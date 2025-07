Si te gusta el vino, anotate estas fechas en el calendario: el 1 y 2 de agosto se va a celebrar en el Buenos Aires Marriott Hotel una nueva edición de la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables.

Este año van a estar participando más de 30 bodegas de diferentes regiones del país, entre las que figuran nombres como Altos Las Hormigas, Ánimal Organic Vineyard, Argento, Cruzat, Domaine Bousquet, Kaiken, Marantiqua (novedad total), Piedra Negro y Susana Balbo Wines.

Las entradas anticipadas se consiguen a un precio promocional de $38.500 en vinosorganicos.com.ar (los organizadores destacan que la entrada incluye libre degustación de vinos de 19 a 23hs) y lo interesante es que no solo habrá vinos orgánicos, sino que también se podrán degustar ejemplares biodinámicos, naturales, sustentables y con certificado de Comercio Justo; todo esto, en un marco en el que habrá música, gastronomía y hasta charlas sobre vino y sustentabilidad.

Otro punto interesante es que muchas bodegas van a aprovechar la feria, que va por su edición número 11, para dar a conocer sus últimas novedades. Por eso, desde Vinos & Bodegas iProfesional te recomendamos 5 etiquetas de estreno y que no podés dejar de conocer si te das una vuelta por esta expo:

Visión Sur Malbec 2023 | Altos las Hormigas

Visión Sur Malbec

La bodega viene trabajando mucho en Valle de Uco, con vinos de clase mundial, pero ahora sorprende con una etiqueta nacida a partir de dos cuarteles de un viñedo de Luján de Cuyo. En nariz tiene esa fruta roja rica y bien definida clásica de la zona con una capa herbal, bien fresca. Acá la fruta no es una bomba, sino que manda la delicadeza. En boca se siente que las vides no sufren como en otros terroirs más extremos. Parte de eso se palpa en su paso súper amable; pero es un vino alejado de los clásicos Malbec robustos de esa región de Mendoza. Acá hay una excelente fluidez y jugosidad, premiando con taninos de sensación granulosa que lo llevan a un plano diferente. Fresco final.

Quinde Freisa 2024 | Bodega Vinecol

Quinde Freisa

¿Buscabas una rareza total? Anotá este tinto para probar en la feria: esta uva es originaria del Piamonte italiano y en Mendoza las hectáreas se cuentan con el dedo de una mano. Por alguna extraña y buena razón, que celebramos, porque nos permite descubrir cosas diferentes, la bodega se animó a elaborar esta cepa y comercializarla. El resultado es un tinto muy expresivo y perfumado, con una primera capa que recuerda a las cerezas bien ácidas, sobre un fondo ligeramente especiado. En boca se potencia ese intenso aroma a fruta roja y avanza con cuerpo medio y paso algo suelto pero con cierta tanicidad que le da carácter y una acidez con buen filo. Casi un vino de sed del Este de Mendoza. Para beberlo refrescado.

Delpatrón Reserve Malbec 2022 | Familia Salas

Delpatrón Reserve Malbec

Un Malbec orgánico proveniente del Este de Mendoza y de una bodega familiar que se caracteriza por alumbrar ricos vinos y con una excelente relación calidad-precio. Ahora llega el turno de su ícono. Si vas a la feria, pedí degustarlo, especialmente si te gustan los vinos con fruta bien exuberante, encorsetados por una capa de especias clásicas y otras más dulces, propias de la crianza. En boca se sienten algunas confituras, de la mano de un paladar pleno, buen caudal y taninos firmes que irán encontrando en botella su punto de redondez.

Tikal Natural Blanco 2023 | Tikal Natural Vineyards

Tikal Natural Blanco

A partir de un viñedo biodinámico, el proyecto de Ernesto Catena alumbra este Chardonnay que suma una pincelada de Viognier. Hay algo de austeridad, con una paleta dominada por la fruta de pepita, algo de flores y un fondo ligeramente cítrico. Si bien su paleta se percibe fresca, se siente elegante y para nada chispeante (tuvo una crianza en barricas usadas y eso seguramente se refleje en un perfil algo más oxidativo). En el paladar ofrece buen peso y está construido sobre una buena acidez. La fruta blanca y los cítricos están muy bien definidos. Hay cuerpo, hay frescura y hay elegancia. Uno de los blancos del año.

Marantiqua Malbec 2024 | Marantiqua | $23.427

Marantiqua Malbec

Un nuevo proyecto nacido en San Patricio del Chañar, Neuquén, a cargo del enólogo Gaspar Rastrilla y que irrumpe en el mercado con una familia de cuatro vinos, incluido este Malbec que sale bastante de lo común de lo que suele ofrecer esta zona cuando hablamos de la cepa emblema argentina. Hay fruta roja en alta definición, pero también aparece un carácter especiado y una punta herbal que hace que se sienta diferente. De pulso seco, con una fruta roja que se siente crujiente y una acidez marcada que le imprime un estilo refrescante, sin dejar de ser un tinto elegante. Una nueva bodega patagónica que vale la pena descubrirla. Dato extra: los viñedos están en proceso de obtener certificación orgánica.

Auge de los vinos orgánicos en la Argentina

Desde VIOS | Vinos Más Sustentables, emprendimiento que organiza la feria y creado por Pancho Barreiro, periodista especializado en vinos, y Juan Pino, licenciado en ciencias ambientales, detallan el salto exponencial que experimentó esta categoría: "En 2014, para el mercado interno se destinaban apenas 4.428 litros de vino orgánico certificado. Según el último informe del INV, once años después se destinan al consumo en Argentina un total de 1,5 millones de litros".

Además, señalan que la superficie cosechada y certificada de uva orgánica aumentó casi 80% en la última década, siendo el Malbec la variedad más importante, con un 30% de la superficie total, de la mano de un "crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años".

"Los vinos orgánicos no son una moda, sino una tendencia consolidada que nace de una decisión consciente de consumo, respaldada por su alta calidad y compromiso. Estamos convencidos de que son los vinos del futuro, y que pronto nos preguntaremos ‘¿por qué tal vino no es orgánico?’ y no al revés", destaca Barreiro.