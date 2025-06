El consumo de este clásico japonés no deja de crecer en la Argentina. En su día internacional, vinos para elevar la experiencia, desde $4.400

"¿Vos de qué querés?". No hablamos de empanadas; hablamos de sushi, que este miércoles celebra su día a nivel internacional y que se convirtió en una alternativa cada vez más frecuente en la dieta de los argentinos.

De hecho, desde la app PedidosYa difundieron un revelador relevamiento que confirma que Buenos Aires es la ciudad (latina) que lidera las órdenes de sushi en la región, por delante de Lima, Santiago de Chile y Montevideo.

Desde la empresa agregan que el fenómeno del sushi, símbolo de la gastronomía japonesa, lejos de amesetarse, está en pleno auge: el último año, esta categoría experimentó un salto del 20% en la cantidad de órdenes de delivery, "consolidándose como una de las más pedidas en la app, después de las hamburguesas y pizzas".

¿Y qué es lo que más se pide para comer en casa? Entre las opciones que lideran entre los argentinos está el niguiri de salmón, un tipo de sushi que consiste en una porción de arroz avinagrado y de forma ovalada con una lámina de pescado por encima, sin el agregado de alga nori.

Otra de las opciones preferidas entre quienes piden delivery se encuentra el sashimi de salmón, que no es ni más ni menos que el salmón cortado en láminas finas.

Pero no todo viene en pequeñas piezas o rolls: en el ranking también se encuentran los poke salad, especialmente la versión acompañada de pollo con salsa teriyaki, que posee una textura cremosa y un sabor dulce y salado y que, en algunos casos, también puede ser picante.

Y si a estas alternativas sumamos propuestas más innovadoras y rupturistas, como las "sushi burgers", está claro que el abanico de sabores y texturas está lejos de ser unidimensional.

Entonces, cuando hablamos de sushi -entendiendo que es un universo cada vez más amplio y diverso- y buscamos linkearlo con el mundo de los vinos, hay mucho espacio para experimentar. Lejos de la dictadura del maridaje y de las vetustas normas que imponían, porque sí, la ley del "pescado con vino blanco", el abanico de posibilidades es enorme.

Podemos optar por un Torrontés perfumado y de aromas intensos; un Chardonnay joven y fresco o, por qué no, con madera y más untuoso; pero también por rosados, espumosos y hasta tintos, especialmente los más ligeros.

En esa misma línea, te presentamos una producción de 10 vinos nuevos que van perfecto con sushi y con precios que van desde los $4.400:

Marantiqua Pinot Noir 2024 | Marantiqua | $23.427

Marantiqua Pinot Noir

Ya habíamos hablado sobre este nuevo proyecto vitivinícola en esta producción de vinos recién lanzados. Desde San Patricio del Chañar, Neuquén, llega este Pinot Noir con una fruta roja muy bien definida y que suma toques florales. Fluido y sabroso, con taninos maduros apenas dulces que le aportan buen caudal. La acidez, bien ensamblada, le da soporte y lo estira. Largo final. Un tinto de perfil joven y súper bebible. Dato: la bodega está en pleno proceso para obtener la certificación orgánica de sus viñedos.

Tikal Natural Blanco 2023 | Tikal Natural Vineyards | $36.000

Tikal Natural Blanco

A partir de un viñedo biodinámico, el proyecto de Ernesto Catena alumbra este Chardonnay que suma una pincelada de Viognier. Hay algo de austeridad, con una paleta dominada por la fruta de pepita, algo de flores y un fondo ligeramente cítrico. Si bien su paleta se percibe fresca, se siente elegante y para nada chispeante (tuvo una crianza en barricas usadas y eso seguramente se refleje en un perfil algo más oxidativo). En el paladar ofrece buen peso y está construido sobre una buena acidez. La fruta blanca y los cítricos están muy bien definidos. Hay cuerpo, hay frescura y hay elegancia. Definitivamente gastronómico.

Confiada Viognier en Verde 2024 | Bodega Séptima | $13.200

Confiada Viognier en Verde

La bodega tiene en la línea Confiado/a, una suerte de laboratorio de experimentación, donde buscan salir de los lugares comunes, con vinos disruptivos y siempre con resultados sólidos. Es decir, juegan pero sabiendo qué están hacinedo. Para este vino en particular, la bodega ubicada en Agrelo puso el foco en Los Chacayes, donde dieron con un cuartel de Viognier, al que le sumaron, a la hora del blend, un toque de Pinot Noir. El objetivo fue obtener un vino de cosecha temprana y de bajo alcohol, con apenas 8,5 grados. De color muy particular, en nariz se percibe aromático y fresco, con una fruta blanca sabrosa y un fondo bien floral, sumando complejidad con notas propias a fruta roja del Pinot Noir. Al paladar se siente con buen caudal y una linda frescura, que compensa la sensación dulce de la fruta. Muy fácil de beber y perfecto para un mediodía o noche de sushi.

Floralia Criolla 2024 | Bodega Teho | $25.000

Floralia Criolla

La bodega comandada enológicamente por Alejandro Sejanovich presenta un blend de Criolla Chica y Criolla Grande de Junín, una histórica zona vitivinícola de Mendoza. A partir de una vinificación muy sencilla, con maceración breve en tanques de acero, sin contacto con pieles, y sin crianza posterior, este vino se luce con su color cereza traslúcido y una fruta que en nariz se vuelve arrolladora, intensa y profunda. Entra con muy buen caudal, algo de estructura tánica pero 100% amable, y una fruta muy sabrosa. Para quien necesite un vino fresco y bebible, pero con un toquecito extra de carácter para acompañar sushi.

