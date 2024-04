Qué vinos Malbec debés probar, según el voto de reconocidos sommeliers

El 17 de abril se conmemora en todo el mundo el Día del Malbec, la cepa emblemática de la Argentina que se convirtió en embajadora del país, a la par de otros grandes símbolos nacionales, como la carne o el tango.

Los números sobre superficie, cosecha y exportaciones son contundentes. El Malbec gobierna y reina por sobre el resto. Pero un indicador que no todos conocen es que, fronteras adentro, los consumidores disponen de un abanico de marcas que no para de expandirse: se estima que hay cerca de 1.900 etiquetas de vinos elaboradas con Malbec en el mercado interno. Esto implica que, si pretendiéramos degustar todos los Malbec, nos demandaría unos 5 años, a un ritmo de una botella por día.

Cultivado en 18 provincias argentinas, con viñedos experimentales hasta en Chaco, las caras del Malbec son múltiples, gracias a su plasticidad y transparencia. Hoy es imposible hablar de "un Malbec", sino que el estilo dependerá de los lugares, la mano de los ingenieros agrónomos, el enfoque de enólogos y claro, de lo que mande el clima en cada vendimia.

El 17 de abril se celebra el Día del Malbec

En un universo tan inabarcable; en esta suerte de big bang vitivinícola, iProfesional convocó a reconocidos sommeliers para que analicen los factores detrás de este fenómeno y para que, además, recomienden un Malbec para celebrar su día.

Matías Prezioso

Fundador & CEO de VinEsence y vicepresidente Américas en la Association de la Sommellerie Internationale (ASI)

Matías Prezioso

La esencia del Malbec: las claves de su éxito

La esencia del Malbec argentino está ligada a algunas características de la variedad adaptadas a Argentina que, si bien hay diferencias según las provincias, aparecen en casi todos los lugares de nuestro país. La fruta pura y nítida (más por el lado de la fruta negra como la ciruela), un leve dulzor muy amable en la boca y taninos suaves o redondos. Esa trilogía considero que fue responsable del éxito del Malbec en Argentina y el mundo, sobre todo en niveles de segmento medios donde te da muchísimo por lo que uno paga por la botella.

Estamos en un momento en los últimos 5-8 años de redefinición del estilo del Malbec, profundización del conocimiento y búsqueda del sentido del lugar. Estamos encontrando cada vez más Malbec que son más secos, con más acidez y frescura, que muchas veces viene un poco de los lugares donde se planta y otro poco de trabajo serio en viñedo y en puntos de cosecha. Y hay dos elementos que son poderosos en cuanto a comunicación pero realmente tienen un sentido diferencial clave para Argentina que son la montaña y el sol. En Argentina, con Cuyo a la cabeza, la montaña juega un rol fundamental para determinar temperaturas promedio de los viñedos y también en la complejidad de los suelos. Y la energía del sol permite generar que vinos frescos y de regiones relativamente frías, tengan perfiles de aromas y sabores generosos gracias a la gran luminosidad".

Estamos ante un cambio de paradigma, con versiones sumamente innovadoras que miran para adelante sin olvidarse de dónde venimos como país con larga tradición de elaboración y consumo de Malbec.

Presente y futuro del Malbec: nuevos terroirs para descubrir

Creo que lo que ha ocurrido en Mendoza en los últimos 10 años ha sido una gran revolución. Valle de Uco sigue tomando la delantera por los jugadores que hay instalados y porque se sigue investigando muchísimo para generar micro-terroirs cada vez más específicos. La disyuntiva de esto es qué tan rápido el consumidor puede incorporar lugares cada vez más pequeños y precisos, pero creo que es necesario para que Argentina juegue mano a mano otra liga.

Cuando vamos al trade o consumidores expertos, hace quince años estaba bien hablar de Malbec de Mendoza y hoy resulta un genérico. Hace diez estaba bien hablar de Malbec de Uco, y hoy también es bastante amplio porque se encuentran muchas diferencias. Y hoy empieza a ser complejo englobar características generales de zonas como Gualtallary porque realmente hay diferencias notorias entre las distintas zonas. Tenemos un país muy amplio en territorio y Mendoza no es la excepción, por lo que creo que progresivamente iremos yendo a zonas más específicas. Soy consciente que esto tarda, que no es de un día para el otro y yo que me dedico a exportaciones veo que aún queda mucho por recorrer. Pero hay que hacerlo porque de lo contrario Argentina y el Malbec pueden convertirse en un commodity como le sucedió a Australia con el Syrah, o a Chile como país donde a pesar de la diversidad de valles que tienen les cuesta vender vinos de gamas medias y altas porque se posicionaron en segmentos bajos.

