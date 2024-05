El ABC del Chardonnay y 25 vinos de diferentes terruños que debés probar

El Día del Chardonnay es una fecha que parece estar en debate. Fue instaurada originalmente en Estados Unidos y se estableció que se celebraría el último jueves de mayo, previo al Día de los Caídos (Memorial Day), que este año fue el día 23. Sin embargo, en mercados como la Argentina, comenzó a volverse más común festejarlo, directamente, el último jueves de mayo, es decir, este 30 de mayo.

Más allá de esta falta de consenso (que tampoco pone en juego la paz mundial, claro), siempre hay una buena excusa para elegir y disfrutar de un buen Chardonnay, posiblemente la cepa blanca más conocida a nivel mundial.

En la Argentina, hay más de 5.500 hectáreas plantadas con esta variedad. Y si bien su superficie se redujo un 13% en la última década, hay una realidad irrefutable: nunca en la historia se elaboraron blancos de tan altísima calidad en el país como en la actualidad, con grandes exponentes de Norte a Sur y de Este a Oeste.

Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades principales de esta cepa? Pablo Cúneo, director de Enología y Viñedos en Luigi Bosca, explica que la uva Chardonnay muestra gran plasticidad al adaptarse a distintos terruños y estar presente en casi todas las regiones vitícolas del mundo.

"Los descriptores que definen al Chardonnay varían en función del grado de madurez en que se coseche la uva, de la genética o clon y de la zona en que está cultivado. Los descriptores aromáticos primarios (de la uva) que podemos encontrar van desde notas cítricas y florales, minerales, frutas blancas como ananá, pera, manzana, durazno, damasco, y hasta notas de miel", detalla.

Pablo Cúneo, enólogo de Luigi Bosca

Y agrega que "el carácter aromático se compone de aromas secundarios y terciarios, es decir, de aromas que vienen del proceso de elaboración y de la crianza. Aquí entran en juego los aromas y sabores que provienen del proceso de la fermentación malo láctica que suelen ser aromas lácticos o mantecosos, y sabores que provienen de la fermentación o crianza de los vinos en roble que evocan a notas de vainilla, caramel y tostado. Como así también, aromas y sabores que provienen del contacto del vino con sus borras finas o lías que aportan notas de pan o levadura junto con un aumento de la textura y cremosidad del vino".

"Todas estas variantes se pueden combinar en la elaboración de un Chardonnay obteniendo vinos con perfiles aromáticos, texturas y estilos distintos", completa.

En paralelo, Alejandra Riofrío, enóloga de Navarro Correas, apunta que, en general, entre los aromas primarios que más se dan en la Argentina, sobresalen los de carácter frutal.

"Dentro de los perfiles más frescos -zonas frías, cosecha más temprana, clarificación con método reductivo, no uso de madera, conservación con borras finas-, se perciben notas de manzana verde, pera, durazno blanco, ananá o pólvora", apunta. Y agrega que "en dentro de los perfiles denominados tropicales -en zonas más calientes, con cosecha mas tardías, clarificación oxidativa y uso de madera- se perciben notas de compota de peras o manzanas, durazno amarillo, mermelada de frutas de carozo, vainilla, miel, banana".

Alejandra Riofrío, enóloga de Bodega Navarro Correas

¿Y qué factores hacen a un Chardonnay un gran vino? En diálogo con iProfesional, Agustina Hanna, enóloga de bodega Ruca Malen, destaca que, "como todo buen vino, lo más importante es que genere emoción y disfrute".

"En lo personal, me gustan aquellos que reflejan energía, pureza y frescura. Vinos que comienzan austeros en nariz y de a poco se van expresando delicadamente, como un perfume, donde la acidez y la textura se combinan con elegancia y complejidad. Vinos que te hacen pensar, resume Agustina.

En tanto, Cúneo agrega que un gran Chardonnay debe expresar las notas aromáticas que definen a la variedad y el lugar donde está cultivada. "Además, debe tener complejidad aromática y un equilibrio en la boca dado por la acidez y la textura cremosa que es típica en el Chardonnay y, por sobre todas las cosas, debe invitar a tomar una nueva copa", completa.

Riofrío, de Navarro Correas, destaca que prefiere los Chardonnay frescos, frutados y jóvenes; con él sutil paso por roble con tostado leve o sin tostar que le aporta elegancia, tal como los provenientes de Gualtallary. Con una buena acidez y con el vestigio de notas de pólvora que le dan complejidad".

