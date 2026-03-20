Dejó una huella profunda con su visión innovadora en el trabajo de bodegas, elevando la calidad y el prestigio de la vitivinicultura nacional

Michel Rolland murió en la noche del jueves en Burdeos. Tenía 78 años y falleció tras sufrir un infarto en la ciudad francesa donde había estudiado enología décadas atrás.

El francés cambió para siempre la forma de hacer y pensar el vino en el mundo. Su partida marca el final de una era en la vitivinicultura global.

En Argentina, donde fue protagonista hasta sus últimos días, su influencia resultó determinante para posicionar al Malbec argentino en el mapa mundial. Estuvo presente en la Fiesta Nacional de la Vendimia hace apenas unas semanas.

El hombre que inventó el oficio de enólogo viajero

Rolland nació en Libourne, en el sudoeste de Francia. Creció en el corazón de una familia dedicada a la producción vitícola.

Se formó en el Instituto de Enología de Burdeos. Junto a su esposa Dany fundó un laboratorio de análisis que se transformó en el punto de partida de una consultora internacional.

Desde los años 80, su nombre empezó a sonar fuerte en los principales mercados. Su figura se consolidó como la de un asesor global, requerido en regiones tan diversas como California, Armenia y Mendoza.

Rolland había "inventado" una profesión: la de flying winemaker o enólogo itinerante. Un experto que viaja a los viñedos para asesorar a los productores en la elaboración de los mejores vinos.

Se convirtió en una referencia obligada para bodegas de todo el planeta. Según él mismo reveló, asesoró a más de 300 bodegas en 22 países. Su mirada innovadora y su capacidad para anticipar tendencias lo pusieron en el centro de la escena.

En Francia se lo conoce por haber sido el primero en recibir a Robert Parker en su viñedo a principios de la década de 1980. El famoso crítico estadounidense marcaría el rumbo de la industria durante años.

"En la vida, se necesitan tres cosas para triunfar: primero, trabajar duro, algo que solemos olvidar hoy en día. Segundo, cuando se trabaja en un sector que requiere cierta destreza, se necesita talento… Y tercero, también un poco de suerte", dijo en una entrevista con el podcast Les 4 saisons du vin.

Rolland solía comparar su trabajo con el de un "coach" que guía al resto del equipo de la bodega. Aunque al momento de hacer un vino reconocía que "el terroir es el factor número uno, lo que te va a definir el vino".

Un estilo que dividió aguas en la industria mundial

Rolland fue uno de los grandes impulsores de un estilo de vinos más estructurados. Buscaba intensidad y gran volumen en boca.

Esta tendencia encontró respaldo en críticos influyentes como Parker y ayudó a instalar nuevos parámetros de evaluación que trascendieron Europa y se replicaron en distintos continentes.

Sin embargo, su influencia no estuvo exenta de controversias. Parte de la crítica lo acusó de favorecer una cierta uniformidad en los vinos.

Le reprochaban priorizar perfiles más comerciales y dejar de lado la expresión de los terruños. A pesar de los cuestionamientos, su trabajo acompañó —y muchas veces anticipó— la transformación de la industria en un negocio global.

Él mismo negó tener un estilo propio: "No existe un estilo Rolland. Reto a cualquiera a identificar vinos Derenoncourt, Boissenot o Rolland en una cata a ciegas… Reto a cualquiera. Incluso estoy dispuesto a organizar la cata yo mismo, si fuera necesario", desafió al citar a otros consultores famosos.

Argentina, el país donde eligió disfrutar del vino

Además de su actividad como consultor, Rolland mantuvo proyectos propios como productor. Fue uno de los primeros enólogos internacionales en poner los ojos en Argentina.

En el país fue uno de los socios fundadores de la bodega mendocina Clos de los Siete, de 850 hectáreas. También creó la bodega Rolland en Vista Flores.

Tenía un restaurante recomendado por la guía Michelin en Puerto Madero: el Michel Rolland Grill & Wine. Sus proyectos en el país reflejaban un compromiso que iba más allá de lo profesional.

Rolland pisó por primera vez Argentina en 1988. Lo había convocado Arnaldo Etchart en Cafayate, lo que definió como "una aventura" y el principio de una historia de amor.

Al país le encontró "gente encantadora" y "un potencial enorme". Durante décadas asesoró bodegas locales de norte a sur, de Salta a Neuquén.

"Hice vinos en 22 países. Pero tengo tres países. Francia es el país para vivir, Estados Unidos para trabajar, y Argentina para disfrutar", dijo entre risas a Clarín. El hombre fue uno de los impulsores del Malbec argentino en el mundo.

"No apostar al Malbec es estar mal de la cabeza", dijo en una entrevista con El Cronista. Recalcaba que fue la cepa que colocó al vino argentino en el mapa mundial.

"Cuando llegué, la Argentina no tenía imagen como país productor de vinos, no tenía mercado, no tenía nada. Era un desierto en el mundo del vino. ¡No existía!", recordó.

Rolland afirmaba que "el vino va a ser el futuro de la Argentina" y que el país todavía tiene un margen de progresión enorme gracias a que "tiene varios suelos, muchas condiciones diferentes, mucha altura".

En su opinión, para lograr la excelencia hay que "tener en la cabeza que no hay límite". "Siempre preguntar qué podemos mejorar para llegar más arriba", sostuvo.

Además, en una entrevista con Radio Rivadavia recalcó que hoy en día "el vino de la Argentina puede competir con los mejores vinos del mundo". Aseguraba que el país estaba "dentro de los seis o siete países capaz de producir vinos de alta gama en el mundo".

Padre de dos hijas, deja una marca profunda en el universo del vino. Tanto por su alcance como por el debate que generó su visión.