Si salimos de Mendoza, me entusiasma lo que está pasando en el sur de la Patagonia, donde provincias como Chubut han logrado cruzar las fronteras históricas del vino, pero el Malbec no parece por ahora tener un lugar ahí por lo que son los índices de madurez. Y también mencionaría a Barreal, en San Juan, porque me parece una zona con características muy especiales y con Malbec que tienen niveles secos, de texturas, de perfiles aromáticos realmente muy llamativos y originales. Por último, mencionaría a Córdoba y Jujuy, donde están apareciendo cosas muy interesantes, incipientes pero con algunas etiquetas que permiten ilusionarse.

Un Malbec que hay que probar

Eligiría "Y la Nave va", de Canopus. Los Malbec de Gabriel Dvoskin tienen estilo seco, tenso, con frescura, sin resignar la esencia del Malbec. Esto lo logró gracias a zona muy extrema como es Pampa El Cepillo en el extremo sur del Valle de Uco, pero también se necesita de un trabajo sensible en viñedos, mucho análisis de suelos (en este caso, calcáreos). En lo personal, me gusta mucho este estilo y confío que puede ser lo que lleve al Malbec a otro nivel.

Aunque no sea Malbec varietal, debo mencionar también a Altar Uco Edad Antigua Tinto. Es un corte que tiene 65% Malbec y 35% Cabernet Franc, que es una combinación en la que veo mucho potencial donde el Malbec aporta la fruta, esa sedosidad, ese cuerpo envolvente; y el Cabernet franc le aporta toques herbales, acidez natural, una textura fina, elegancia.

Marisol de la Fuente

Marisol de la Fuente es sommelier, bartender, periodista y licenciada en Comunicación. Es columnista en radio y televisión sobre lyfestyle, gastronomia, vinos y bebidas. Creadora de "El vino, sin vueltas", da cursos en vivo y on demand. Además, publica "Vinimos" su podcast de vinos y bebidas. Recientemente lanzó su primer libro "Te cuento el vino", con el Sello Grijalbo de editorial Penguin Random House.

Marisol de la Fuente

La esencia del Malbec: las claves de su éxito

El Malbec es el espíritu argentino reflejado en una copa. Su esencia en la argentinidad, lo propio, lo que nos representa. Es el compañero del asado, de las charlas y de los encuentros, es ese amigo que está siempre, cercano, que escucha, que nunca falla. Como nosotros, el Malbec es multifacético, puede ser joven y fresco; puede ser potente, con sus ejemplares norteños, elegante, delicado o incluso evolucionado. Es el vino que elegimos para mezclar con gaseosas en una tarde de verano o para una cena de gala. En esencia es bien argentino.

Como variedad se adaptó a todos nuestros terruños, con sus diferentes climas, alturas y trabajos en el viñedo. Esa adaptación fabulosa permitió su expansión y, como consecuencia, que gane un lugar claro como cepa insignia y adeptos en la Argentina y en el mundo. A pesar de su origen francés con el nombre "cot", el 75% del Malbec que se produce se vinifica en la Argentina.

Cómo saber más sobre el Malbec

Los Malbec cuyanos ofrecen una amplia variedad de estilos y zonas, no es lo mismo un Malbec del Valle de Uco en Mendoza que otro del Valle del Pedernal en San Juan; por lo cual la invitación es a probarlos todos para hacer crecer nuestra capacidad de diferenciar y entender cada lugar. Además, para mi lo ideal es leer las etiquetas y animarse a experimentar, buscar zonas que no conozcamos e, incluso, provincias que no sean las más habituales. ¿Por qué no probar un Malbec salteño o un cordobés? Descubrir cada rincón de nuestro país a través de sus vinos nos permite viajar, tener un pedacito de ese paisaje en nuestras manos, así que mi recomendación es probar con la mente abierta.