Sobre los desafíos de cultivar esta variedad para que alcance todo su potencial, Agustina, de Ruca Malen, destaca que es clave entender y saber interpretar el lugar, el manejo del viñedo y el clima de cada año.

"Respecto al lugar, la diversidad de alturas y de tipos de suelos van a influir en la personalidad del Chardonnay a elaborar. No es lo mismo la expresión que obtenemos al trabajar a 0 metros sobre el nivel del mar que 1.500, ya que también la intensidad lumínica va cambiando, no solo el clima", explica, para luego detallar que, en el caso de Mendoza, "tenemos algo muy particular y es justamente nuestra altura, sumado a nuestro frío acompañado de mucha luz, características que conjugadas con esa versatilidad de tipos de suelo nos ofrecen un abanico enorme de posibilidades a la hora de crear grandes exponentes".

Agustina Hanna, enóloga de bodega Ruca Malen

Sobre el manejo del viñedo, afirma que es fundamental buscar equilibrio, buena ventilación y evitar demasiada exposición solar para lograr frescura y sanidad.

Por último, respecto de una variable decisiva como el clima, Agustina afirma que "en general vemos que en las cosechas cálidas encontramos vinos algo más austeros en nariz y con mayor volumen en boca, y en los años más frescos, vinos donde el carácter herbal y cítrico se realza y en boca se presentan con mayor tensión. El desafío ahí es poder entender cuando será el punto de cosecha adecuado y como conducir el viñedo para no perder acidez y potenciar lo mejor de cada año".

Un dato que no se puede pasar por alto es que la variedad también juega un rol fundamental en la elaboración de champagne y de vinos espumosos.

"El Chardonnay de zonas frías o altas de Mendoza adquiere características excepcionales. En ese tipo de terruños, la uva tiene una madurez lenta, lo que da como resultado que el Chardonnay adquiera características frescas, que mantenga la frescura, con características varietales pero bien delicadas y con una expresión elegante para hacer los vinos espumosos. La acidez nos permite a nosotros ir jugando con los diferentes tiempos sobre levadura", explica Ana Paula Bartolucci, chef de cave de Chandon.

Ana Paula Bartolucci, chef de cave de Chandon

"A lo largo de estos años, hemos ido aprendiendo y profundizando el conocimiento de nuestras regiones, de nuestro clima y nuestros viñedos. Cambió nuestra mirada sobre los lugares; entendimos cómo la influencia de la cordillera, los cambios de altura y de luz y combinaciones únicas de suelos nos daban la oportunidad de crear y expresar esa diversidad en nuestros vinos. Fuimos perfeccionando cada vez más detalles, llegando a resultados que nos emocionan y nos permiten mostrar al mundo vinos que reflejan Argentina", recalca la enóloga.

¿Qué vinos probar?

En esta producción, te proponemos 25 vinos de Norte a Sur que debés probar:

Luigi Bosca Chardonnay 2023 | Luigi Bosca

A partir de viñedos ubicados en el Valle de Uco, la bodega entrega un blanco de nariz fresca, perfumada y elegante, que suma notas de frutas de pepita y algo de fruta blanca. Un abanico sutil, sin clichés. En boca, buen volumen, apenas cremoso, con una fruta muy nítida y una rica acidez persistente. La madera, perfectamente integrada, redondea un vino rico, bebible, actual.

Trivento Golden Reserve Chardonnay 2022 | Trivento

En nariz, apenas tropical, con notas de fruta blanca, toques de frutos secos y una madera que acompaña, sin robarse el protagónico. Buena tipicidad. En boca, la fruta se siente madura y la madera se percibe un poco más, aportando un toque a caramelo. Fluye con una textura ligeramente cremosa, pero sin empalagar, gracias a una acidez que corre por debajo y lo hace más vibrante. Rico, clásico pero no old school.

Nodo Agua Chardonnay 2023 | Nodo Wines

En una producción de vinos Malbec recomendados te contamos del proyecto: el sommelier Guillermo Carnevali, junto a Christian Agelán y el enólogo Matías Macías, crearon una familia de vinos de Gualtallary que busca reflejar de manera precisa, la singularidad del terruño. Y lo hacen a través de distintos componentes, elaborados con técnicas y recipientes diferentes. Este blanco está definitivamente en las antípodas del tropicalismo y del flan con dulce de leche. En su paleta seguramente encuentres notas herbáceas, una fruta blanca delicada y un fondo bien cítrico. Largo, muy largo y que no te digan que los blancos no tienen taninos: ofrece una textura evidente en el paladar. Austero pero no etéreo y con una rica acidez cítrica que permanece.

