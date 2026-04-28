Wines of Argentina renovó Directorio y apuesta por una nueva etapa del vino local en el mundo

La entidad impulsa nuevas estrategias para posicionar al vino argentino en el exterior y fortalecer el crecimiento sostenible del sector

Wines of Argentina (WofA), la entidad responsable de promocionar el vino argentino en los mercados mundiales, renovó su directorio para el período 2026-2028. La decisión se tomó durante la Asamblea General Ordinaria que marcó el inicio de una nueva etapa estratégica.

Lucas Löwi, de Bodega Terrazas de los Andes, asumió como presidente, mientras que Sofía Pescarmona, de Bodega Lagarde, ocupó la vicepresidencia con el objetivo de profundizar el plan centrado en premiumización, digitalización y sostenibilidad.

La flamante comisión pondrá el foco en consolidar la presencia del vino argentino en mercados estratégicos. Estados Unidos, Brasil, Canadá, Europa y Asia concentrarán los esfuerzos de una entidad que busca profesionalizar su gestión y anticiparse a las tendencias globales.

El nuevo directorio continuará impulsando programas que combinen oportunidades comerciales con componentes educativos. La meta es llegar a los sectores más relevantes de la industria mundial del vino con mensajes claros y diferenciadores.

Esta estrategia se apoya en "The Wine for Now", la narrativa comunicacional diseñada para reposicionar la imagen del país. El concepto busca conectar con nuevas audiencias internacionales y posicionar a Argentina como origen de vinos contemporáneos y versátiles.

Meta ambiciosa: triplicar presencia global para 2030

El roadmap estratégico trazado en 2024 sigue vigente. WofA se propuso triplicar el share de mercado del vino argentino en los principales destinos para 2030, un objetivo que demandará inversión, alianzas y capacidad de adaptación a cada plaza.

Red Sustenta Vitis, el programa de sostenibilidad financiado por la Unión Europea, seguirá siendo motor de innovación. Esta iniciativa posiciona a las bodegas argentinas en un terreno competitivo donde la sustentabilidad ya no es optativa sino requisito.

El programa combina certificaciones, capacitaciones y herramientas técnicas para que las bodegas socias cumplan con estándares internacionales. La sostenibilidad se convierte así en un diferencial comercial concreto, especialmente en Europa.

"Asumimos este desafío junto a Sofía, el Comité y este nuevo Directorio, con la visión de potenciar la sinergia de nuestras bodegas socias", destacó Lucas Löwi. El flamante presidente subrayó que el equipo técnico de WofA respaldará una gestión donde la inteligencia de mercado sea el puente hacia la rentabilidad.

Löwi agregó que buscan "consolidar una institución ágil, que no solo reaccione a las tendencias globales, sino que se anticipe a ellas para asegurar el prestigio del negocio en el largo plazo". La meta es convertir a WofA en una organización proactiva, no solo reactiva.

Por su parte, Sofía Pescarmona celebró el desafío: "Desempeñar este nuevo rol en Wines of Argentina es un honor para mí". La vicepresidente electa enfatizó el valor del trabajo colectivo para seguir posicionando al vino argentino desde su identidad, su paisaje y la calidad de quienes lo producen.

Cómo quedó conformado el nuevo directorio de Wines of Argentina

La Asamblea General Ordinaria definió la composición completa del directorio que conducirá la entidad durante los próximos tres años. El equipo combina bodegas históricas con proyectos más recientes, reflejando la diversidad del sector vitivinícola argentino.

Presidencia y vicepresidencia:

Presidente: Lucas Löwi (Bodegas Chandon S.A. - Terrazas de los Andes)

Vicepresidente: Sofía Pescarmona (Lagarde S.A.)

Secretaría y tesorería:

Secretario: Ramiro Barrios (Clos de los Siete S.A.)

Prosecretario: Patricia Freuler de Ortiz (Fincas Patagónicas S.A. - Tapiz)

Tesorero: Mauricio Boullaude (Barbarians S.A.)

Protesorero: Ana María Correas (Kaiken S.A.)

Directores titulares:

Tiburcio Benegas (Benegas S.A.)

Eduardo Quinto Pulenta Sagui (BYV Hugo y Eduardo Pulenta S.A.)

Victoria Acosta (Trivento Bodegas y Viñedos)

Guillermo Barzi (Est. Humberto Canale)

Pablo Aranda Hynes (Grupo Avinea SA - Bodega Argento)

Gustavo Arroyat (La Rural S.A.)

Lucía Romero (Uvas del Valle S.A.)

Alberto Arizu (Leoncio Arizu S.A.)

Leandro Bastias (Bodegas Budeguer S.A.)

Daniel Gómez (Tittarelli Vit. y Oliv. S.A.)

Directores suplentes:

Alejandro Vigil (Puerto Ancona)

Carina Valicati (Pacha Co - Durigutti)

Gaspar Travaglini (Grupo Peñaflor SAU)

Juliana del Águila (BDFM)

Revisores de cuentas titulares:

Tatiana Sielecki (Beau Lieu S.A. - Mendel)

Manuel Lanús (Grupo Colomé S.A.)

Renzo Monge (S.A. Est. Vit. Escorihuela)

Revisores de cuentas suplentes:

Marcelo Burgos (Andeluna)

Ariel Núñez Porolli (SPN Wines S.A. - Raquis)

Leandro Lowi (La Agrícola S.A. - Familia Zuccardi)

La nueva conducción de Wines of Argentina asume en un contexto donde la competencia global se intensifica, pero también donde el vino argentino cuenta con atributos únicos para diferenciarse: altura, diversidad de terruños y una industria cada vez más profesionalizada.