Un Malbec que hay que probar

Elijo La Celia Pioneer Malbec porque la historia de la botella tiene que ver mucho con la argentinidad. Eugenio Bustos, fundador de la bodega, intercambió su mejor caballo por una vid de Malbec y fue pionero en su implantación en el Valle de Uco, creando la Finca La Celia en 1890, nombrada en honor a su hija. Qué más argentino que alguien que se abre paso como lo hizo la uva Malbec en nuestro país…

Mariano Braga

Mariano fue elegido por The International Wine And Spirit Competition (IWSC) entre los comunicadores de vino más influyentes del mundo, habiendo sido la única personalidad en la historia en integrar el listado en tres oportunidades. Se recibió en la escuela Gato Dumas y fue miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS). Mariano también incursiona hace casi 20 años en la docencia, tanto presencial como de forma virtual.

Mariano Braga

La esencia del Malbec: las claves de su éxito

Yo muchas veces lo tildé de "comodín" pero en el mejor de los sentidos. El Malbec en líneas generales tiende a darte vinos cómodos que pueden ser más o menos complejos pero que difícilmente se hagan pesados. En la mesa son flexibles, se adapta bien a la madera y Argentina tiene un expertise espectacular que hace que en cada rincón tengas una expresión distinta y que vale el descorche.

Un buen ejercicio para saber más de Malbec

Tenés desde un Malbec encabezado hasta grapa de Malbec, blancos de Malbec que hoy son bastante usuales en la góndola, rosados, espumosos y, finalmente, los tintos. Y, dentro de los tintos, hay distintas gamas de precio, complejidades, regiones. Es un mundo inmenso. Pero una linda forma de comenzar a disfrutarlo es comprar tres botellas, aprovechar un grupo de amigos y descorcharlas juntas: un Malbec del norte, uno de Mendoza y otro patagónico. Descorcharlos al unísono y ver lo tremendamente diferentes que son.

Un Malbec que hay que probar

Tengo tantos... difícil elección. Pero vamos con Noemia Malbec, un ya clásico de Rio Negro que es bestial.

Javier Menajovsky

Sommelier y fundador de la productora Wine Revolution, la primera productora de ferias y festivales de vino de latinoamérica, realizadores de Expo Vinos & Negocios Buenos Aires y Mendoza.

Javier Menajovsky

La esencia del Malbec: las claves de su éxito

Lo definiría como un vino super entrador, muy fácil de beber, de una excelente relación precio/calidad en todas las gamas y super transparente a la hora de reflejar el terroir de donde provino, la técnica de elaboración, el estilo que le quiso dar el enólogo y hasta a veces la añada. Explota de fruta siempre, provenga de donde provenga, y es muy amigable al paladar por ese perfil goloso tan propio de la variedad, aún si al elaborarlo se buscan acentuar otros matices, siempre resulta un vino fácil de beber.

Es exitoso justamente por esa facilidad de beberlo y la excelente relación precio calidad, sobre todo en el exterior, donde no es tan evidente encontrar este nivel de vinos al precio que se los vende.

Presente y futuro del Malbec: nuevos terroirs para descubrir

De todas y cada una en la que se elabore Malbec, ya que en cada copa vamos a poder descubrir las características únicas de su terroir, de su elaboración y del estilo de su productor. En particular me parece interesante probar Malbec de regiones menos conocidas o emergentes, como la de todos los extremos de Argentina, tanto hacia los cuatro puntos cardinales como hacia las alturas de la cordillera, sobre la cuál se avanza cada día un poquito más. Por nombrar algunas, la zona alta de Gualtallary, en el Valle de Uco mendocino; los de Chubut, tanto los del mar como los de Trevelin; la Comarca del paralelo 42 y Paso del Sapo, los de Jujuy; los de Balcarce en la provincia de Buenos Aires, así como también los de Córdoba, especialmente los de la Traslasierra y San Javier.

Un Malbec que hay que probar

Me parece super interesante rendirle homenaje a su origen francés combinado con el potencial que ha demostrado en Argentina, por eso elijo L'Esprit de Chacayes, de Bodega Piedra Negra, que lo elaboran para François Lurton, los enólogos Thibault Leputre y Quentin Pommier, tanto con Malbec orgánico de Los Chacayes como con algo de Côt, su versión francesa, la que también cultivan en el mismo viñedo. Me gusta ese juego del origen y el destino, del pasado y el presente, y de cómo esa conjunción pudo engendrar el boom que vivimos con nuestra cepa insignia en los últimos años.