Capítulo Dos Chardonnay 2022 | Ruca Malen

La enóloga Agustina Hanna apuntó con este vino a lograr un blanco más austero y enfocado en la expresión cítrica y en la frescura. A partir de viñedos de Gualtallary y Los Árboles, alumbra un vino que no "tropicalea" para nada. Por el contrario, a la fruta de pepita y al perfil cítrico suma un carácter sutilmente herbáceo. De buen volumen, recorrido largo y una textura que permanece en el paladar por un largo rato.

Andeluna Altitud Reserva Chardonnay 2022 | Andeluna

Tupungato puede alumbrar vinos filosos y etéreos, pero qué bien se da la madurez aquí. Una madurez bien entendida, que premia con notas de fruta blanca, toques tropicales sutiles y fruta de pepita. En boca es bien balanceado: muestra un perfil algo graso, acidez ensamblada y una nota a fruta sanamente madura que complementa muy bien con la barrica. Final larguísimo. Elegante, sin artificios y sin forzar nada.

Terrazas de los Andes Grand Chardonnay 2022 | Terrazas de los Andes

Este blanco proviene de dos viñedos de altura en Gualtallary, entre los 1.230 y los 1.650 metros sobre el nivel del mar. Es de esos Chardonnay que llevarlo a la nariz, notás que es súper delicado. En primer plano, surgen notas florales, junto a notas que recuerdan a la pera, cítricos y hierbas frescas. De avance preciso, buen peso y ligero graso que le da presencia. Premia con textura delicada y una rica acidez que le da empuje. Final con una linda sensación herbácea que refuerza su frescura. Rico, gastronómico, elegante.

Fin Single Vineyard Chardonnay 2020 | Bodega del Fin del Mundo

Qué interesante poder encontrar en el mercado un vino con cuatro años. La bodega, emplazada en San Patricio del Chañar, Neuquén, ofrece un vino que avanza por el estilo clásico del universo de los Chardonnay, de la mano de una madera que aporta tostados y toques de café, más una fruta sanamente madura que igualmente no cae en la tentación de la excesiva tropicalidad. En boca premia con mucho volumen, junto a esa sensación de dulzor que deja la barrica y un lindo graso. Pero fluye, gracias a una acidez in crescendo que limpia el paladar. Un estilo bien clásico pero reinterpretado.

Benmarco Sin Límites Chardonnay 2022 | Benmarco

Perfumado pero austero. Fruta de pepita, suaves toques cítricos y una austeridad propia de un terroir (como Gualtallary) dominado por los suelos calcáreos. En boca es la comunión entre la sana madurez del Chardonnay, que se traduce en un toque graso y envolvente, y la linealidad y esa acidez que corre por debajo que se logra en suelos de altura y bien pobres.

Pioneer Chardonnay 2022 | Finca La Celia

Este Chardonnay proviene de Altamira, en Valle de Uco. De un viñedo de 8 hectáreas, el equipo enológico liderado por Andrea Ferrerya elabora unas pocas parcelas. A la hora de la vinificación, un porcentaje fermenta en huevo de concreto y el resto en tanques de acero y barricas grandes. De color sutil y tonos brillantes, este blanco va hacia el lado de la fruta blanca y las flores, sumando un toquecito de aromas tropicales. En boca es fresco, vibrante, con una acidez marcada. Pero no todo es tensión y energía ácida: hay volumen y peso en boca. Como dice la enóloga: el balance se logró dándole un poco de músculo y que no sea solo hueso.

Chandon Cuvée Réserve Blanc de Blancs | Chandon

Uno de los grandes best value en el universo de las burbujas. La bodega hace mucho viene afinando su trabajo en los viñedos, ajustando más y más los tiempos de cosecha para garantizar fruta bien definida y buena acidez. Y todo eso se traduce y se comprueba en sus etiquetas. Este espumoso 100% Chardonnay ofrece una paleta muy expresiva, con abundante fruta blanca, un dejo a frutos secos y una atmósfera de aromas asociados con el mundo de las levaduras. En boca tiene una mousse equilibrada, una agradable untuosidad y una acidez que se siente equilibrada de punta a punta. Súper bebible, un hit todo el año (incluso en otoño o invierno).

