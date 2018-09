Falleció este sábado La carrera de De la Sota: de estar preso en la dictadura a querer aspirar a la presidencia

El dirigente político, que falleció en un accidente de tránsito, ingresó a la escena política a los 24 años. Sus momentos más destacados

Gobernador de Córdoba en tres períodos consecutivos, José Manuel de la Sota, que falleció este sábado en un accidente de tránsito, tenía 68 años. Había nacido el 28 de noviembre de 1949. Era el menor de los dos hijos que tuvieron Arnaldo de la Sota y Adelia María Moriconi. Regino, su hermano mayor, es médico y vive en Necochea. Estaba divorciado y tenía dos hijas.



Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, e ingresó en la política a los 24 años, cuando en 1973 el entonces recientemente electo intendente de la ciudad de Córdoba, Juan Carlos Ávalos, lo designó secretario administrativo del presidente del Concejo Deliberante de la capital cordobesa, Miguel Flores.



Tres años después, según consigna Infobae, Ávalos dejó la intendencia y fue reemplazado por Flores, que mantuvo a De la Sota como funcionario. A su vez, pocos meses después, Flores fue reemplazado por José Domingo Coronel en marzo de 1975, quien designó a De la Sota como secretario de Gobierno.



Estuvo desaparecido durante la dictadura militar, ya que no figuraba en los listados de detenidos. En su momento, según el propio De la Sota, el Papa Francisco se interesó por varios presos peronistas, entre los que estaba él.



Con el regreso de la democracia, en 1983 fue candidato a intendente de Córdoba. Luego de la derrota en esas elecciones nacionales, De la Sota fue parte de la Renovación peronista.



En 1985 fue electo diputado. Dos años después fue electo presidente del Partido Justicialista, pero perdió la gobernación de Córdoba frente a Eduardo Angeloz. Y al año siguiente, el 9 de julio de 1988 acompañó a Antonio Cafiero en la fórmula que cayó en la interna del justicialismo contra Carlos Menem y Eduardo Duhalde.

En las elecciones de 1990, De la Sota fue reelecto diputado, pero al año siguiente asumió como embajador en Brasil y en 1995 logró una banca en la Cámara alta. En todo ese período siguió al frente del PJ.

Cuatro años después , el 12 de julio 1999 fue electo gobernador de Córdoba y el 27 de abril de 2003 renovó su mandato, que venció en diciembre de 2007. A su vez, el 7 de agosto de 2011 fue electo gobernador por tercera vez.



En 2002, luego de que el entonces presidente Eduardo Duhalde anunciara que no iría por otro mandato, De la Sota fue la primera opción que Duhalde tuvo en mente para su sucesión. Pero su candidatura no logró instalarse y meses después el candidato del presidente fue Néstor Kirchner.

Cuando venció su mandato, en 2015, según Infobae, participó de la interna presidencial del Frente Renovador, pero perdió con Sergio Massa.