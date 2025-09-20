Se viene "Vinos con Historia", un encuentro donde se podrán catar cosechas históricas y etiquetas de colección de grandes bodegas

Se viene una de las citas más esperadas para amantes del vino: "Vinos con Historia". El evento regresa con una tercera edición que presenta añadas históricas de algunas de las bodegas más exclusivas del país. El encuentro será el viernes 3 de octubre de 18 a 22 hs en el salón de Alma Restaurante, del Sofitel Buenos Aires Recoleta (Posadas 1232, CABA).

Esta feria de vinos cuenta con la curaduría de las sommeliers María Mendizabal y Florencia Rampoldi, quienes presentarán una selección de etiquetas icónicas de más de 30 bodegas argentinas para deleitar a los amantes del vino.

Durante el encuentro, los asistentes podrán degustar etiquetas emblemáticas como Lindaflor Malbec 2003 y 2004, de Monteviejo; Primus Merlot 2006, de Bodegas Salentein; Séptima Reserva Blend 2003 y 2004, de Bodega Séptima; Sophenia Estate Reserva Chardonnay 2003 y Sophenia Estate Reserva Merlot 2004, de Finca Sophenia y Montchenot 2005, de Bodegas López, entre muchas otras.

Entre las bodegas participantes figuran, además, nombres como Bressia, Bodega del Desierto, Clos de los Siete, Colomé, El Enemigo, Familia Schoreder, Luigi Bosca, Mil Suelos, Otronia, Pascual Toso, Pyros, Rosell Boher, Tacuil, Tikal, Viña Cobos y Zuccardi.

"Para elevar la experiencia, la propuesta será acompañada por la gastronomía de Alma, el restaurante del hotel, con delicias preparadas especialmente para la ocasión", indicaron los organizadores.

Cómo participar y degustar vinos históricos

El valor de la entrada es de $120.000 por persona e incluye acceso a más de 30 estaciones de reconocidas bodegas y una copa Zwiesel Glass de regalo.

Las reservas con pago anticipado se pueden realizar a través de alma.meitre.com o por WhatsApp al +54 9 11 3295 0757.