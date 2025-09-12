Una bodega argentina, nominada como la mejor del Nuevo Mundo por un reconocido certamen internacional

Cada año, Wine Star Awards honra a las personas y empresas que realizan contribuciones destacadas en el mundo del vino y las bebidas espirituosas

La industria del vino argentino acaba de recibir una importante noticia: una reconocida bodega acaba de ser nominada a un importante premio a nivel internacional.

Se trata de Luigi Bosca que, por primera vez, fue nominada a los Wine Star Awards, los premios anuales que otorga la prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast. La bodega compite en la categoría "Mejor Bodega del Nuevo Mundo", un reconocimiento que destaca no solo la calidad de los vinos, sino también la visión institucional, capacidad de innovación, consistencia y proyección tanto local como internacional.

Cabe destacar que, cada año, Wine Star Awards honra a las personas y empresas que realizan contribuciones destacadas en el mundo del vino y las bebidas espirituosas a través de 12 categorías y otros reconocimientos especiales. Por su prestigio, trayectoria e influencia de su panel de expertos, estos premios son considerados los más importantes de la industria del vino a nivel global.

Alberto Arizu (h), cuarta generación de la familia Arizu, expresó: "Estamos muy orgullosos de esta nominación, que reconoce nuestra trayectoria de más de 120 años y la búsqueda constante de la excelencia: el estudio profundo de terroirs, la selección de material genético y el descubrimiento de nuevos terruños en la cordillera".

En esta nominación, además de resaltar la trayectoria de la bodega, desde Wine Enthusiast destacaron su "operación a escala global", que logra llevar al mundo "un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina".

En este sentido, Arizu (h) agregó: "Este reconocimiento es también un estímulo para seguir proyectándonos hacia el futuro, con el desafío de reinterpretar el Malbec en su máxima expresión y, al mismo tiempo, consolidar nuestra capacidad de elaborar Cabernet Sauvignon y Chardonnay de clase mundial. Variedades que nos permiten dialogar de igual a igual con los grandes vinos del mundo, como lo demuestran nuestras últimas creaciones, León y Filos".

Con más de 120 años de trayectoria, Luigi Bosca ha sido protagonista de los grandes hitos de la vitivinicultura argentina. Su espíritu innovador y la construcción de un estilo propio la convirtieron en una de las bodegas referentes del país y auténtica embajadora del terroir mendocino en el mundo.