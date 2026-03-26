Dos etiquetas de alta gama obtienen el máximo puntaje en un reporte internacional clave e impulsan el prestigio de la región en el mundo

Alejandro Vigil, conocido como el Messi del vino argentino, acaba de protagonizar un momento histórico para el país. El prestigioso crítico estadounidense James Suckling otorgó 100 puntos a dos vinos de Bodega Aleanna (El Enemigo), un logro extremadamente inusual en los reportes del reconocido especialista.

Los vinos que recibieron la calificación perfecta son El Enemigo Malbec Valle de Uco Gualtallary As Bravas 2018 y Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc Gualtallary 2023. Ambos provienen de Gualtallary, en el Valle de Uco de Mendoza, una zona que ya se ganó un lugar entre las más prestigiosas del país.

Este reconocimiento marca la segunda vez en la carrera de Vigil que obtiene doble puntaje perfecto en un mismo reporte. La primera vez había sido en 2018, cuando Robert Parker (Wine Advocate) le otorgó esta misma valoración doble, consolidando su reputación como uno de los enólogos más destacados a nivel global.

James Suckling: el crítico que define mercados

James Suckling es considerado uno de los cinco críticos de vino más influyentes del mundo. Su opinión tiene peso en mercados clave de Estados Unidos, Europa y Asia.

Obtener 100 puntos de Suckling ya representa una consagración absoluta. Alcanzar dos en simultáneo posiciona a El Enemigo en un nivel de excelencia reservado para muy pocos productores a nivel global.

Su reciente informe sobre Argentina destacó la calidad excepcional de ambos vinos mendocinos. Una mirada formada entre continentes que se convirtió en referencia obligada para coleccionistas y distribuidores.

Rara vez una misma bodega alcanza dos puntuaciones perfectas en el mismo reporte de Suckling. Este doble reconocimiento reafirma el posicionamiento de Argentina en la élite del vino mundial.

El Enemigo: vinos que hablan de su origen

Bodega Aleanna (El Enemigo) nació como una colaboración entre Alejandro Vigil, actual Director de Enología de Catena Zapata, y Adrianna Catena. La premisa fue clara desde el inicio: crear vinos que reflejen con autenticidad el carácter de los terroirs mendocinos.

As Bravas Malbec Valle de Uco

En pocos años, El Enemigo alcanzó un notable reconocimiento internacional. Hoy se posiciona como uno de los grandes productores de Cabernet Franc del mundo, con una sólida base de coleccionistas y críticos que siguen cada lanzamiento.

Los dos vinos reconocidos representan filosofías distintas aplicadas al mismo territorio. As Bravas es la expresión más austera del Malbec de altura. Gran Enemigo lleva esa búsqueda al Cabernet Franc.

"As Bravas es el Malbec llevado a su límite: austeridad, filo, piedra. Gran Enemigo es esa misma búsqueda, pero desde el Cabernet Franc", explica Vigil sobre la filosofía detrás de ambos vinos.

Ambos provienen del viñedo Adrianna, en Gualtallary. Dos variedades que comparten un mismo sitio y responden a una pregunta central: ¿hasta dónde puede hablar un lugar cuando se lo permite expresarse?

Gran Enemigo Gualtallary Cabernet Franc

El Messi del vino argentino: una trayectoria en la cima del vino mundial

Alejandro Vigil es Ingeniero Agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza, con maestrías en Enología e Irrigación. Su carrera comenzó en el INTA, donde a los 28 años fue nombrado director del departamento de análisis de suelos.

En 2002 se incorporó a Bodega Catena Zapata como Director de Investigación y Desarrollo. Cinco años después, en 2007, asumió como Director de Enología.

Bajo su liderazgo, Catena Zapata fue distinguida como "New World Winery of the Year" por Wine Enthusiast en 2010. Dos años después, Wine & Spirits la reconoció como "Winery of the Year" en 2012.

A lo largo de su carrera, Vigil obtuvo el puntaje perfecto de 100 puntos en 18 oportunidades otorgadas por críticos internacionales. Hoy es considerado uno de los 50 enólogos más prestigiosos del mundo.

Su enfoque combina conocimiento técnico profundo con una visión artística del vino. No busca imponer estilos, sino permitir que cada terroir hable con su propia voz.

Qué significa este reconocimiento para el vino argentino

Para Vigil, este logro trasciende la calificación numérica. Representa una señal hacia el mundo sobre la capacidad del vino argentino.

"Trabajamos con El Enemigo pensando en vinos, pero cada tanto nos da puntos que nos señalan un buen camino", comenta. Junto a Adrianna Catena celebra que el viñedo Adrianna vuelva a ese lugar donde el vino deja de medirse y empieza a sentirse.

"Visibilizar el vino argentino también es esto. Que el mundo mire, sí… pero sobre todo que escuche. Que entienda que no somos solo una cepa, sino una forma de pensar, de trabajar, de creer", reflexiona el enólogo.

Los dos vinos de Gualtallary hablan fuerte desde el mismo origen. Un Malbec y un Cabernet Franc que comparten montaña, piedra y una filosofía de trabajo que privilegia la expresión del lugar.

Vigil insiste en que hacen "vinos de montaña, vinos de lugar". La altitud, el clima continental y los suelos pedregosos de Gualtallary definen el carácter de cada botella.

Estos reconocimientos no son un punto de llegada para el enólogo mendocino. Los ve como una confirmación de que Argentina puede pararse en la mesa del mundo sin pedir permiso.

"Y desde ahí, seguir. Con más coraje. Con más verdad. Con menos concesiones", sostiene Vigil sobre el camino que viene.

Con este doble 100 puntos, Alejandro Vigil reafirma su lugar en la élite global del vino. Consolida a El Enemigo como un proyecto que trasciende tendencias, mercados y generaciones.

Un reconocimiento que celebra la excelencia, pero también una forma de entender el vino: como expresión profunda del origen, del conocimiento y de la pasión por hacer hablar a la tierra.