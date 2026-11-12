Qué bodegas argentinas arrasaron con medallas en un reconocido concurso internacional

El debut del International Wine Challenge en América coronó a etiquetas mendocinas como las más premiadas y ahora irán por el máximo galardón

Argentina se consagró como la gran ganadora del IWC Américas, la primera edición del prestigioso International Wine Challenge realizada fuera de Londres en sus 42 años de historia. El país obtuvo 46 medallas de oro en noviembre de 2026, concentrando el 90% de los máximos galardones del certamen.

La actuación fue contundente. De un total de 51 oros entregados, 46 fueron para vinos argentinos. Además, el país se llevó 194 medallas de plata, el 81% de ese nivel de premiación.

Mendoza fue la sede elegida para este debut americano del concurso, que reunió vinos de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. La decisión del IWC de expandirse internacionalmente permitió acercar a la Argentina una competencia de gran prestigio por primera vez en muchos años, validando sus etiquetas ante jueces de nivel mundial.

Los vinos fueron evaluados a ciegas por un panel de 25 profesionales internacionales provenientes de ocho países. El jurado estuvo liderado por el sommelier Matías Prezioso, Co Chair para Argentina, quien trabajó junto a Patricio Tapia (Chile, Brasil y Uruguay) y Christy Canterbury MW (Norteamérica).

La cata siguió exactamente los mismos estándares que la edición londinense del International Wine Challenge. Un sistema riguroso que le dio reconocimiento mundial al certamen desde su fundación en 1984.

Las 46 etiquetas nacionales que alcanzaron el oro avanzan ahora a la ronda Trophy. Volverán a ser degustadas el 14 de mayo de 2027 en Londres.

Allí competirán por los máximos trofeos de 2027 frente a los mejores vinos del mundo, incluidos los oros de las etapas de IWC que todavía deben realizarse en Asia-Pacífico, Europa y Londres.

Para los ganadores, una medalla del IWC refuerza el posicionamiento comercial de una etiqueta. También abre puertas: aumenta la visibilidad ante compradores y distribuidores locales e internacionales.

Matías Prezioso, co-chair de IWC Américas por Argentina, expresó su orgullo: "Ser co-chair del IWC por Argentina ha sido un gran honor y una responsabilidad. Bodegas de todo el país pudieron presentar sus vinos ante destacados jueces nacionales e internacionales, y estuvieron a la altura del desafío".

Matías Prezioso, co-chair del concurso

Valle de Uco y Gualtallary dominaron el podio

Los oros reflejan la calidad de las principales zonas vitivinícolas del país. Valle de Uco concentró 38 de las 46 medallas, con un desempeño destacado de sus reconocidas subregiones Gualtallary y Los Chacayes.

Gualtallary fue la gran protagonista. De 30 vinos que presentó, 14 alcanzaron el oro. Una cifra superior a la de cualquier otra subregión.

La Patagonia también brilló con 4 medallas de oro. Entre ellas, dos Chardonnay de la flamante bodega Mabellini en Neuquén, y Saurus Pinot Noir de Bodega Familia Schroeder.

En Salta, El Esteco obtuvo los tres oros de la provincia. Todos con Malbec de altura procedentes de Cafayate y los Valles Calchaquíes.

Malbec lideró pero hubo sorpresas entre los varietales

El Malbec arrasó con 29 medallas de oro. Pero otras variedades también tuvieron un desempeño destacado.

El Chardonnay recibió 7 oros y el Cabernet Franc sumó 4. También obtuvieron oro varietales no tan tradicionales, como El Naranjo Torrontés de Alta-Yarí, un vino naranja elaborado con contacto con las pieles en Gualtallary.

Otro caso notable fue Paradoux Blanc de Blancs, un blend de Sémillon y Sauvignon de Karim Mussi. Variedades menos habituales como Criolla, Bonarda, Petit Verdot, Sémillon y hasta Tocai Friulano consiguieron medallas de plata.

Gran Lurton Corte Friulano alcanzó los 94 puntos con esta última variedad.

Las bodegas más premiadas de IWC Américas

Las 46 medallas de oro y las 194 de plata obtenidas por Argentina fueron para 96 productores. Desde pequeñas bodegas familiares hasta nombres consolidados.

Los productores más premiados fueron:

Bodega Andeluna: 12 medallas (incluidas 2 de oro)

12 medallas (incluidas 2 de oro) Viña Cobos: 12 medallas

12 medallas Antigal: 12 medallas

12 medallas La Coste de Los Andes: 11 medallas (incluidas 2 de oro)

11 medallas (incluidas 2 de oro) El Esteco : 3 medallas de oro

: 3 medallas de oro Finca La Celia: 3 medallas de oro

Entre las bodegas que obtuvieron medallas de oro también se encuentran Familia Millán, La Madrugada, Luca, Alpasion, Andeluna, Catena Zapata, Zuccardi, Trapiche, Rutini y Luigi Bosca.

Bodega Argento consiguió 4 medallas de plata con su línea Organic Fairtrade, encabezada por Estate Collection Malbec que alcanzó los 94 puntos, demostrando que la sustentabilidad y la calidad pueden ir de la mano.

También fueron premiados los vinos de la cooperativa Fairtrade La Riojana, de La Rioja. Una muestra de la diversidad y amplitud geográfica del éxito argentino en esta primera edición del IWC Américas celebrada en noviembre de 2026.