El Esteco Partida Limitada Chardonnay 2021 | El Esteco

Antes de hablar del vino, hablemos del lugar del cual proviene: el viñedo se ubica en Chañar Punco, en Catamarca, muy cerca de la frontera que conecta con Tucumán y con el sur de Cafayate, en Salta. En ese lugar bastante recóndito, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde el clima es más frío y más ventoso, y sobre un suelo más rocoso, nace este Chardonnay del que se elaboraron apenas 2.500 botellas. Austero, fresco, complejo y súper elegante. Se perciben notas de manzana, fruta blanca, ligerísimos trazos tropicales y una atmósfera herbal. En boca, la fermentación en huevos de concreto le asegura un buen volumen y algo de graso, pero la acidez tiene un filo suficiente como para garantizar un final vibrante pero sin perder nunca su estilo elegante.

Cadus Sabaquin Vineyard Chardonnay 2022 | Cadus Wines

Este Chardonnay, que proviene de un pequeño viñedo de Los Árboles, es una ráfaga de aire fresco. Pensado por Santiago Mayorga, es un blanco bien floral y ligeramente cítrico. Ese carácter que muchos le dicen mineral le imprime un perfil más austero y elegante. En boca tiene muchas cosas para destacar: tiene algo de volumen y un toquecito graso, que le da presencia en boca; muy buena expresión a frutas y flores y una barrica sutil, pero todo esto, compensado con una energía ácida in crescendo que lo empuja y evita que se vuelva goloso o pesado. Todo aquí funciona en sincronía.

Pyros Appellation Chardonnay 2022 | Pyros Wines

Nacido en el Valle de Pedernal, este Chardonnay requiere tiempo en la copa, que gane un poco de temperatura. Conforme se disipe el frío y el vino se vaya oxigenando, va a mostrar toda su profundidad aromática, de la mano de notas de fruta de pepita y un colchón floral, junto a una atmósfera asociada con los vinos minerales. En boca fluye compacto y largo. La buena energía ácida y su ligera textura granulosa, le dan presencia y carácter.

Costa & Pampa Chardonnay 2022 | Trapiche Costa & Pampa

A olvidarse de los Chardonnay que son una bomba de fruta blanca y están cargados de tropicalidad. Aquí hay austeridad, fruta blanca y un perfil bien cítrico. Es un blanco delicado y que conviene disfrutarlo no demasiado frío. En boca se muestra largo, filoso, con una rica acidez, apenas mordiente y un final realmente salino. Si el vino es paisaje, este blanco te lleva a sentir la bruma del mar. Diferente y de un viñedo singular, ubicado muy cerca de la playa de Chapadmalal.

Domaine Bousquet Orgánico Gran Chardonnay 2022 | Domaine Bousquet

Este blanco elaborado por la principal bodega orgánica de Argentina ofrece un interesante balance por su carácter de fruta entre fresca y madura y una madera que, con los años, fue abandonando el papel protagónico, si bien suma matices. En boca premia con un poco de cremosidad y una acidez bien ensamblada que compensa esa sensación dulzona -muy suave- que deja la barrica. Un vino que ha ido ganando en frescura y elegancia con los años y que es 100% gastronómico: tiene buen hándicap como para sobreponerse a todo tipo de platos.

Cruzat Single Vineyard Finca La Dama Extra Brut | Cruzat

Un 100% Chardonnay que nace de un viñedo ubicado en Vista Flores, Valle de Uco, donde el perfil de suelo muestra capas de carbonato de calcio. Un espumoso con el que la bodega comenzó a comunicar terroir asociado con las burbujas. El suelo pobre, con mucha piedra, se traduce en un perfil aromático austero, marcado por frutas blancas, sutiles toques tropicales y ese conjunto de aromas propios de las levaduras que le imprimen complejidad. En boca muestra todo su carácter: mousse marcada, tensión y frescura vibrante. Pero, y aquí está su gran virtud, nunca deja de ser elegante.

Finca Sophenia Estate Reserva Chardonnay 2023 | Finca Sophenia

Muy rico Chardonnay de Gualtallary, delicado y fresco en nariz que conjuga notas de frutas de pepita, toques florales y una ligera tropicalidad. En boca es un vino delicado, con una acidez bien integrada y sutil que corre por debajo y garantiza que el vino fluya y nunca canse. Puro equilibrio, bien bebible y para paladares universales.