María Laura Ortiz

Directora de la consultora Winifera

María Laura Ortiz

La esencia del Malbec: las claves de su éxito

El Malbec argentino se define por su carácter profundo y su elegancia innata, características que lo han posicionado como un embajador indiscutible de nuestra viticultura a nivel mundial. Su éxito se debe a su adaptabilidad excepcional a los terruños argentinos, donde expresa una paleta aromática intensa que va desde frutas rojas y negras hasta complejidades florales y minerales, dependiendo de la región de cultivo. Esta capacidad de mostrar versatilidad mientras mantiene su identidad robusta y accesible, ha resonado profundamente con los consumidores globales, ofreciendo calidad consistente a diferentes puntos de precio.

Presente y futuro del Malbec: nuevos terroirs para descubrir

Invito especialmente a los consumidores a explorar vinos de El Peral y Las Compuertas, dos micro regiones que están redefiniendo los límites de calidad y expresión del Malbec en Argentina. El Peral, ubicado en Tupungato, Valle de Uco, ofrece vinos con una frescura notable y una intensidad aromática que refleja la altitud y el clima frío. Por otro lado, Las Compuertas, una de las zonas más antiguas y menos intervenidas de Luján de Cuyo, produce vinos Malbec que se destacan por su estructura y concentración, con un potencial de envejecimiento excepcional que captura la esencia del terruño de manera sublime.

Un Malbec que hay que probar

Para celebrar este Día Mundial del Malbec, recomiendo Proyecto Las Compuertas 1914, de Durigutti Winemakers. Este vino no solo refleja la riqueza del varietal sino que también encapsula la historia y la tradición vitivinícola de la región de Las Compuertas. Producido a partir de viñedos plantados en 1914, este Malbec muestra una complejidad y una profundidad excepcionales, con notas de violetas, cerezas negras y un toque mineral que lo hacen perfecto para una celebración. Su equilibrio entre potencia y elegancia lo convierte en un representante ideal del Malbec argentino en su máxima expresión.

Mariano Moreno

Mariano Moreno es egresado de sommellerie de CAVE. Estudió cocina y pastelería en el IAG. En su carrera se desempeñó como sommelier en Faena Hotel Buenos Aires y fue asistente de head sommelier en La Dame de Pic, restaurante de Paris con una estrella Michelin. Actualmente se desempeña como sommelier en Enotek, vinoteca virtual.

Mariano Moreno

La esencia del Malbec: las claves de su éxito

Definir la esencia del Malbec es para mí la posibilidad que se ha encontrado con el paso del tiempo de poder hablar a través de ella de un lugar, de un terruño. Porque además del perfume que tiene cada cepa, lo interesante también ha sido encontrar el equilibrio del punto de cosecha. No nos olvidemos que Argentina como país tiene la posibilidad de hablar con esta cepa de todos sus rincones, a diferencia de Europa, por ejemplo, donde cada región está ligada a una cepa o blend de variedades. Es por eso que hablo de la versatilidad de regiones y estilos de vinos para poder hablar del lugar, que en definitiva es lo que lo hace único.

Desde mi punto de vista, el éxito del Malbec entre los consumidores, remite a la libertad en su elaboración y a todos los matices que esta cepa puede brindar tanto en estilos como en gamas de vinos, siendo atractiva para la mayoría de los consumidores.

Presente y futuro del Malbec: nuevos terroirs para descubrir

Me gustaría invitar a descubrir regiones que salgan de lo clásico como el Norte de la Argentina, más precisamente Cachi, Salta. He probado vinos de este lugar y sorprenden mucho por su frescura y expresión. Por otro lado, otra región muy interesante que recomendaría es la zona de Traslasierra en San Javier, Córdoba.

Un Malbec que hay que probar

En esta ocasión, recomiendo Pasaré Malbec 2021, un vino que proviene de Hualfín, Catamarca a 1.850 metros sobre el nivel del mar. Es un vino elaborado por Marcos Etchart y Daniel Heffner. Lo recomiendo por su complejidad, es completo y equilibrado. Tuve la suerte de catarlo recientemente y considero que vale la pena descubrir.

Mariano Fresco

Licenciado en Comunicación Social y Analista en Medios (Universidad del Salvador), es también Sommelier Profesional (CAVE). Inició sus primeros pasos en la revista Cuisine&Vins, donde se desempeñó como Editor de Vinos, responsable del Website MundoCuisine.com y animador de las Degustaciones Premium Club Cuisine&Vins. En servicio, trabajó como sommelier principal del exclusivo resort Ponta dos Ganchos (Brasil), perteneciente a la cadena The Leading Hotels of The World. Dictó clases en la Escuela Argentina de Vinos y actualmente es Director de la Carrera de Sommelier y Coordinador del Área de Bebidas en el Instituto Gato Dumas.

