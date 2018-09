La renuncia de Luis Caputo al Banco Central, en la tapa del Financial Times: "La crisis de la Argentina se profundiza"

La renuncia de Luis Caputo al Banco Central figura en un lugar destacado de la tapa de la edición del Financial Times.



"La crisis argentina se profundiza con la renuncia de Luis Caputo al Banco Central después de tres meses en el puesto", tituló el prestigioso diario.



"El presidente del Banco Central argentino renunció después estar tres meses en el cargo, provocó la caída del peso en un 5% y perjudicó los intentos de Mauricio Macri de restaurar la confianza de los inversores en medio de la crisis cambiaria", dice el primer párrafo de la nota, que lleva las firmas de Benedict Mander, corresponsal en Buenos Aires, y Pan Kwan Yuk y Colby Smith, de Nueva York.

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Wednesday 26 September https://t.co/mA7CNPk4ov pic.twitter.com/iHs0cDVlUN