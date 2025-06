10 nuevos vinos tintos que son perfectos para regalar algo diferente

Regalar un vino, seamos honestos, no es la alternativa más original. Según un relevamiento de la consultora Focus Market, la categoría "Vinos y licores" será la tercera más elegida por los argentinos al momento de pensar en el Día del Padre, con un 14% del total, por detrás de ropa e indumentaria y de las experiencias (desde salir a comer, hasta un viaje).

Sin embargo, dentro del universo del vino se puede ser original. Con ese objetivo, en esta producción de Vinos & Bodegas te presentamos 10 etiquetas nuevas y poco conocidas que son perfectas para regalar.

Otro punto a favor: los precios van desde $10.000 y están bastante por debajo del gasto promedio por regalo que, según la consultora, los argentinos realizarán este año, del orden de los $72.000.

Marantiqua Malbec 2024 | Marantiqua | $23.427

Marantiqua Malbec

Un nuevo proyecto nacido en San Patricio del Chañar, Neuquén, a cargo del enólogo Gaspar Rastrilla y que irrumpe en el mercado con una familia de cuatro vinos, incluido este Malbec que sale bastante de lo común de lo que suele ofrecer esta zona cuando hablamos de la cepa emblema argentina. Hay fruta roja en alta definición, pero también aparece un carácter especiado y una punta herbal que hace que se sienta diferente. De pulso seco, con una fruta roja que se siente crujiente y una acidez marcada que le imprime un estilo refrescante, sin dejar de ser un tinto elegante. Una nueva bodega patagónica que vale la pena descubrirla. Dato extra: los viñedos están en proceso de obtener certificación orgánica.

Sarapura Tinto de Tintas 2023 | Sarapura Wines | $20.000

Sarapura Tinto de Tintas

El proyecto, creado por los ingenieros agrónomos Juan Pablo Mestre y Pablo Ceveri, está presentando dos nuevas etiquetas: su primer Pinot Noir y este tinto de tintas; técnicamente no sería completamente nuevo porque esta sería la quinta cosecha. Sin embargo, hay un dato clave: no se atan a ninguna fórmula, que va variando añada tras añada. Y el otro punto interesante es que claramente salen de lo convencional: este año optaron por un corte de Sangiovese del Este de Mendoza, con algo de Cabernet Sauvignon y Merlot, ambos de Gualtallary. No recuerdo haber probado un blend de este tipo, pero sin dudas funciona: aromática profunda aunque no exuberante; es ideal darle unos minutos en la copa y que gane algo de temperatura para que se vaya expresando y mostrando notas especiadas y sus toques de fruta entre roja y negra. En boca, un lujo: taninos ultra pulidos, sin aristas, con un andar bien jugoso, largo y de gran fluidez y una acidez que potencia el final. Vino que no cansa. De hecho, declara en la contra etiqueta 13,4% de alcohol, pero si te dicen que tiene un par de puntos menos, no lo discutirías. Perfecto para beber apenas refrescado.

Pyros Malbec Cabernet Sauvignon 2023 | Pyros Wines | $12.500

Pyros Malbec Cabernet

La bodega que más viene trabajando en conocer qué hay debajo del suelo en el Valle de Pedernal, en San Juan, acaba de presentar este blend que suma un 60% de Malbec y un 40% de Cabernet Sauvignon, de viñedos propios ubicados entre los 1.350 y los 1.400 metros sobre el nivel del mar en este terroir clave. Es un vino que habla mucho del lugar porque se identifica con el perfil más fresco de los vinos de San Juan. La paleta aromática se siente limpia, bien definida, con un mix de fruta roja, toques florales, suaves especias y algo herbal. De pulso seco, fluidez extrema y linda textura. Todo, además, a un precio ultra competitivo.

Magno Corpore Cabernet Franc 2022 | Finca Bandini | $52.000

Magno Corpore Finca Bandini Cabernet Franc

Con la premisa de alumbrar vinos con gran potencial de guarda, pero que también estén listos para beber ahora (algo no siempre fácil de conseguir), la bodega alumbró dos nuevas etiquetas: un Cabernet Sauvignon y este Cabernet Franc, proveniente de una finca emplazada sobre el antiguo lecho del río Mendoza, en Luján de Cuyo. El resultado es un vino bien aromático, en el que se percibe una elegante madurez, con notas especiadas sutiles y un aporte de madera que tira hacia las especias dulces. En boca muestra paladar pleno, se siente graso, con taninos firmes, de marcada textura, que van encontrando su equilibrio. Final con marcado impacto aromático. Un Cabernet Franc con el hándicap suficiente como para hacer frente a platos bien condimentados.

