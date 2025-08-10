No solo vinos tintos en invierno: "Blancos que abrigan", la propuesta de Luigi Bosca para los días fríos

¿Invierno es solo sinónimo de vinos tintos? Para nada. Y la reconocida bodega Luigi Bosca, que elabora vinos de clase mundial, así lo pone de manifiesto con una propuesta muy interesante y que busca resaltar la versatilidad de los vinos blancos.

Bajo el claim "Blancos que abrigan", la bodega propone ir más allá a la hora de armonizar vinos con gastronomía. "Cuando bajan las temperaturas, los sabores de la cocina se vuelven más intensos, los platos ganan consistencia y el cuerpo pide vinos con mayor carácter. Aunque el frío suele asociarse con tintos potentes, los blancos también pueden ofrecer complejidad, profundidad y una experiencia sensorial única", destacan desde la bodega.

Con ese mismo objetivo, Luigi Bosca propone redescubrir sus blancos como grandes aliados de la temporada invernal. "Desde varietales tradicionales como el Chardonnay hasta propuestas singulares como el Apuntes Semillón Fumé y blends de perfil innovador, cada etiqueta expresa frescura y carácter, con una estructura ideal para acompañar platos intensos, quesos maduros, salsas cremosas e incluso carnes blancas", plantean.

En este contexto, etiquetas como Filos Chardonnay, De Sangre White Blend y Apuntes Semillón Fumé se posicionan como propuestas innovadoras, que trascienden la estacionalidad y revalorizan el vino blanco.

Un informe de la consultora Wine Intelligence señala que en la Argentina los vinos blancos premium son una categoría en expansión, impulsada por consumidores más jóvenes y abiertos a nuevas experiencias. Esta tendencia se ve también en restaurantes y barras de alta gama, donde los blancos ganan protagonismo en maridajes, tragos con vino y menús degustación.

Blancos para hacer frente al invierno

Las tres etiquetas que propone Luigi Bosca se destacan por su cuerpo, estructura y versatilidad y tienen un carácter envolvente que los vuelve perfectos para el invierno, ya que pueden acompañar platos más sabrosos y elaborados.

Luigi Bosca Filos Chardonnay 2023

Este blanco de clase mundial nace en viñedos de altura, precisamente en Gualtallary (1.200 msnm) y El Peral (1.120 msnm), en Valle de Uco, lo cual le aporta frescura y un carácter distintivo a la variedad. Es un vino de color amarillo con reflejos verdosos, aromas puros y delicados que recuerdan a ananá, cítricos, flor de azahar; combinados con notas de caramelo y un tostado suave de la crianza. En boca es vibrante, con tensión y largo, con un buen equilibrio entre la acidez, la dulzura de la fruta y la cremosidad de la crianza. El precio sugerido de este vino es de $124.000.

Luigi Bosca De Sangre White Blend 2023

Es un vino originario de viñedos de 25 años de edad, situados en Gualtallary y El Peral, Tupungato, Valle de Uco. Está compuesto por 50% Chardonnay, 35% Semillón y 15% Sauvignon Blanc, lo que da como resultado un vino de color amarillo de reflejos dorados y verdes que expresa notas florales y de frutas blancas como durazno, pera y ananá. En el paladar es fresco y nítido, con buen volumen y jugoso a la vez. Final de boca largo, elegante y definido. El precio sugerido de este vino es de $22.500.

Apuntes Semillón Fumé 2022

Nace de viñedos situados en El Peral, Tupungato, Valle de Uco. Es un vino blanco color amarillo brillante con destellos verdosos. En nariz expresa frutas blancas y durazno en almíbar, integrando muy bien la vainilla aportada por la madera. También presenta notas a frutos secos y toques ahumados elegantes y complejos. Entrada en boca redonda y paso sedoso, sucroso, suave, persistente y fresco. El precio sugerido de este vino es de $22.500.

Los tres vinos están disponibles en la tienda oficial de la bodega (https://tienda.luigibosca.com/)