier en La Dame de Pic, restaurante de Paris con una estrella Michelin. Actualmente se desempeña como sommelier en Enotek, vinoteca virtual.

El vino del año

Prima, de la bodega Asciende. Es un blanco de Criollas blancas, Torrontés Sanjuanino, Torrontés Riojano y Malvasia, de parrales centenarios de Paraje Hilario, Valle de Calingasta, San Juan, que elaboran Simón Tornello y Tomás Scala. Un vino blanco perfumado, fresco, con volumen y largo. Elijo este vino primero porque soy muy curioso e investigo por medio de notas, redes sociales, ferias y degustaciones las nuevas referencias; intento estar informado todo el tiempo. Segundo, porque me llama mucho la atención el potencial vitivinicultor que tenemos como país, que no se reduce solo a Mendoza, sino que hay nuevas zonas y viñedos que se están dando a conocer y generan buenas producciones, como este vino de viñedos centenarios de Criollas, pudiendo así visibilizar la diversidad y nuestra historia. Ojalá cada vez más provincias puedan dar a conocer su producción de vinos. Porque si bien Argentina es reconocida mundialmente por elaborar Malbec, nosotros como sommeliers tenemos la oportunidad de poder comunicar estos nuevos proyectos, que escapan un poco de lo clásico y conocido.

La noticia del 2023 en el mundo del vino

La noticia es la baja producción respecto al año 2022. La Organización Internacional de la Viña y el Vino destacó que fue la más baja de hace 62 años, lo cual se relaciona con la dificultad que tenemos para adecuarnos al cambio climático. Se conoce cómo varias regiones del mundo se van transformando frente a nuevas condiciones climáticas, como por ejemplo la Champaña, que cada vez es más cálida; o cómo acá en Mendoza está la posibilidad de irnos a zonas cada vez más frías; tal es el caso de Gualtallary, donde hace 20 años era impensado elaborar. Según la OIV, "las condiciones climáticas extremas, como las heladas tempranas, las fuertes lluvias y la sequía, han afectado significativamente la producción mundial de viñedos". La cosecha en Argentina, por las heladas de primavera y el granizo, descendió un 23% la producción de vino, a 8,8 millones de hectolitros, lo que haría de 2023 el peor año de toda la historia del país. Por lo cual, considero que es algo a tener en cuenta para repensar las producciones y la adecuación al inminente cambio climático, para que repercuta en menor medida en la producción.

Mariano Fresco

Licenciado en Comunicación Social y Analista en Medios (Universidad del Salvador), es también Sommelier Profesional (CAVE). Inició sus primeros pasos en la revista Cuisine&Vins, donde se desempeñó como Editor de Vinos, responsable del Website MundoCuisine.com y animador de las Degustaciones Premium Club Cuisine&Vins. En servicio, trabajó como sommelier principal del exclusivo resort Ponta dos Ganchos (Brasil), perteneciente a la cadena The Leading Hotels of The World. Dictó clases en la Escuela Argentina de Vinos y actualmente es Director de la Carrera de Sommelier y Coordinador del Área de Bebidas en el Instituto Gato Dumas.

El vino del año

En este 2023, he tenido la oportunidad de catar un sinfín de vinos con estilos absolutamente diferentes, interesantísimos, a tono con la evolución notable de nuestra viticultura. Estar en la coordinación de la carrera de Sommelier en Gato Dumas me abre un enorme abanico a la hora de conocer, evaluar y profundizar en relación a lo "bueno nuevo" que propone el mercado. De naranjos, a pet nats, orgánicos, naturales, biodinámicos, hasta blend de terruños, altitudes y latitudes, me he sorprendido con la saludable diversidad. Entre las joyitas que degusté, destaco el 45 Rugientes Merlot 2021, de Otronia, bodega de Chubut, en la Patagonia extrema. Un varietal que reivindico con argumentos sólidos y que, en este caso, sobresale por su elegancia en una nueva región que viene con todo. ¿Quién lo elabora? Juan Pablo Murgia, joven y talentoso enólogo, con una proyección infinita. A prestarle mucha atención, pues es un crack total. Entre los blancos, es un delirio el Bressano blend de Chardonnay 2021, de Falasco Wines. Sutileza, fineza, delicadeza y tipicidad, conjugadas a la perfección en una copa. Lo hace Pablo Sánchez, el gran hacedor de vinos blancos de altísima gama en el Valle de Uco y más allá.

