Histórica bodega de Mendoza avanza en Chapadmalal con un proyecto que conjuga viviendas y viñedos

En medio de la caída del consumo del vino, la bodega centenaria se asoció con una desarrolladora marplatense en un proyecto de más de u$s20 millones

Bodegas López desembarca fuera de Mendoza con un proyecto inmobiliario en la Costa Atlántica. La empresa, fundada en 1898 y aún en manos de la familia, participa en Pueblochapa, un desarrollo de 110 hectáreas en Chapadmalal que incluye barrio privado, viñedos productivos y espacio gastronómico. Es su primer emprendimiento fuera de la provincia y su ingreso formal al negocio del real estate.

El proyecto se da en un momento de menor consumo interno y menor volumen exportado para la vitivinicultura. Con presión sobre los márgenes, la compañía empezó a diversificar su modelo de negocios.

Bodega López invierte en negocio inmobiliario: cómo es el proyecto en Chapadmalal

Pueblochapa está ubicado a unos 1300 metros del mar, en Chapadmalal. Se trata de un desarrollo de baja densidad que incluye un sector cerrado y otro abierto. Más del 40% del terreno se destina a espacios verdes y áreas comunes. En la primera etapa prevé más de 600 unidades entre lotes y viviendas de distintas tipologías.

Dentro del masterplan se destacan 32 villas llave en mano con viñedo propio. Cada unidad contará con entre 500 y 600 metros cuadrados de vides, cuya producción será gestionada por especialistas vinculados a Universo Paralelo Wines, proyecto liderado por la quinta generación de la familia López.

En el predio ya se plantaron variedades como Sauvignon Blanc, Pinot Noir y Albariño. La primera cosecha está prevista para 2029 y el rendimiento estimado es de entre 300 y 400 botellas por unidad cuando la vid alcance su madurez productiva. Los propietarios recibirán cada año una parte de las botellas elaboradas con las uvas de su parcela.

Los precios de las villas parten desde u$s240.000, con anticipo y financiación por el saldo. El cronograma de obra prevé tres años de ejecución, con entrega de lotes en mayo de 2028. Desde Espatolero & Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, la desarrolladora a cargo del proyecto, estiman una inversión superior a los u$s20 millones en los próximos tres años. Según datos de la firma, más del 60% del masterplan ya fue comercializado.

Dentro del masterplan se destacan 32 villas llave en mano con viñedo propio

El desarrollo también contempla obras de infraestructura. Está en marcha la construcción de una estación transformadora eléctrica que abastecerá al emprendimiento y ampliará la capacidad energética de la zona. Además, se proyecta un gasoducto de alta presión de 17 kilómetros para llevar red de gas natural a Chapadmalal, una localidad que hasta ahora no contaba con ese servicio. La inversión estimada para esa obra ronda los u$s4 millones.

La segunda pata del negocio

En paralelo al proyecto en la Costa, Bodegas López amplió su actividad en Mendoza con la apertura de un hotel boutique en su predio de Maipú. El establecimiento funciona en la antigua residencia familiar dentro del complejo histórico de la compañía.

El hotel cuenta con siete habitaciones y una suite, restaurante y acceso a la cava subterránea donde se conservan etiquetas de distintas décadas. La operación está a cargo de la marca Hotel del Cielo y, según la empresa, el proyecto generó 20 puestos de trabajo directos.

La apertura se integra a la oferta de visitas guiadas y degustaciones que la bodega ya desarrolla en Maipú, una zona tradicional que compite con el crecimiento del Valle de Uco dentro del mapa enoturístico mendocino.

En 2024, en medio de la caída del consumo, la empresa intentó agrandar su cartera de productos y lanzó su primer vermut. Se trató de "746", una edición limitada de 30.000 botellas desarrollada junto a Lui Wines y Restinga Gin.

El producto estaba elaborado con 50% Bonarda y 50% Semillón y combinaba botánicos macerados como mandarina, naranja, enebro, ajenjo, coriandro y genciana. La botella salió al mercado con un precio cercano a los 13.000 pesos.

El desarrollo Pueblochapa está ubicado a unos 1300 metros del mar, en Chapadmalal.

Un sector en caída

Según el Instituto Nacional Vitivinícola (INV), el consumo interno acumulaba una baja del 9,3% hasta octubre de 2024. En 2025, las ventas en el mercado local cayeron 12,5% y el consumo per cápita se ubicó en 15,77 litros, el nivel más bajo registrado.

En paralelo, varias bodegas quedaron expuestas por problemas financieros. Bodegas Bianchi inició un proceso de renegociación tras registrar más de 100 cheques rechazados por más de $1000 millones, según datos de la Central de Deudores del Banco Central. Bodega Norton obtuvo la apertura de su concurso preventivo para reorganizar pasivos que rondan los u$s 30 millones. También Casa Montes acumuló 286 cheques rechazados por $471 millones entre mayo de 2025 y enero de 2026.