Amalaya Liviano 2024 | Bodega Amalaya | $11.500

Amalaya Liviano

Solo 9 grados de alcohol, este blend blanco salteño conjunga 50% de Torrontés y 50% de Riesling. Y el resultado es una hermosa pareja: está la efusividad clásica del Torrontés, pero la cosecha temprana lo vuelve menos terpénico. Si a esta ecuación se le suma la "solemnidad" del Riesling, tenemos un vino expresivo pero no explosivo. En boca tiene un recorrido corto pero, ahí está la acidez para estirar la experiencia. Cierra con un buen recuerdo de manzana verde, algo de frutas de carozo y una sensación cítrica. Un hit para cuando llegue la primavera y el verano.

Chandon Rosé Mini | Chandon | $4.400

Chandon Rosé Mini

Técnicamente no es un vino nuevo, pero vale la pena sumarlo a esta selección ya que se trata de un relanzamiento del formato 187 ml por parte de Chandon, ideal para quien quiere disfrutar burbujas pero siente remordimiento de dejar una botella sin terminar, una sensación de "culpa" que se intensifica cuando hablamos de espumosos. Y no se trata solo de un cambio de etiqueta: la bodega exportará este formato desde Argentina a diversos países de Europa, así como a otros rincones del mundo como Australia, México y Estados Unidos. Pero vayamos al vino: en un tamaño mini te vas a encontrar con un blend de uvas Chardonnay y Pinot Noir. De perfil fresco y joven, no va tanto por el lado de las notas complejas como pan tostado o frutos secos, sino que la paleta está dominada por fruta roja fresca y un dejo floral. Se siente ligero y fluido en el paladar, con una burbuja sutil y una acidez intermedia pero lo suficientemente presente como para estirar su presencia en boca. Un clásico que nunca pasa de moda y que vale la pena revisitar, más ahora que reestrena formato.

Buscado Vivo o Muerto Parcela El Amparo Nature | Buscado Vivo o Muerto | $60.000

Buscado Vivo o Muerto Parcela El Amparo Nature

El proyecto liderado por Alejandro Sejanovich viene de presentar un espumoso blanc de noir, método tradicional, producido a partir de uvas 100% Pinot Noir de un viejo viñedo emplazado en San José, Tupungato, hacia el norte del Valle de Uco. Ideal para quien busque un vino de aromas complejos, con una paleta que va de la fruta roja a las notas de panificación, gracias a su contacto sobre lías durante 24 meses en botella, En boca, la burbuja se siente fina y persistente, con una acidez filosa que le marca el pulso. Remarcamos lo que decíamos al comienzo: hay complejidad; una linda frescura, sin ser chispeante, y carácter.

Inconsciente Merlot Rosé 2024 | Bodega Finca Sophenia | $17.000

Inconsciente Merlot Rosé

La bodega de Gualtallary, bajo la dirección de Eugenia Luka y la enología de Joaquín Martin, lanzó esta nueva familia de vinos que tiene como objetivo ni más ni menos que cada botella represente el lugar lo más fielmente posible. Interesante la apueta por un rosado de Merlot, variedad que siempre amaga con su resurgimiento tras el "Sideways gate", hace ya 20 años. Joaquín cuenta que "el Merlot se beneficia de las condiciones únicas que ofrecen los huevos de concreto, logrando una expresión equilibrada y elegante ideal para lo que buscamos de un estilo rosado con más complejidad". Y esta idea, claramente se refleja en la copa, desde donde ofrece un mix de frutas muy bien definidas, gracias a aromas bien limpios. En boca es largo pero a la vez con un paso que se siente algo envolvente. La energía ácida, sin llegar a incomodar, se refleja en una fruta que se siente bien crujiente. Final fresco y balanceado.

La Flor Chardonnay 2024 | Pulenta Estate | $10.000

La Flor Chardonnay

La nueva generación de la familia Pulenta puso manos a la obra con esta familia de vinos, que llega con renovada imagen y un cuidado obsesivo con lo que ponen en cada botella. Este Chardonnay en particular proviene de un viñedo de Alto Agrelo, en Luján de Cuyo, que se diferencia del "clásico" Agrelo por la altitud (los viñedos llegan a los 1.150 metros sobre el nivel del mar, versus los 850 metros que se registran en la parte más baja) y por sus suelos, que son menos pesados y tienen mucha más presencia de piedras, algunas con manchas de carbonato de calcio. Por eso puede suceder que en nariz no se sienta como el clásico Chardonnay de Agrelo, asociado más con el perfil tropical. Acá hay frutas de pepita, toques cítricos y un perfil general más austero. En el paladar se siente equilibrado y a la vez ágil, con una acidez que tiene su filo y le aporta sostén, compensado por una ligerísima untuosidad. Si hay un blanco ideal para acompañar sushi, acá hay una etiqueta.

Lalalá Chenin Blanc 2023 | Lalalá Wines | $27.000

Lalalá Chenin Blanc

Vino blanco certificado, creado por Laura Ciacera junto al enólogo Leo Borsi, que se luce con una paleta expresiva, que va de la fruta de carozo a las flores blancas. En boca, este Chenin Blanc avanza en upaso largo, con un costado fresco y vibrante.