Seis vinos de bodega Navarro Correas que tenés que probar

Si buscamos un nombre en la industria vitivinícola argentina con mucha historia, sin dudas uno de los que surgirá es Navarro Correas. No solo por ser una de las primeras bodegas en el país en avanzar con la producción de espumantes, a fines de la década del ‘60, sino también porque desde la década de los '80 elabora una de las primeras marcas asociadas con los vinos premium: Colección Privada.

Hay un dato llamativo y es que, si bien la marca es muy fuerte y pertenece a uno de los grupos más grandes de la Argentina, la bodega no está abierta al público y no forma parte del circuito de enoturismo. Por eso, cuando surgió la posibilidad de cruzar las tranqueras de la finca de 60 hectáreas que posee en Agrelo, Luján de Cuyo, para degustar las nuevas cosechas junto a su enóloga, Alejandra Riofrío, era una oportunidad que no podía dejarse pasar.

Alejandra, que tomó las riendas de Navarro Correas a fines de 2019, viene trabajando de manera metódica junto al equipo de ingenieros agrónomos para alumbrar vinos cada vez más frescos y bebibles, poniendo foco en los tiempos de cosecha, con el fin de lograr extracciones cada vez más suaves, con una madera que sume complejidad pero que nunca tape la materia prima.

Alejandra Riofrío, enóloga de Navarro Correas

"Apuntamos a obtener vinos con mejor expresión y más jugosos, que sean más fáciles de tomar, que es justamente hacia donde va el mercado", resume Alejandra.

Si estás en una vinoteca o en el súper y tenés pensado redescubrir alguna etiqueta de Navarro Correas, te dejamos seis vinos que no podés dejar de probar.

Colección Privada Chardonnay 2023

La bodega viene de relanzar esta familia de vinos, una de las marcas más icónicas de la vitivinicultura argentina y que vio la luz mucho antes de que el Malbec se convirtiera en un boom. Este Chardonnay propone una paleta intensa, cargada de frutas blancas, cítricos dulces y una ligera tropicalidad. En boca ofrece un paso graso, con peso y buena cremosidad, pero la acidez le da un toque vibrante. Su balance, justamente, es un punto a destacar: no hay sobremadurez, no cansa y tiene buena jugosidad.

Colección privada Malbec 2023

Pura fruta roja en este Malbec de sana madurez, que ofrece además un trazo floral y un fondo especiado. La madera acompaña y no tapa. Al paladar muestra un cuerpo medio, con taninos súper redondos y de pulso dulce. El contacto con el roble deja una huella un poco más palpable, de la mano de notas de cacao, vainilla y especias dulces.

Navarro Correas Chardonnay Reserva 2023

Este vino nace a partir de viñedos emplazados en Los Árboles, Valle de Uco. El equipo enológico trabajó con las borras para que gane cuerpo y estructura y, en la fase de crianza, cerca del 30% registró un paso de 6 meses en barricas más grandes, de 300 litros, para garantizar un estilo más fresco. Interesante en nariz, donde premia con fruta blanca fresca, un toque floral y una ligerísima tropicalidad, bien sutil. En boca es largo, con buen peso y una sensación grasa. Frescura integrada y presente de punta a punta. Final jugoso.

Alegoría Cabernet Sauvignon 2019

Rico Cabernet Sauvignon, de buena tipicidad, con una fruta entre roja y negra que se impone. Acompaña un toque especiado y un trazo suave a pimentón dulce. De paladar pleno y con un centro de fruta dulce, este tinto se luce con un fluir largo y con el toque de graso justo. Final sabroso y de largo recuerdo.

Alegoría Malbec 2021

Este Malbec, 100% proveniente de viñedos de Agrelo ofrece un abanico de frutas rojas y negras bien definidas, sumando además un trazo floral y un colchón especiado. Si bien se sienten los taninos dulces de Agrelo, tiene un perfil más seco, imprimiéndole un perfil más elegante. De recorrido bien largo y muy perdurable en el paladar.

Juan De Dios 2021

El vino ícono de la bodega se apoya en una base de Malbec y suma un toque de Cabernet Sauvignon. Es un vino intenso, tanto en color como en aromas, gracias a un abanico en el que se perciben notas de frutas rojas y negras, que conviven con un colchón marcado a especias, que recuerdan a la pimienta, y otras dulces, propias de su paso por barricas. Este blend tiene músculo, gracias a taninos firmes, redondos y maduros; con un medio de boca intenso, con más de esas frutas maduras y las notas de crianza. Recuerdo muy, pero muy persistente. Es un vino que habla de una historia y de un estilo de elaboración. Por eso, será una zona de confort para quienes busquen intensidad aromática, buena madurez y esa redondez que le imprime la barrica.