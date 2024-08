Recuerdo tiempo atrás que, en las clases de sommellerie, cuando llegaba el momento de catar un Cabernet Sauvignon, había una predisposición generalizada, que bordeaba el prejuicio (ni positivo ni negativo) a sentir pimiento verde en la copa. Era casi una obligación. Y uno se frustraba si no lo sentía.

La pirazina, componente aromático responsable de ese descriptor tan característico y muy abundante en esta y otras variedades de uva, al ser sensible a la luz, se potencia en aquellos climas donde el sol no reina y donde la humedad prevalece.

Pero en los grandes terroirs de la Argentina, donde el sol prima, la fruta se siente en primer plano y la paleta se torna más especiada que herbácea. Así y todo, del manejo del viñedo y de la canopia (el follaje) dependerá qué porcentaje de esas pirazinas terminan llegando a los tanques de fermentación y a la botella que abra un consumidor.

Hay una grieta que divide al mundo del Cabernet Sauvignon, pero la línea es difusa: he hablado con algunos enólogos que aseguran que forma parte de la identidad y de la tipicidad de la variedad y que "un poco" de esos aromas que van del pimiento al espárrago, suman. ¿Cuánto es un poco? No estoy seguro. Para otros, directamente es un defecto que estorba al tratar de revelar su costado más elegante y por eso trabajan mucho en el viñedo para desterrarla en cada vendimia.

Desde aquellas clases en las que me obligaba a sentir ese pimiento verde a hoy, transcurrieron muchos vinos descorchados. Actualmente, encontrar ese descriptor en un Cabernet Sauvignon, de hecho, me genera sorpresa y lleva a que me pregunte muchas cosas, como si es algo que el enólogo buscaba de manera consciente o, incluso, cuál es su posición filosófica en el debate de las pirazinas y de qué lado de la grieta se ubica.

Este debate cuasi existencial responde a que este 29 de agosto, se celebra el día del Cabernet Sauvignon a nivel mundial.

Por eso traigo a la mesa 15 ricos vinos de diferentes precios (van de los $7.000 a los $60.000) y de distintas regiones y estilos. Hay más maduros, más frescos, sin madera o con mucha barrica.

Apuntes Valle de Canota Cabernet Sauvignon 2020 | Luigi Bosca | $37.500

Apuntes Cabernet Sauvignon Valle de Canota

Es un terroir poco conocido, pero del cual se hablará más. Ubicado al norte de Mendoza, en 2020 se convirtió en Indicación Geográfica y su potencial es enorme: Pablo Cúneo, director de Enología de Bodega Luigi Bosca, explicó a Vinos & Bodegas que la IG Valle de Canota "tiene unas 17.000 hectáreas; sin embargo, hay cultivadas entre 10 y 20 hectáreas". Y este Cabernet Sauvignon es un gran exponente que resume muy bien la altísima calidad que se puede lograr en esa parte no tan tradicional de Mendoza para la vitivinicultura. La fruta en este vino -poco y nada pirazínico- se siente más negra y las especias y las hierbas aromáticas dominan las primeras capas. Sabroso, de paso envolvente, con una delicada textura y un largo final.

Cadus Appellation Cabernet Sauvignon 2020 | Cadus | $29.300

Cadus Appellation Cabernet Sauvignon 2020

La añada 2020 en Gualtallary fue un poco más cálida y seca que el promedio. En la copa, esto se traduce en un vino con un recuerdo a ciruelas negras sanamente maduras, sobre un buen fondo especiado y una paleta que muestra una madera dosificada con delicadeza. En boca es un vino que tiene un paso ligeramente graso, con una fruta un poco más generosa, pero los taninos tienen esa consistencia granulosa y se sienten algo reactivos, dejando en claro que estamos ante un tinto de Gualtallary. Final intenso, con buena fruta negra y una sensación ligeramente dulce de la barrica.