Trivento Golden Reserve Malbec - Cabernet Franc 2023 | Trivento | $17.000

Trivento Golden Reserve Malbec Cabernet Franc

Una particularidad sobre esta etiqueta: se trata del primer blend dentro de su ya clásica línea Golden Reserve (80% Malbec y 20% Cabernet Franc) y fue elaborado a partir de viñedos propios ubicados en Altamira y Los Chacayes (Valle de Uco). Magdalena Viani, enóloga responsable de la línea premium de la bodega destaca que se buscó lograr un vino elegante, profundo y con buena capacidad de evolución. Y el resultado está muy bien logrado: en su aromática, suma capas de fruta roja y negra, toques herbáceos y una pincelada especiada muy sutil; hay madurez, pero también, aromas equilibrados y una sensación de sutil frescura. En boca es un vino súper fluido, con taninos de delicada textura. Fluye en un andar largo y bebible, con una acidez ensamblada que refresca el paladar a su paso.

Retruco Malbec 2022 | Andeluna | $14.990

Retruco Malbec

Sin dudas, este vino marca un cambio en la historia de la bodega, que siempre se caracterizó por etiquetas y nombres más bien sobrios. Acá, el vino -que proviene de viñedos de Tupungato- no habla tanto de altura y de terroir. El concepto se entiende apenas uno lleva la nariz a la copa: un Malbec bien Malbec en nariz, con buena carga de fruta roja, flores y algo de madera, mientras que en boca muestra mucho carácter: paladar pleno, buen peso y estructura, con un final de buen impacto aromático.

André de Glymes Gran Malbec 2019 | André de Glymes | $64.000

André de Glymes Gran Malbec

El vino nace como un homenaje, por parte de la familia, a un inmigrante belga, Gustave Joseph André de Glymes, que a fines del siglo XIX se convirtió en uno de los responsables de llevar la agronomía a las aulas universitarias. Cerca de un siglo después, su bisnieto presenta este vino nacido de un pequeño viñedo, de 3,5 hectáreas, emplazado entre el sur de Maipú y Agrelo. El resultado es un Malbec donde manda la fruta roja bien madura, con notas integradas propias de la crianza, que van del café al tabaco, además de especias dulces exóticas. De taninos redondos y bien maduros y con un punto muy a favor: la acidez sigue viva y cumple la función clave de estirar la experiencia y evitar que empalague. Largo recuerdo con más aromas tostados y especiados. Ya cumpliendo 6 años desde la vendimia, está más que listo para beber.

Ribera del Cuarzo Clásico Merlot 2022 | Ribera del Cuarzo | $43.500

Ribera del Cuarzo Clásico Merlot

Para ubicarnos, esta bodega y su viñedo se emplaza en el Valle Azul, en Río Negro, a unos 70 kilómetros al este del epicentro del Alto Valle de Río Negro. El equipo de enólogos e ingenieros agrónomos destacan especialmente la cosecha 2022, a la que llamaron "La próspera", por considerarla la más exitosa de todas desde que producen en esta finca. Podríamos escribir solo una nota sobre el Merlot y su eterna promesa. Mucho se habló de su tiempo de revancha tras la polémica película Sideways, que sepultó esta variedad bajo el brillo del Pinot Noir. Y desde hace años, de este lado del mundo se habla de su regreso de las cenizas; pero la realidad es que no abundaron los lanzamientos. Por eso, siempre es gratificante descubrir nuevas etiquetas. Este Merlot hay que probarlo: hay cautela y mesura, con capas bien integradas (de "costura fina" como dicen algunos), donde se percibe una fruta negra, especias y toques muy sutiles de la barrica. En boca tiene una entrada de buen impacto: llena el paladar, se siente jugoso, con taninos redondos y firmes, sin aristas y una acidez bien integrada. Final sabroso.

La Celia Elite Pinot Noir 2023 | Bodega La Celia | $20.241

La Celia Elite Pinot Noir

Un vino que se lanzó a finales del 2024 y que vale la pena descubrir. Te resumimos la historia: la bodega, que es referencia en el Valle de Uco, tiene un viñedo singular y único en su tipo: un paño de 380 hectáreas que atraviesa Altamira, Eugenio Bustos y La Consulta. De este último terruño nacen las uvas de este Pinot Noir, una cepa considerada de las más desafiantes. Tras investigación, pruebas y un trabajo de precisión en el viñedo y dentro de la bodega, la enóloga Andrea Ferreyra logró este Pinot Noir que se caracteriza por una nariz limpia, ultra definida, donde la fruta roja manda y notas más frescas acompañan. No todos los Pinot Noir tienen que remitir a "sotobosque" y este ejemplar es una prueba de ello. Hay fluidez, con el paso suelto de la variedad, pero con una textura que le da presencia en boca y le imprime carácter del lugar. La acidez lo prolonga, sin dejar de estar en balance con el todo. Bebible y elegante.

Chateau Subsónico Artista Malbec Petit Verdot 2020 | Familia Falasco | $9.900

Chateau Subsónico Artista Malbec Petit Verdot

Un vino elaborado a partir de viñedos del Valle de Uco que se destaca por entregar, a partir de un precio muy competitivo, una rica fruta entre roja y negra madura, sumando toques especiados y algo muy sutil de madera. En el paladar, los taninos ofrecen buen grip, con un medio de boca donde la fruta recuerda a las confituras y con más de ese especiado percibido al comienzo. La acidez va de menor a mayor, estirando el recuerdo.