Cuatro Malbec argentinos que demuestran cómo la altura cambia todo en una copa de vino

Un viaje ascendente a partir de viñedos ubicados entre los 1.000 y los 1.650 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto puede cambiar un Malbec?

Hace más de una década, cuando se debatía cuál era el futuro del vino argentino tras el boom del Malbec en los mercados internacionales (especialmente en Estados Unidos), bodegueros, enólogos y sommeliers exclamaban con justísima razón: "¡Más Malbec!".

Lejos de pretender entrar en una zona de confort, intentando una y otra vez con la misma fórmula que tanto rédito comercial dio, lo que anticipaban con esa frase es lo que está ocurriendo hoy en la actualidad: redescubrir al Malbec ampliando las fronteras de la vitivinicultura, ver cómo se comporta en diferentes suelos, a distintas alturas.

El "más Malbec" entonces, no se trataba de hablar de lo mismo; era más bien un pedido de no tratar de reinventar la rueda, de no tratar de salir a buscar el próximo gran hit para el vino argentino y, en cambio, dotar de más entidad a la cepa tinta que se convirtió en la más emblemática de Argentina (sabemos que no nació aquí, pero sí que en estas tierras encontró su lugar en el mundo).

Y una bodega que desde hace tiempo viene cumpliendo con esa máxima de hablar de más Malbec a partir del terroir es Terrazas de los Andes, que acaba de presentar las nuevas cosechas (la 2022) de cuatro etiquetas que nacen de viñedos ubicados entre los 1.000 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Por qué la altitud redefine el perfil del Malbec argentino

No es casual que el slogan de la marca sea "Ascension Journey" ("Viaje de ascensión", en su traducción literal). De hecho, cuando se habla de expandir las fronteras del terroir en la Argentina, las dos principales variables son latitud (especialmente hacia el sur, con Chubut como epicentro de la nueva vitivinicultura) y altitud, con el Valle de Uco como gran protagonista de esta avanzada.

No hablamos de que un vino a mayor altura sea mejor. Simplemente, son diferentes. La mayor altura coincide, por cuestiones geológicas, con áreas con mayor carga de piedras y carbonato de calcio y este compuesto químico interfiere en la absorción de agua y en la madurez de la planta de una manera muy particular y que permite alumbrar vinos con texturas singulares.

La altura, además, se asocia con una mayor irradiación solar y pieles más gruesas (allí radica el color del vino tinto) y con noches muy frescas y buenos niveles de amplitud térmica, ideales para lograr vinos equilibrados y elegantes.

Y, como decíamos, Terrazas de los Andes es un buen ejemplo de una bodega que buscó expandir la frontera jugando con la variable altitud. Y lo hace con cuatro vinos -todos 100% Malbec, nacidos de viñedos propios- que resumen de manera nítida las particularidades de cada terroir: tres de estas etiquetas corresponden a la familia Parcel, partiendo de Las Compuertas (en Luján de Cuyo), a 1.070 metros sobre el nivel del mar; siguiendo por Paraje Altamira, a 1.100 msnm y continuando el viaje ascendente con un Malbec de Los Chacayes, a 1.200 msnm (estos dos últimos sí del Valle de Uco). El ascenso culmina con Extremo Malbec, un vino cuya primera añada (2021) fue lanzada a fines del 2024 y que se convirtió en el ícono de la bodega. Este vino nace del viñedo productivo a mayor altura del Valle de Uco a 1.650 msnm.

"La 2022 fue una cosecha que nos regaló exactamente lo que buscamos para vinos finos de alta montaña: frescura, precisión y una acidez que le da a estos vinos una elegancia muy particular", afirmó Lucas Löwi, director general de Terrazas de los Andes, durante la presentación de las añadas 2022 realizada en Buenos Aires.

Como decíamos, este viaje particular, a partir de 4 vinos Malbec con métodos de elaboración bastante similares (hay sutiles cambios, pero todo se hace bajo la misma filosofía), permite comprobar en cuatro diferentes copas por qué después del Malbec hay más y más Malbec; pero no con el mismo rostro: es un viaje de cambio, de evolución constante, más que de perfeccionamiento.