3SAPAS Cabernet Sauvignon Reserva 2022 | 3SAPAS | $16.900

3SAPAS Cabernet Sauvignon Reserva 2022

Dos hermanos suizos llegaron al país con su perro y no temieron invertir en la Argentina (chequeá su historia en esta nota). Y la apuesta les salió muy bien: crearon una bodega desde cero y hoy cuentan con un lindo porfolio conformado por 9 vinos. Uno de ellos es este Cabernet Sauvignon que confirma (como si hiciese falta) que Agrelo es uno de los grandes terruños para elaborar esta variedad. En nariz hay capa sobre capa, sumando notas de fruta roja y negra, especias y un trazo herbal. En boca es jugoso, con un tanino firme pero amable y un centro de fruta dulce. De buen volumen y final fresco.

Seismiles Cabernet Sauvignon (sin añada) | Veralma | $7.500

Seismiles Cabernet Sauvignon

Siempre recomendamos: buscar cosas diferentes, buscar qué se está haciendo más allá de los terroirs donde todos los focos están puestos. Y este proyecto es muy interesante: está en Tinogasta, limitando con La Rioja, en un valle que se ubica a 1.300 metros sobre el nivel del mar, una zona no tradicional para la mayoría de los consumidores, pero que vale la pena explorar. Este vino, elaborado por el enólogo Juan Pablo Morales, se siente muy equilibrado. En nariz es prolijo, con buena fruta entre roja y negra, toques especiados y una rica nota de pimentón. Al paladar entra jugoso y fluye en un paso amable, gracias a sus taninos sin aristas. Bebible, sin complicaciones y a un precio bien competitivo.

Grand Cabernet Sauvignon 2021 | Terrazas de los Andes | $36.350

Grand Cabernet Sauvignon 2021

La nueva añada de este vino, que se presentó hace pocos meses, conjuga uvas de viñedos ubicados en Perdriel (Luján de Cuyo) y Paraje Altamira (Valle de Uco). Dato: si buscás un clásico Cabernet Sauvignon bien pirazínico, que sea sinónimo de pimiento en su máxima expresión… este no es el ejemplar. Por el contrario, este vino es sutil, incluso algo austero al comienzo. Y el abanico de aromas va más por el lado de las especias, los toques balsámicos y con una fruta negra en un segundo plano. En boca es lineal, con taninos bien texturados y una frescura que lo empuja pero, clave, está integrada de punta a punta.

Old Vines Cabernet Sauvignon 2022 | El Esteco | $15.700

Old Vines Cabernet Sauvignon 2022

Un vino que forma parte del patrimonio del vino salteño: nace en un parral de más de 70 años. Son pocas plantas, así que el equipo de enología liderado por Alejandro Pepa se da sus gustos, como cosechar muy temprano en la mañana en cajas chicas, fermentar en pequeñas vasijas ovoides y utilizar levaduras indígenas. El equilibrio natural del viñedo y el metódico trabajo en bodega permite alumbrar un vino elegante, profundo y expresivo, con predominio de las notas especiadas, con un fondo de pimentón y una fruta bien roja. Lo más interesante ocurre en el paladar: linda textura, apoyada en taninos granulosos, ligeramente secantes, que hablan de un suelo mineral. Para tenerlo en el radar.

Susana Balbo Signature Cabernet Sauvignon 2022 | Susana Balbo Wines | $25.660

Susana Balbo Signature Cabernet Sauvignon 2022

El consenso entre enólogos marca que la vendimia 2022 en Gualtallary fue óptima: las temperaturas frescas, con una insolación permitieron lograr, en general, tintos con buena concentración y acidez natural. En nariz, este Cabernet Sauvignon refleja muy bien esa cosecha, porque hay excelente expresión, con aromas nítidos, bien definidos, con una rica fruta entre roja y negra y un delicado especiado y una barrica sutil. Un vino que entra apenas envolvente, pero al segundo muestra de dónde viene: rica acidez, que gana protagonismo y se potencia hacia el final y ese perfil de taninos granulosos y reactivos que le dan agarre y carácter. Un vino de cielo, pero también de suelo.

