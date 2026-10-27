Los 10 mejores vinos argentinos de 2026 según el voto calificado de 80 enólogos

The Winemakers es el concurso en el que los propios enólogos argentinos evalúan y reconocen el trabajo de sus colegas. Así quedó el ranking

Un Malbec de Mendoza, un Cabernet Franc de Gualtallary y varios blends integran el grupo de los 10 vinos mejor puntuados en la 12ª edición de The Winemakers, el certamen en el que profesionales de la industria vitivinícola evalúan a ciegas las etiquetas de sus colegas.

El primer puesto fue para Contiempo Malbec Reserva 2021, de la bodega Contiempo Wines, de Fernando Losilla, que obtuvo 93,88 puntos y recibió la medalla Doble Oro. El podio se completó con Aluvia Cabernet Franc 2023, con 93,76 puntos, y La Isabel Estate Malbec 2023, de Huentala Wines, con 93,48 puntos.

La competencia se realizó el viernes 23 de octubre en el Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, y participaron representantes de 46 bodegas y 80 técnicos de la industria, que degustaron y calificaron a ciegas 46 etiquetas, una por bodega.

Los resultados permiten observar el predominio del Malbec entre los vinos destacados, aunque también aparecen Cabernet Franc y distintos blends de tintas. La selección incluye etiquetas de Mendoza, Salta y otras regiones vitivinícolas, con una presencia marcada del Valle de Uco.

Contiempo Reserva Malbec

Cuáles son los 10 vinos mejor puntuados

El ranking de The Winemakers 2026 quedó encabezado por Contiempo Malbec Reserva 2021, con una diferencia de apenas 0,12 puntos respecto del segundo puesto. Los diez vinos obtuvieron calificaciones de entre 92,89 y 93,88 puntos.

1. Contiempo Malbec Reserva 2021 — 93,88 puntos - Bodega: Contiempo Wines - Origen: Vista Flores, Tunuyán, y Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec - Reconocimiento: medalla Doble Oro

- Bodega: Contiempo Wines - Origen: Vista Flores, Tunuyán, y Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec - Reconocimiento: medalla Doble Oro 2. Aluvia Cabernet Franc 2023 — 93,76 puntos - Bodega: Doña Paula - Origen: Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Cabernet Franc

- Bodega: Doña Paula - Origen: Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Cabernet Franc 3. La Isabel Estate Malbec 2023 — 93,48 puntos - Bodega: Huentala Wines - Origen: Alto Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec

- Bodega: Huentala Wines - Origen: Alto Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec 4. Gran Reserva Malbec 2022 — 93,47 puntos - Bodega: Corazón del Sol - Origen: Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec

- Bodega: Corazón del Sol - Origen: Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec 5. Alae 2021 — 93,38 puntos - Bodega: Las Perdices - Origen: Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza - Varietal: Malbec

- Bodega: Las Perdices - Origen: Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza - Varietal: Malbec 6. Colombo Malbec Gualtallary 2021 — 93,21 puntos - Bodega: Colombo Estate - Origen: Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec

- Bodega: Colombo Estate - Origen: Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec 7. Initium Gran Malbec 2020 — 93,12 puntos - Bodega: Moor Barrio - Origen: El Peral, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec

- Bodega: Moor Barrio - Origen: El Peral, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec 8. Cab Five 2021 — 93,05 puntos - Bodega: Piattelli - Origen: Animaná y Cafayate, Salta - Composición: 61% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 14% Merlot, 8% Malbec y 2% Ancellotta

- Bodega: Piattelli - Origen: Animaná y Cafayate, Salta - Composición: 9. Lui 20 Aniversario Blend de Tintas 2022 — 93,03 puntos - Bodega: Bodega Lui - Origen: Gualtallary, Altamira y Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza - Composición: 40% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet Franc y 30% Malbec

- Bodega: Bodega Lui - Origen: Gualtallary, Altamira y Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza - Composición: 10. Particular Malbec 2024 — 92,89 puntos - Bodega: Bianchi - Origen: Las Paredes, San Rafael, Mendoza - Varietal: Malbec

De acuerdo con la clasificación difundida por los organizadores, el Top 10 recibió una medalla Doble Oro para el primer puesto, cuatro medallas de Oro y cinco de Plata.

Otros vinos distinguidos en el certamen

Además del ranking general, The Winemakers entregó una mención especial Best Value a Colombo Malbec Gualtallary 2023, de Colombo Estate, por su relación precio-calidad.

La edición 2026 también incorporó reconocimientos regionales para destacar vinos de distintas zonas productoras, galardonando a Particular Malbec 2024 por Oasis Sur de Mendoza, Primogénito Sangre Azul Merlot 2024 por Patagonia, y Gran Corte 2022 por San Juan.

Fernando Losilla, enólogo ganador

Fernando Losilla, elegido como enólogo del año

El primer puesto también consagró a Fernando Losilla, enólogo y propietario del proyecto Contiempo Wines, como Winemaker del Año. Además de la medalla Doble Oro, recibió un viaje a Francia para participar de una experiencia de capacitación y visitas técnicas, con el auspicio de Grupo Altasur.

The Winemakers fue creado por Jorge Cabrera, de Caminos del Vino, como un espacio de evaluación e intercambio entre profesionales del sector, y su particularidad es que los vinos son degustados a ciegas por técnicos de la propia industria, en lugar de depender exclusivamente de un jurado externo.