Cómo son los cuatro vinos Malbec en un viaje ascendente

La degustación arrancó con Terrazas de los Andes Parcel Los Cerezos 2022. Se trata de un viñedo casi centenario y que está en una zona mítica de Mendoza, a unos 1.070 msnm y con muchísima historia.

Terrazas de los Andes lanzó la cosecha 2022 de sus vinos de altura

Despliega una hermosa fruta, entre roja y negra, profunda y bien intensa; suma además unos toques especiados y, si lo dejás oxigenar en la copa unos minutos y lo dejás quieto, va a mostrar algo de madera, con toques a especias dulces y moca. En el paladar se siente redondo, con taninos firmes y maduros y un centro de boca dominado por esa fruta que se siente dulce pero que está balanceada con una acidez justa. Un vino con buen hándicap para acompañar un plato de carne.

Terrazas de los Andes Parcel Los Castaños Malbec 2022, en tanto, proviene de un viñedo ubicado en Altamira, a 1.100 msnm, allí donde comienza a jugar un papel preponderante el carbonato de calcio. ¿El resultado? Mientras que el Malbec de Las Compuertas se siente más exuberante, aquí encontramos una aromática menos estridente, que necesita un poco más de tiempo en la copa. Cuando se abre, preparate: fruta roja; trazos herbales que hablan de una zona un poco más fresca y una madera que no tapa la materia prima. En boca tiene esa elegancia esperada de Altamira, con rica y marcada textura, mucha fluidez, paso preciso y elegancia. La acidez estira el final y le imprime mucha presencia. Gran vino.

La siguiente copa asciende a los 1.200 metros sobre el nivel del mar, hasta Los Chacayes, donde nace Terrazas de los Andes Parcel Licán 2022 y que revela, afirman desde la bodega, "una expresión más extrema de altura, frío y precisión".

Cuando lo pruebes, seguro notes una fruta más negra, junto a especias, notas florales y una paleta que roza lo balsámico. Hay concentración y profundidad pero también hay que darle un poco de tiempo en la copa. En el paladar, Los Chacayes muchas veces puede plantear un estilo desafiante, especialmente para quienes busquen vinos fáciles de beber, por sus taninos ultra marcados y una textura bien firme. En este vino, ese ADN está, de la mano de taninos rugosos y presentes, pero todo funciona en armonía y el resultado es que sea un Malbec más pensado para paladares universales; se siente carnoso y con estructura, sí, pero no desafía como sí lo haría un ejemplar crudo de Chacayes.

La cosecha 2022 de este vino, así como los otros dos ejemplares de la línea Parcel, se lanzan a un precio sugerido de $104.500.

Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2022, el vino ícono de la bodega

En la última copa, la culminación del viaje: Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2022, nacido a 1.650 msnm, en la finca propia El Espinillo, en Gualtallary.

Cuando sirven este vino es como si abrieran un frasco con hierbas aromáticas, a tal punto que a ciegas pocos dirían que es un Malbec. Löwi, de hecho, remarcó durante la presentación que es un ejemplar que estilísticamente tira más para el lado del Pinot Noir que para el de los Malbec clásicos. "La respuesta para el vino argentino está acá, porque muestra que hay una nueva forma de elaborar Malbec, yendo a altitudes mayores, donde se logran vinos más tensos y verticales, pero con buen cuerpo", explicó. Hablábamos de las hierbas y hay que sumarle una fruta que se corre del espectro cromático rojo y negro. Parece un sinsentido, pero en la copa aparecen ráfagas de fruta blanca. Un vino que sin dudas requiere un poco más de tiempo y atención; tal vez a solas, más tranquilo, este Malbec revele detalles con más claridad, pero me gustó que me haya descolocado un poco y haya terminado preguntándome si la información que me llegaba desde la copa la estaba procesando bien. Vayamos al paladar: paso sabroso y largo, con una frescura natural que se siente de punta a punta y una rica textura. Elegante y diferente. ¿Su precio? La cosecha 2022 está lanzándose al mercado a $155.000.

Estamos hablando de niveles de precios que para muchos significará una limitante, pero qué lindo sería que alguien pueda comprar estos cuatro vinos y hacer el mismo viaje ascendente. En la cumbre, la última copa, va a entender a la perfección por qué después del Malbec hay más Malbec.