La Celia Pioneer Cabernet Sauvignon 2021 | La Celia | $9.000

La Celia Pioneer Cabernet Sauvignon 2021

Arranquemos por el precio: está muy bien. De hecho, es una compra inteligente. Ofrece mucho: en boca hay un juego entre la fruta (con un recuerdo membrillo), hierbas aromáticas, especias y flores. Es una paleta fresca y es un muy buen reflejo de la vendimia 2021. Y en boca, confirma todo: fluido y envolvente, de buena textura gracias a sus taninos de grano fino. El toque de barrica no tapa nada de la materia prima. Por ese precio, pocas opciones como esta.

2Km Cabernet Sauvignon 2020 | Finca Beth | $18.000

2Km Cabernet Sauvignon 2020

La cosecha 2020 en Valle de Uco se caracterizó por ser seca, con bajísimos rendimientos y esto marcó a los vinos de aquel año. En este caso, el enólogo Germán Masera realizó microvinifcaciones para obtener un Cabernet Sauvignon de aromática profunda y concentrada, con notas de fruta negra madura y un fondo especiado. Se siente una ligera madurez, pero estamos en Altamira, y el terroir prevalece y se traduce en un paso largo, fluido, con una linda textura, gracias a sus taninos granulosos. Definitivamente bebible. Consejo: dale su tiempo en la copa para que exprese todo su potencial.

Achaval Ferrer Mendoza Cabernet Sauvignon 2021 | Achaval Ferrer | $22.500

Achaval Ferrer Mendoza Cabernet Sauvignon 2021

Gustavo Rearte es uno de esos enólogos "sensibles", que lee muy bien el terroir y cada vendimia y construye grandes vinos a partir de un rompecabezas complejo. Esta etiqueta, por ejemplo, conjuga viñedos de Perdriel (Luján de Cuyo), Medrano (Junín), Tupungato, La Consulta, Chacayes y Altamira (Valle de Uco). La fruta se siente negra, apoyada en un especiado sutil. Entra sabroso, con un recorrido largo y apenas envolvente, y gana expresividad en su centro de boca, dominado por su perfil especiado. Taninos firmes pero definitivamente pulidos. Final equilibrado y fresco, pero no chispeante.

Pascual Toso Alta Cabernet Sauvignon 2021 | Pascual Toso | $30.000

Pascual Toso Alta Cabernet Sauvignon 2021

La bodega tiene un estilo propio, tiene su impronta y en una cata a ciegas se nota cuando se está ante un vino de Pascual Toso. Eso es identidad. La fruta roja en este Cabernet Sauvignon se siente bien madura y comparte cartel con las notas especiadas y ese recuerdo evidente a pimiento rojo. La madera acá juega un papel protagónico, aportando especias dulces y un dejo ahumado. Hay continuidad en el paladar, con un esperable recorrido ancho y graso y taninos maduros de pulso dulce. En el mundo del vino, no todo es acidez mordiente y vinos de sed. Si tuviésemos que resumirlo en un eslogan y ponerlo en una remera, diría: "Aguante la diversidad".

Piedra Negra Reserva Cabernet Sauvignon 2022 | Piedra Negra | $15.000

Piedra Negra Reserva Cabernet Sauvignon 2022

Los ingenieros agrónomos coinciden en remarcar que la cosecha 2022 en el Valle de Uco, si bien fue accidentada por heladas tempranas, terminó siendo excelente en términos de sanidad, madurez y conservación de los niveles de acidez. Un buen exponente de esa cosecha es este vino de Piedra Negra que ofrece el costado más frutado del Cabernet Sauvignon: pura fruta entre roja y negra, sanamente madura y que se siente bien pura. Hay un fondo mentolado que le aporta una ráfaga de frescura. La paleta anticipa lo que está por suceder en el paladar: jugosidad, con un centro de boca donde manda la fruta. Tiene cuerpo, pero hay fluidez, dejando a su paso una buena textura. Si sos fan de esta variedad, es un vino que hay que probar.