Mariano Fresco

La esencia del Malbec: las claves de su éxito

Una vez, alguien muy cercano me dijo: "El Malbec es el Ricardo Darín de los vinos. Te gusta a vos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo… ¡a todo el mundo!". Y es cierto. El Malbec argentino es furor entre nosotros. Desde su límpido, brillante e inconfundible color violáceo profundo, cautiva a los paladares sibaritas más exigentes, pero también a los curiosos y principiantes. ¿Por qué fue y es tan exitoso? Por su versatilidad. Por su amabilidad en boca. Por su frescura y frutosidad. Porque es un varietal con taninos dulces, sedosos, acidez balanceada. Porque no nos deja, a diferencia de otros cepajes más "duros", marcadas sensaciones de astringencia.

En esencia, este cepaje de origen francés, pero estirpe albiceleste, nos brinda vinos ligeros, de cuerpo medio y hasta enjundiosos, con prolongada crianza en barricas. Más allá de su elaboración, lo más interesante es que siempre será "muy tomable", agradable, redondo y equilibrado. Cuando dicto clases, además, pregunto a los alumnos porqué beben Malbec. Las respuestas, después de 20 años de experiencia, las sé de memoria. "Vas a lo seguro". "No te raspa". "Quedás bien si estás invitado a cenar a la casa de un ser querido y llevás una botella". He aquí, solo un muestrario de las argumentaciones que, año tras año, se repiten en el aula.A partir de su adaptabilidad a cada uno de nuestros terruños, el Malbec ha demostrado ser nuestro varietal insignia, número uno indiscutido, que, por si fuera poco, conquistó al mundo gracias su carácter y personalidad adquiridas en estas latitudes.

Presente y futuro del Malbec: nuevos terroirs para descubrir

Soy fan del Malbec de Gualtallary. Me gusta mucho cómo se expresa en esta subregión del Valle de Uco. Sobresale por sus notas exóticas, salvajes, con una acidez filosa, directa. Además, no solo presenta los aromas de frutos rojos, sino que se destacan las flores (violetas) y las hierbas.

También invito a los consumidores a descubrir los Malbec de Cafayate y Salta en general. Tienen cuerpo, estructura, potencia, pero han evolucionado tanto en los últimos diez años, que hoy sea mal vista "pesadez" se transformó en frescura, debido a una acidez muy envolvente en cada exponente.

Un Malbec que hay que probar

Acabo de probar en "modo Avant Premiere" Ánfora Malbec 2020, de Jorge Rubio. Una gratísima sorpresa del Oasis Sur, con un estilo más dinámico y vertical en paladar que el resto de los Malbec del portfolio de este prestigioso winemaker. Un vino fluido, ágil, bebible, pero con peso específico y un potencial de guarda de, al menos, diez años. Pero, mejor tomar los vinos ahora que estamos vivos y con los sentidos afilados. ¡Salud y feliz día del Malbec!

Adriana Huck

Brand Ambassador en Grupo Peñaflor

Adriana Huck

La esencia del Malbec: las claves de su éxito

En mi caso, me gusta definirlo como el "triple D": divertido, delicioso y diverso. ¿Por qué fue y es tan exitoso entre los consumidores? Porque es un varietal que produce vinos llenos de matices, con paladar amable y sabroso. Porque su perfume recuerda a las frutas rojas y negras, algo que suele ser apetecible para muchos.

Presente y futuro del Malbec: nuevos terroirs para descubrir

Hoy tenemos una expansión de la vitivinicultura que llega a casi todas las provincias de nuestro país. En la actualidad, producen vinos lugares impensados y mas allá de los reconocidos lugares de Mendoza que me encantan, como El Peral, El Cepillo y Agrelo, hay zonas desarrolladas ignotas para el consumidor que hay que destacar, tales como Calingasta y Valle del Pedernal (San juan) o Chañar Punco (Valles Calchaquíes)

Un Malbec que hay que probar

Voy a recomendar dos: son el principio y el fin de un extenso recorrido por este hermoso varietal: por un lado, Trapiche Origen Malbec, 100% argento del que es hoy su terruño más icónico el Valle de Uco, al alcance de todo interesado por conocer un rico vino de esta cepa. Por otro, Terroir Series Finca Coletto, por haber sido reconocido como el mejor Malbec del mundo.