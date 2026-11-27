¿Buscás algo nuevo para probar? Te dejamos tres opciones de una mítica bodega y a un precio competitivo para el estilo que ofrecen

La caída del consumo de vino es un dato real, y es un problema que no se da solo en Argentina; se trata de una tendencia global. Por eso, cuando una bodega apuesta por la industria con el lanzamiento de una familia de vinos, es un hecho para destacar.

Es parte de la reinvención constante del sector y ese fenómeno que llamo el "big bang del vino": un universo que no se detiene, que es casi inabarcable y que sin dudas hay que celebrarlo, especialmente en momentos tan desafiantes para la bebida nacional.

La bodega es Escorihuela Gascón -sí, mítica-. Y fue una oportunidad interesante porque, además de que siempre es interesante probar cosas nuevas, conocer esta nueva línea iba a permitir entender cuál era el camino estilístico que estaban tomando.

Y fue una linda sorpresa. La bodega tiene fama -bien ganada- de ofrecer vinos con buena relación calidad-precio. Esto significa que, en franjas de precios similares, sus etiquetas compiten de igual a igual o incluso pueden estar un escalón por encima de la competencia (chequear el caso de la línea Pequeñas Producciones por ejemplo).

Y ahora, antes de cerrar el 2026, convirtieron a Rosaura -el nombre que llevaba hasta ahora una única etiqueta, un Malbec de Alto Agrelo- en una familia de vinos, con tres nuevos integrantes: un Chardonnay, un rosado de Malbec y un Cabernet Sauvignon, todos nacidos en el Valle de Uco.

Dato de color: Rosaura es un nombre real, fue la mujer del creador de la bodega -fundada a fines del siglo XIX en Mendoza-, y que tuvo un rol protagónico en este proyecto vitivinícola. Y otro dato de color: tuvieron la fortuna de que el nombre no estuviese registrado -es conocido que si hay una tarea casi imposible hoy en día es registrar una marca de vinos-.

Volvamos al tema del camino estilístico: en estos tres lanzamientos se nota que el enólogo Matías Ciciani Soler buscó alumbrar vinos con presencia, con carácter, con mucha textura, pero todos ellos apoyados en una linda acidez natural; el vino como producto cultural pero también como consecuencia del lugar del que nace. Se nota que no quisieron borrar las huellas de su origen pero, a la vez, son vinos que están a años luz de la -controvertida, claro- filosofía "baja intervención". El carácter que tienen estos vinos es parte del lugar, sí, pero también de la mano del equipo de enólogos.

Así son los nuevos vinos de Escorihuela Gascón

Ahora vayamos a lo importante; conocer qué propone cada uno de estos vinos. Los probamos, uno a uno, y te lo contamos:

Rosaura Chardonnay 2026

Rosaura Chardonnay 2026

Blanco de Los Chacayes, bien perfumado, con una paleta que asocia con una sana madurez: hay frutas de carozo y de pepita y también algo cítrico pero se lo siente mucho más fresco que los Chardonnay vieja escuela. Y esto mismo se confirma en el paladar: es un juego entre una ligera cremosidad pero a la vez está apoyado sobre una acidez filosa, bien cítrica. Tiene esas dos caras y funciona muy bien: es vibrante pero sin resignar elegancia.

Rosaura Rosé Malbec 2026

Rosaura Rosé Malbec 2026

Un rosado que nace de diferentes terruños del Valle de Uco y que captó mi atención porque, al instante, se nota que no es rosado piletero y etéreo. Tiene una paleta abundante de frutas rojas y flores pero lo más interesante sucede en boca: tiene agarre, textura, con un filo marcado y que roza lo cítrico, cerrando con un final de boca larguísimo.

Rosaura Cabernet Sauvignon 2025

Rosaura Cabernet Sauvignon 2025

De Chacayes, este tinto va más por las frutas negras y las especias que por las pirazinas (si bien de fondo asoma una punta). Apoyado en una madera sutil, que le aporta complejidad. En boca, la textura de los taninos manda, con una acidez bien integrada. Es un vino con buena estructura pero que a la vez fluye y se siente fresco.

Rosaura Malbec 2024

Rosaura Malbec 2024

La etiqueta que inauguró la (ahora) familia de vinos y que nació de un cuartel específico de Alto Agrelo, una zona que se "independizó" de Agrelo al ser reconocida como Indicación Geográfica por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en 2025 y la particularidad de los viñedos radica en que, además de estar a una altura levemente superior, cuenta con suelos mucho más pedregosos con manchas de carbonato de calcio, una característica que suele percibirse -dependiendo de la vinificación- en la textura del vino.

En nariz, manda la fruta, pero se perciben también toques herbales que anticipan un vino más fresco. En boca, ¿estamos ante un vino de Agrelo? A ciegas, sería un vino desafiante, porque se despega totalmente de los Malbec redondos, sucrosos y remolones: este tinto se siente hiper texturado, con una acidez que lo empuja de punta a punta. Un Malbec diferente que muestra por qué no es lo mismo Agrelo que Alto Agrelo. No estamos diciendo ni mejor ni peor, sino diferente.

Si hablar de estilos de vinos es subjetivo, hablar de precios puede serlo todavía más. Tras degustarlos -me gusta hacer ese ejercicio- me pregunté cuánto podían llegar a valer; y el cálculo mental que hice fue de entre $27.000 y $32.000. Y estuve realmente muy cerca -hay veces que quedo lejos, no todos son aciertos-: en el ecommerce de la bodega se venden a $33.200 pero es posible encontrar algunas promos que los dejan a un precio bien competitivo de $28.000. En conclusión, precios lógicos para esta propuesta. Y de nuevo: a celebrar que siga habiendo lanzamientos de este tipo para mantener viva a la industria.