Fin del Mundo Reserva Cabernet Sauvignon 2022 | Bodega del Fin del Mundo | $12.900

Fin del Mundo Reserva Cabernet Sauvignon 2022

Tal vez algunos consumidores no asocien la Patagonia con el Cabernet Sauvignon, una uva de ciclo largo, pero la realidad es que en San Patricio del Chañar el clima, que no es extremo como sí sucede más hacia el sur (ejemplo: Chubut) permite que se desarrolle esta variedad. Con esta etiqueta, la bodega propone un vino donde se percibe muy bien la fruta negra, junto a una paleta sutil que suma notas especiadas y un paso por madera que, sin despegarse, aporta notas tostadas. Seco, pero algo envolvente, de cuerpo medio y taninos granulosos de textura agradable.

Familia Mastrantonio Cabernet Sauvignon 2020 | Familia Mastrantonio | $60.000

Familia Mastrantonio Cabernet Sauvignon 2020

A partir de uvas de La Consulta -que, como solemos decir, es como el "costado más Agrelo" del Valle de Uco, por la redondez y la sana madurez que pueden mostrar los vinos- la bodega alumbra una etiqueta que a punta a consumidor clásico y que sabe lo busca y lo que le gusta: una buena comunión entre fruta y madera. En este caso, la fruta negra apunta más a las mermeladas, con notas tostadas y de especias dulces que ganan protagonismo en la copa; en otra capa, aparece un ligero recuerdo herbal. Músculo, taninos firmes, perfil maduro y final de largo recuerdo, cargado de especias y más fruta. Quien busque este estilo, encontrará una zona de confort.

Antigal Uno Cabernet Sauvignon 2020 | Antigal | $14.500

Antigal Uno Cabernet Sauvignon 2020

A partir de viñedos del Valle de Uco, la bodega propone un rico Cabernet Sauvignon, con una nota muy evidente que recuerda al orégano, sumando capas de fruta negra, pimienta, y una madera que se integra muy bien. En el paladar se siente jugoso, de cuerpo medio y taninos redondos. Corto de recorrido pero con el plus de ser muy expresivo.

Universo Paralelo Cabernet Sauvignon 2021 | Universo Paralelo | $54.900

Universo Paralelo Cabernet Sauvignon 2021

Universo Paralelo es un gran nombre para este proyecto. ¿Por qué? Porque fue creado por un miembro de la quinta generación de la familia bodeguera López (Ignacio Pasman) y el enólogo de la bodega, Juan Pablo Díaz y si bien no es literalmente un vino de López, entraría en el "metaverso" de esta tradicional bodega. Este Cabernet Sauvignon de edición limitada proviene de Agrelo, en Lujan de Cuyo y propone un estilo de fruta madura, concentrada, con una paleta que suma notas especiadas y recuedos a pimiento. La crianza tiene un rol protagónico, aportando recuerdos a especias dulces. De buen volumen, con taninos pulidísimos, bien redondos y sedosos y un centro de boca donde se potencia esa fruta. La fruta, los taninos maduros y la madera se conjugan en un final de agradable sensación dulce, sin cansar el paladar.

Graffigna Glorious Selection Cabernet Sauvignon 2021 | Graffigna | $8.500

Graffigna Glorious Selection Cabernet Sauvignon 2021

Antes de enfocarnos en esta etiqueta, bien vale una aclaración: si bien la bodega desde sus inicios estuvo muy identificada con la provincia de San Juan, desde hace unos años los vinos que se producen bajo esta marca nacen en Mendoza, en Valle de Uco. Precio competitivo para este Cabernet Sauvignon que en nariz ofrece fruta negra, fondo especiado y una leve sensación dulce de la madera. Al paladar premia con paso jugoso, con taninos firmes pero amables. Final largo y expresivo.