BBCP Chardonnay 2020 | BBCP Vinos

Una etiqueta de las más originales de esta producción. Quien vea la etiqueta esperaría un vino "revolucionario": sin filtrar, sin sulfitos, mordiente hasta lo filoso, pero no: el enólogo Bernardo Bossi Bonilla y el consultor Martín Pérez Cambet proponen un Chardonnay bien equilibrado, de aromática construida sobre la fruta blanca madura y una madera que le agrega complejidad. En boca tiene algo de volumen y cremosidad, con una acidez que no incomoda y un final limpio.

Casa Boher Gran Chardonnay 2022 | Rosell Boher

Mucha fruta blanca sanamente madura, toques florales y un colchón tropical. La madera, que fue bajando un poco la intensidad desde hace varias añadas, ahora complejiza muy bien. De paladar ligeramente cremoso, este Chardonnay ofrece peso y volumen, pero también un andar largo. El cierre es fresco y elegante, gracias a una acidez cítrica que lo hace más vibrante. Larguísimo recuerdo. Un vino que ha ido ganando frescura en las últimas cosechas. Las anteriores no estaban mal, por el contrario; pero este camino hacia la frescura calza muy bien.

Argento Gualtallary Single Vineyard Chardonnay 2021 | Argento

Mucha, pero mucha fruta blanca en este blanco que suma algunas capas de notas cítricas y ligeros toques tropicales. En boca, ofrece pulso seco, pero con muy buen volumen y algo de untuosidad. La acidez no impacta desde el comienzo: va corriendo por debajo y poco a poco se va adueñando del paladar, para cerrar en un final largo y bien cítrico.

Colección Privada Chardonnay 2023 | Navarro Correas

La bodega viene de relanzar esta familia de vinos, una de las marcas más icónicas de la vitivinicultura argentina y que vio la luz mucho antes de que el Malbec se convirtiera en un boom. Este Chardonnay propone una paleta intensa, cargada de frutas blancas, cítricos dulces y una ligera tropicalidad. En boca ofrece un paso graso, con peso y buena cremosidad, pero la acidez le da un toque vibrante. Punto para ese balance: no hay sobremadurez, no cansa y tiene buena jugosidad.

Xumek Chardonnay 2021 | Xumek

Del Valle del Zonda, San Juan, este blanco se balancea entre las notas que recuerdan a la fruta pepita y las de perfil más tropical. En el paladar, ese carácter frutal se potencia. De recorrido amplio y largo, muestra buen volumen, junto a una acidez leve que bordea lo cítrico pero sin jugar demasiado con el filo. Un interesante exponente de una zona no tan asociada con los vinos blancos.

Chakana Estate Selection Chardonnay 2021 | Chakana

Apenas lo servís, aparece una nota muy suave a fruta blanca y vainilla. Pero que no te engañe: luego revelará un carácter bien cítrico. En el paladar, muestra un perfil ligeramente graso, dejando en el paladar una sensación granulosa, que definitivamente habla del terroir de origen (Altamira). La fruta en boca remite al espíritu de un espumoso, gracias también a su buena energía ácida, que lo aleja de cualquier estilo tropical. Fresco y muy texturado.

Desbandado Chardonnay 2022 | Kaiken Wines

Definitivamente, se desmarca. Primero por su color traslúcido. Si lo servís fresco, en nariz, la paleta de aromas te va a llevar hacia otro terreno: a ciegas, incluso, es probable que la mente te haga viajar al mundo del Riesling, o por qué no, a zonas mucho más frías de Mendoza, como las partes más elevadas del Valle de Uco; pero no, es un blanco de Agrelo. Luego, a medida que gane temperatura, irá revelando un toque más clásico, con buena fruta blanca, florales y un dejo cítrico. En boca es fresco, de aromática muy delicada y con un toque graso que le queda muy bien. Una rara avis en el mundo de los Chardonnay. Como siempre, bienvenida la diversidad.

Artista Blend Collection Chardonnay 2022 | Bodega Alonso Guerrero

Dejá quieta la copa y, de arranque, vas a notar una nota de fruta de pepita, tipo manzana o pera, muy bien definida. En segundo lugar irán surgiendo otras de perfil más cítrico y de fruta blanca. La botella pesada, que podría remitirte a los Chardonnay voluptuosos, mantecosos y dulzones, en realidad contiene un vino con paso algo untuoso, de buen volumen pero con una frescura constante, bien integrada, que limpia el paladar.