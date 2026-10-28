Una de las marcas de vinos con mejor relación precio-calidad de Argentina renovó su imagen

Se trata de una familia de 10 vinos, incluyendo tintos, blancos y un naranjo, elaborados por una de las bodegas más emblemáticas de Mendoza

Una de las preguntas más recurrentes en esta industria es "qué vino rico puedo comprar por poca plata". Encontrar un vino que esté bueno y por el cual no haya que desembolsar muchos billetes es el santo grial. Y la realidad es que no son muchos los que puedan entrar en este selecto grupo, especialmente que hayan pasado el test del tiempo y confirmen un buen estándar de calidad vendimia tras vendimia.

Y un nombre que aparece automáticamente en cuanto alguien enuncia esta pregunta es Portillo, la línea de vinos jóvenes de Bodegas Salentein, que a lo largo de 10 etiquetas ofrece una relación precio-calidad óptima, por un precio de solo $7.245.

La novedad es que Portillo renovó su identidad visual con un rediseño que busca actualizar la imagen de la marca sin modificar el estilo ni la calidad de sus vinos. La propuesta incluye cambios en las etiquetas, nuevas botellas para algunos varietales y sugerencias de maridaje en las etiquetas, una herramienta que permite orientar al consumidor a la hora de elegir qué vino llevar a la mesa.

Qué cambia en los vinos Portillo

Uno de los principales cambios está en las contraetiquetas. A partir del rediseño, incorporan indicaciones para alcanzar la temperatura de servicio recomendada para cada vino, con los tiempos necesarios según el método elegido: freezer, heladera o frapera.

Entre las 10 etiquetas se encuentra Portillo Naranjo Dulce, que se sumó hace pocos meses a la línea y que forma parte de la estrategia de ampliación de la oferta de vinos dulces de la marca.

La nueva identidad se presenta bajo el concepto creativo "Portillo queda bien", que busca asociar la línea con distintas ocasiones de consumo, desde las comidas cotidianas hasta las reuniones con amigos.

Portillo presentó su nueva imagen

"El desafío fue darle a Portillo una expresión renovada, capaz de seguir destacándose y conectando con el consumidor actual, manteniendo sus códigos propios y siendo fiel a la historia que construyó su identidad", comentó Andrés Fassone, brand manager de Portillo.

Por su parte, Carlos Bauzá, enólogo de Bodegas Salentein, agregó: "Si bien Portillo presenta una nueva imagen, hay algo que permanece intacto: la esencia de nuestros vinos. Seguimos trabajando con el mismo compromiso enológico para ofrecer vinos frescos, expresivos y equilibrados, que reflejen las características de cada varietal y mantengan la calidad que nuestros consumidores conocen y eligen. La evolución está en la imagen, pero nuestra búsqueda por elaborar grandes vinos sigue siendo la misma".

Como se mencionó, la línea completa está disponible en autoservicios, restaurantes y vinotecas, con un precio sugerido de $7.245 por botella.