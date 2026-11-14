El bartender Federico Cuco dará una masterclass gratuita de coctelería con pisco en CABA

La clase será el 19 de noviembre en Tres Monos, Palermo. Está dirigida a bartenders y profesionales gastronómicos y requiere inscripción previa

El bartender Federico Cuco dará una masterclass gratuita de coctelería con pisco chileno el jueves 19 de noviembre, de 16 a 18, en Tres Monos, en Palermo. La capacitación estará dirigida a bartenders y profesionales del sector gastronómico en general y requerirá inscripción previa.

La clase se realizará en Guatemala 4899 y formará parte del ciclo impulsado por Pisco Chile que también tendrá actividades en Presidente Bar, en Recoleta. La propuesta busca acercar el destilado a las barras locales mediante recetas, técnicas e intercambio entre profesionales, con Cuco como embajador de la entidad en Argentina.

Para solicitar la inscripción, los interesados deberán comunicarse con Tres Monos o directamente con el bartender. Sus cuentas públicas de Instagram son @3monosbar y @fedecuco.

El programa general del ciclo propone explorar usos del pisco que van más allá del tradicional sour. La convocatoria a la capacitación incluye a profesionales gastronómicos en general, además de quienes trabajan detrás de una barra.

Cuco lleva más de 35 años en el oficio y es propietario de Verne Cocktail Club y docente en el Estudio Escuela de Tres Monos. Su trayectoria combina el trabajo en bares con la formación profesional de bartenders y la divulgación de técnicas para preparar cócteles".

También participó como jurado de El Gran Bartender y escribió Bartender de entrecasa, un libro dedicado a acercar las recetas y herramientas de la barra al público general. En 2019 ocupó el puesto 75 del ranking Bar World 100, la selección de las cien figuras más influyentes de la industria de bares elaborada por la revista Drinks International

"La capacitación también puede ser el punto de partida de un emprendimiento gastronómico. Es el caso de Juan Pablo Vela, quien, después de formarse en Accademia Branca, abrió el primer bar de coctelería del Barrio 31, donde había comenzado preparando tragos para amigos y vecinos".

Qué es el pisco chileno y cómo se utiliza en los cócteles

El pisco chileno se obtiene de la destilación de vinos elaborados con uvas pisqueras, entre ellas variedades moscatel, torontel y Pedro Jiménez. Su producción se concentra en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el norte de Chile, donde se encuentran los valles de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa.

La Asociación de Productores de Pisco explica que su el proceso de elaboración del Pisco y sus variedades se vincuan a la denominación de origen chilena. El recorrido comprende el cultivo y la cosecha de las uvas, la vinificación, la destilación y el envasado. Todas esas fases deben realizarse dentro de la zona pisquera.

Las recetas anunciadas para el ciclo muestran distintas combinaciones con el destilado. Entre ellas figuran el Pichuncho, con vermouth, y La Banda del Pisco, con lavanda y limón. También se mencionaron el Pistón Picante y una versión del Negroni denominada Pisconi.

Qué actividades habrá en Presidente Bar y Tres Monos

Además de la capacitación, habrá dos jornadas nocturnas exclusivas para invitados. La primera será el miércoles 18 de noviembre, de 21 a medianoche, en Presidente Bar, en avenida Presidente Manuel Quintana 188. La segunda se realizará el jueves 19, en el mismo horario, en Tres Monos.

Cada establecimiento presentará tres cócteles con pisco chileno. Capel, Los Nichos y Profeta son las marcas incluidas en el ciclo.

Los cócteles podrán comprarse a un precio promocional todavía por definir.