La noticia del 2023 en el mundo del vino

El dato o noticia del año es, sin duda, la evolución del vino argentino, que se consolida a partir de estilos variopintos, dentro de un sostenido proceso de autodescubrimiento. Durante todo el 2023 hice hincapié en esto, siendo un tema que me obsesiona. Es "la" novedad a resaltar en el mundo vinófilo. Asimismo, celebro el interés cada vez más marcado de consumidores jóvenes, interesados en conocer cepajes y regiones productoras. Las nuevas generaciones son muy curiosas y piden exponentes equilibrados, en los que priman las características organolépticas de la fruta. La nueva tendencia va detrás de los vinos "tomables", que invitan a disfrutar el momento. Por último, mención especial para la apertura de nuevos bares de vinos en Buenos Aires y el interior. ¿Mi recomendado? BEA Wine Bar, propuesta deluxe en Campana, a solo 70 km de la gran ciudad. Con un estilo arquitectónico neoyorkino, de mano Bea y Antonio, dos intrépidos estudiantes de sommellerie, hay propuestas de vino por copa, tragos de autor y gastronomía de alto vuelo.

Juan Chichizola

Sommelier recibido en CAVE. Trabajó como sommelier en el restaurante El Baqueano y dictó clases en IAG y en distintos cursos junto a la consultora STG. Actualmente se encuentra en la ciudad de Resistencia (Chaco) dictando una Diplomatura en Sommellerie, certificada por la Universidad del Chaco Austral (UNCAus), con sedes en Resistencia, Saenz Peña (Chaco), Corrientes, Puerto Iguazú y Posadas, y próximamente una en Salta, de la cual es director académico y docente. Paralelamente, dicta capacitaciones de servicio y brinda asesoramiento en bebidas a distintos locales gastronómicos de la región del NEA.

El vino del año

Mi vino destacado 2023 es Nido de Tigre Tinto de Jardín 2022, de Bodega del Carmen, finca Villa Corral, Valle de Calingasta, provincia de San Juan, elaborado por el enólogo Federico Isgro. Elegí este 100% Cabernet Franc sin paso por madera, porque combina lo clásico de una zona tan tradicional como el Valle de Calingasta en San Juan, con la tendencia tan actual (no me gusta la palabra "moda") de elaborar vinos en base a Cabernet Franc, con una marcada frescura y tomabilidad. Por otra parte, Fede Isgro ha logrado elaborar un vino fresco y vivaz, de estilo moderno, sin claudicar en algo tan importante como es la intensidad de sabor.

La noticia del 2023 en el mundo del vino

Si bien estamos acostumbrados a escuchar noticias sobre la aparición de nuevas regiones de elaboración en la industria vitivinícola, impensadas hasta hace un tiempo atrás, no se habla tanto sobre las nuevas regiones de consumo dentro de nuestro país. Y en ese sentido, creo que el dato de este año, que aún puede no ser noticia, es el sostenido crecimiento del consumo de vino en una región como el NEA. Provincias como Chaco, Corrientes y Misiones, tal vez mas asociadas a bebidas como la cerveza, vienen mostrando un aumento considerable en sus niveles de consumo, un notable interés por parte de los consumidores en probar etiquetas tradicionales y "todo lo otro" (frase robada), así como también por formarse y aprender un poco más sobre este interesante mundo. ¡A estar atentos!