Es la primera mujer en ponerle su firma a un vino argentino y acaba de recibir un importante reconocimiento

Susana Balbo, la primera mujer enóloga de Argentina y fundadora de la bodega que lleva su nombre, acaba de ser distinguida con el Decanter Hall of Fame 2024, uno de los mayores reconocimientos a actores del mundo del vino a nivel global, otorgado anualmente por la revista Decanter de Reino Unido.

"El hecho de recibir este distinguido reconocimiento, del que estoy muy orgullosa, me ha llevado a pensar profundamente en cómo expresar los sentimientos que me genera, pero creo que todo eso podría resumirse como una enorme gratitud", expresa Susana Balbo.

Establecido en 1994, este galardón reconoce a personas que han realizado contribuciones sobresalientes en el mundo del vino. En esta prestigiosa lista se encuentran personalidades de la talla de Jancis Robinson, Robert Mondavi, Aubert de Villaine y Robet Parker, entre otros.

El premio honra a enólogos, críticos y otras figuras influyentes que han marcado significativamente la producción, educación o promoción del vino a nivel global. En 2024, Susana Balbo se convierte en la primera mujer argentina en recibir este prestigioso reconocimiento, destacando su impacto en la viticultura a nivel mundial.

Susana Balbo, la primera mujer enóloga de Argentina, ha trabajado durante más de 40 años para posicionar el vino argentino a nivel mundial, haciendo que su influencia trascienda fronteras. Desde sus comienzos con su excelso trabajo en la variedad Torrontés en Cafayate hasta su rol actual como líder en la revolución de los vinos blancos de Argentina, Susana es un verdadero ejemplo de coraje y determinación.

Romper el "techo de cristal" haciendo vinos

"Susana Balbo no solo rompió el techo de cristal para las mujeres en Sudamérica, sino que lo hizo añicos por completo, convirtiéndose en un modelo a seguir para las generaciones venideras", escribe Amanda Barnes en un artículo especial en la edición de octubre de 2024 de la revista Decanter.

Fundadora de la bodega que lleva su nombre, la enóloga ha promovido el empoderamiento femenino en una industria tradicionalmente dominada por hombres. Su dedicación a abrir caminos para las nuevas generaciones de enólogos y a promover la igualdad de género ha inspirado a innumerables profesionales en el sector.

"Tuve la oportunidad, a una edad temprana, de sumergirme con toda la energía y la pasión de la juventud a protagonizar tiempos de profundos cambios en la vitivinicultura argentina, enfrentando muchos desafíos, uno de los cuales fue ser mujer. Esos cambios han conducido al vino argentino a tener un reconocimiento mundial por su calidad y consistencia. Ser una de las protagonistas de esa época no ha sido una influencia menor en mi vida, por el contrario, ha sido una poderosa motivación para abrazar la innovación como uno de los pilares de mi trabajo", comenta Susana.

Susana destaca no solo los momentos históricos de la vitivinicultura argentina, sino también a quienes la han acompañado en este camino: "Creo que he tenido la capacidad de formar buenos equipos que me han acompañado durante todos estos años y sin los cuales no estaría hoy en el lugar que la vida me ha puesto. Además, quiero decir que este logro es compartido con ellos y especialmente con mis dos hijos que me han acompañado, codo a codo, en los últimos 12 años y estoy profundamente agradecida a ellos, porque estoy segura, de que juntos, estamos dejando un legado para el futuro de mis nietos".