Una nueva experiencia que fusiona música y gastronomía llega a la Ciudad de Buenos Aires

Ayer se vivió la primera edición de Chandon Home Experience by Argenta ft. que combinó gastronomía de tendencia, un line up de música de lujo y performances artísticas, maridados con las distintas variedades de espumosos. Chandon Home Experience by Argenta ft. invitó a vivir una experiencia inmersiva en la Maison que la marca tiene en Barrio Parque.

Mengano bodegón, Niño Gordo y Mad Pasta, presentaron en cada uno de los espacios una propuesta de platos típicos de cada restaurante, con una ambientación temática. La coctelería de altísimo nivel, ubicada en la cava de la Maison, estuvo a cargo de Tres Monos Bar. Por su parte, las bandas y solistas que participaron de la primera edición que acompañaron a cada propuesta gastronómica fueron El Zar, Un muerto más, Franco Rizzaro, Dándara, T-SHINE​, Cata Ammaturo, y para culminar la noche con un gran cierre, Bandalos Chinos tocó en el jardín de la casa.

Bandalos Chinos en Chandon Home Experience

La propuesta que combinó lo mejor de 2 mundos, la gastronomía y la música, se desarrolló en los diferentes espacios de la Maison Chandon. Una mansión francesa en pleno Barrio Parque que data del año 1914, que perteneció a la familia Alvear. Los invitados recorrieron los espacios en 4 grupos, encontrándose con experiencias inmersivas en cada uno de ellos gracias a la ambientación especialmente diseñada para cada propuesta:

En los alrededores de la Maison, Pedro Peña de Niño Gordo preparó una croqueta china de kimchi y mejillones maridada con Chandon Extra Brut y fue acompañado por las voces de Dándara y Fran Rizzaro.

En la recepción de la casa, Calu Corso de Mad Pasta presentó una propuesta de joyería realizada con pasta fresca, que maridó perfectamente con Chandon Cuvée Reserve Blanc de Blancs, mientras se disfrutaba de la música de El Zar.

En el salón principal, con una propuesta de comida de bodegón típica reversionada callejera, que caracteriza a Mengano, Facundo Kelemen sirvió su plato maridado con Chandon Rosé, mientras los invitados vivían un show inmersivo junto a Un muerto más.

En la cava de la Maison, Seba Atienza con su Tres Monos Bar sorprendió a los invitados con cocktails realizados con Chandon Extra Brut como protagonista, en un ambiente inmersivo con la música de T-SHINE​ y Cata Ammaturo ​.

sorprendió a los invitados con cocktails realizados Para finalizar una gran noche, el cierre estuvo a cargo de Bandalos Chinos quienes tocaron en el jardín de la casa. En ese lugar, los invitados disfrutaron del postre que ideó Matías Veleda: cubo tres chocolates, naranja, jengibre y toffee salado.

"Abrimos las puertas de nuestra Maison en Buenos Aires para que los amantes de la música, la gastronomía de tendencia y de nuestros espumosos puedan disfrutar de distintas experiencias que iremos creando a lo largo del año junto a Argenta ft para seguir extendiendo nuestro mundo de posibilidades" comentó Fernando Gouiran Director de Marketing y comunicación de Chandon.

"Para nosotros es un placer asociarnos con una marca como Chandon que apuesta a la gastronomía de tendencia y a la fusión con la música. Creo que juntos podremos llevar a Argenta ft. a otro nivel", comentó Lucas Pombo creador de Argenta ft. junto a André Parisier.

André Parisier ( Fundador de Argenta ft.) , Fernando Gouiran (Director de Marketing y Comunicación Chandon) y Lucas Pombo (Fundador de Argenta ft.) Home Experience -10

Entre los 150 asistentes se encontraron Violeta Urtizberea, Juan Ingaramo, Dante y Cata Spinetta, Co Isla, Male Villa y Simón Hempe,, entre otros, quienes disfrutaron de la inauguración de esta experiencia y vivieron una noche perfecta junto a Chandon y Argenta ft. Luego de esta primera edición de Chandon Home Experience by Argenta ft. sólo queda la pregunta ¿cuándo será la próxima?

La noche de ayer fue el puntapié inicial de una nueva experiencia que se llevará a cabo en distintos momentos del año y que no dejará de sorprender con novedades gastronómicas y artísticas. Quienes quieran participar de las próximas ediciones de Chandon Home Experience by Argenta ft. podrán adquirir sus entradas a través de BigBox (www.bigbox.com.ar) y las fechas se develarán a través de las redes sociales de Chandon (@chandon_ar) y Argenta.ft (@argenta.ft).