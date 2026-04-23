Domaine Bousquet afianza su huella en el Cuidado de la Madre Tierra

Domaine Bousquet - la bodega pionera y líder en la protección y cuidado de la tierra cultivando viñedos orgánicos, biodinámicos y regenerativos en Gualtallary – presenta su Reporte de Sustentabilidad 2025 en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra que se celebra el 22 de abril en todo el mundo, fecha desde la cual está disponible en domainebousquet.com. El nuevo informe confirma una vez más el afianzamiento en las prácticas regenerativas de la bodega, durante el ejercicio del último año: se incrementó el porcentaje de residuos recuperados; se plantaron más de 3.000 árboles y se reafirmó la tendencia a la baja en el peso promedio de las botellas, entre otros logros. Para la ocasión, la bodega propone brindar con el nuevo integrante de la línea que homenajea a la Madre Tierra: Gaia Chardonnay Orgánico & Biodinámico 2025, proveniente de la Finca Eva Estate que cuenta con certificación Orgánica (ECOCERT), Biodinámica (DEMETER) y Regenerativa (ROC).

"Este nuevo Reporte es testimonio de nuestro firme compromiso con un modelo de negocios sustentable, que tiene el objetivo de minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente y maximizar las prácticas que restauran ecosistemas y generan prosperidad para la comunidad donde nos desarrollamos", afirma Anne Bousquet, presidente y socia-fundadora de Domaine Bousquet. "La sustentabilidad es un proceso en permanente construcción. La inversión, la innovación, la colaboración y el compromiso colectivo de la empresa son fundamentales. El trabajo por delante sigue siendo inmenso y nos motiva a inspirar a otros y sumar más personas en este camino de respeto y cuidado de nuestra casa común, actuando como catalizador para el cambio en la industria del vino".

Por tercer año consecutivo, Domaine Bousquet elige el Día de la Tierra para presentar su Reporte de Sustentabilidad. Esta fecha, declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), brinda la oportunidad de reflexionar y concientizar sobre la necesidad de replantearse y restaurar la relación entre los humanos y la naturaleza, para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Domaine Bousquet afianza su huella en el Cuidado de la Madre Tierra

Esta nueva edición del Reporte describe los resultados obtenidos en el ejercicio comercial comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, en el que, en un trabajo conjunto de todos los equipos de la bodega, se continuaron afianzando las prácticas regenerativas. Entre los resultados más destacados, Domaine Bousquet ha logrado que el porcentaje total de residuos recuperados alcance el 97.4%; se redujo el uso de cápsulas no reciclables en más líneas; continúa la tendencia a la baja en el peso promedio de las botellas utilizadas llegando a un peso promedio de 392g, lo cual colabora en la reducción de la huella de carbono con la disminución, por ejemplo, de emisiones en el transporte. En términos de Agricultura Regenerativa, se realizó un estudio que confirmó la presencia de 39 especies de aves, destacándose el Batitú (clasificado como especie vulnerable) y se iniciaron programas con el INTA, La Consulta y el CONICET, para identificar insectos y plantas que son atraidas por los corredores biológicos de las fincas; se plantaron 3268 árboles para establecer cortinas forestales y así mitigar la erosión y proporcionar protección climática, sumando también más secuestro de carbono. Entre los objetivos alcanzados en cuanto al trabajo con la comunidad, el 87,4% de las compras se efectuó a empresas de Mendoza, destacando el aporte a la economía local; en términos de equidad de género, la fuerza laboral femenina alcanzó el 45% y el liderazgo femenino llegó al 41%.

El informe también refleja la inversión estratégica realizada con el objetivo de profundizar y evolucionar en la elaboración de vinos de Alta Gama. Luego de un trabajo de investigación de suelos y la incorporación de tecnología para desarrollar cambios en el proceso productivo, en 2025 Domaine Bousquet adaptó un área de la bodega para construir una nueva Sala Premium para elaborar los vinos proveniente de la Finca Eva Estate – líneas Ameri, Gran y Gaia-, como el nuevo Gaia Chardonnay Orgánico & Biodinámico 2025.

"La variedad blanca que más tenemos plantada en la Finca Eva Estate es Chardonnay. A la línea Gaia le estaba faltando una etiqueta de vino blanco y Gaia Chardonnay Orgánico & Biodinámico nace con esa premisa. La primera cosecha que elaboramos es la 2025 y tenemos una gran expectativa", explica Rodrino Serrano Alou, Enólogo de Domaine Bousquet. "El 100% del vino fue fermentado en barricas usadas y fue conservado en sus borras entre seis y siete meses para ganar volumen y estructura, sin perder identidad", describe el enólogo.

Gaia, la diosa de la mitología griega que personifica a la Madre Tierra, ha sido la inspiración de la familia Bousquet desde la fundación de la bodega. Por eso, Gaia es el nombre de la línea de vinos que representa el compromiso total de Domaine Bousquet con la filosofía Orgánica, Regenerativa y Biodinámica, y también es el nombre del Restaurante y del Lodge de la bodega.

Gaia Chardonnay Orgánico & Biodinámico 2025 tiene un precio sugerido de $19.900. Los vinos de Domaine Bousquet se consiguen en su tienda online, en vinotecas y negocios especializados de CABA, GBA y las principales plazas del país.