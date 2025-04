Si sos un amante del vino, las bodegas y todo el mundo vitivinícola, seguramente sepas que existen vinos caros o con precios mucho más elevados que otros, que el precio de un vino puede variar tanto como indique su demanda y que su demanda depende de lo especial que puede llegar a ser su producción y sus caraterísticas en general. Esto se debe a que, según la cosecha, el tipo de uva, la producción, la bodega, el embotellamiento, la marca, la calidad, su añejidad, su historia y más factores, puede alterarse mucho su valor y, por ende, su precio.

Sin embargo, es probable que no sepas cuál es el vino más caro del mundo y cuál es el exorbitante precio al que un vino puede alcanzar a tener ya que verdaderamente es algo increíble lo que las personas pueden llegar a pagar por algo tan precio, aunque es lógico que para quienes son aficionados al vino, a veces el valor significativo puede ser inconmensurable.

Cuál es el vino más caro del mundo

Aunque parezca irreal, alguien llegó a pagar más de medio millón de dólares por una sola botella de vino. Se trata del Romanée-Conti de la añada 1945, que se vendió en una subasta en 2018 por U$S 558.000. Resulta que en 2018, en la prestigiosa casa de subastas Sotheby’s en Nueva York, se subastó este increíble vino, aunque el precio de partida que había fijado la casa era de U$S 32.000, sin embargo, llegó a ser comprada por U$S 558.000. Además, una segunda botella de Romanee-Conti de 1945 fue vendida por U$S 496.000.

Esto fue muy sorpresivo ya que el récord anterior para una botella de vino estándar había sido con un Chateau Lafite-Rothschild de 1869, vendido en 2010 en Hong Kong por 233.000 dólares.

Además, en esta misma subasta en 2018, también se subastó una botella de whisky escocés de 1926 y terminó siendo vendida por U$S 843.200, aunque aún así no logró llegar al récord de valor de whiskys ya que era de U$S 1.200.000.

Por qué vale tanto este increíble vino

¿Pero por qué este vino es tan codiciado en el mundo vitivinícola? Este tipo de situaciones suele tener varias explicaciones ya que el rubro de los vinos es muy amplio y puede haber muchas razones por las que alguien podría llegar a querer tanto un vino en su colección. Sin embargo, en este caso, estamos hablando de un caso particular ya que se trata de un vino muy exclusivo, ya que es considerado el mejor vino de Borgoña.

El Romanée-Conti fue hecho en una viña muy selecta. La viña del Domaine de la Romanée-Conti (DRC) suele producir de 5.000 a 6.000 botellas, pero en 1945 solamente fueron 600 las botellas que se produjeron de este exclusivo vino.

Por otro lado, esta botella tiene otra particularidad, que es la de haber sido la primera producción luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945, por lo que tiene un fuerte valor histórico. No solo eso sino que también fue la última en hacerse justo antes de que la viñas fueran arrancadas para ser replantadas.

Sin dudas, este es un vino más que prestigioso y selecto, aunque aún así algunos critican el exorbitante valor que maneja, ya que si bien su precio no es exactamente de U$S 558.000, gracias a una subasta, es el mayor precio al que ha sido vendido, por lo que aunque sea un porcentaje muy pequeño de la sociedad fanática del vino, es capaz de pagar un precio como ese para un vino así de especial.