Tarifazos Otro club acorralado por la crisis: debe $100.000 y le cortaron el gas

La entidad deportiva y social afirma que ya no recibe ayuda del Estado para solventar sus gastos, lo que dificulta su normal funcionamiento

La suba en las tarifas de los servicios básicos está haciendo tambalear la economía de clubes pequeños (y no tanto) a lo largo de todo el país.

Las asociaciones civiles sin fines de lucro que cuentan con pileta climatizada fueron las primeras en pedir ayuda ante el tarifazo de gas. En estos casos, las facturas oscilaban entre los $90.000 y $160.000, señala Clarín.

Un caso emblemático es el del club Regatas de Santa Fe. En la institución hicieron lo posible para juntar los $94.000 que exigían desde la empresa Litoral Gas.

El día viernes no juntaron ese monto y mantuvieron reuniones para pedir una prórroga. Pero el lunes, cuando fueron a abonar dos cuotas por adelantado no hubo contemplación alguna y les cortaron el suministro por falta de pago.

"Los clubes estamos en una situación muy compleja. Sobre todo por una razón: Nación no se está haciendo cargo del reintegro del 40% que subsidia y estamos pagando el ciento por ciento de las boletas. Además, con la recaudación que tenemos los clubes es imposible pagar este tipo de facturas y no podemos aplicarle el aumento al socio porque los perdemos", afirmó a Clarín el presidente de Regatas Sergio Buchara.

La exigencia de los clubes con pileta cubierta tiene el amparo de la Ley Nacional Nº 27.098, por la cual se otorgan beneficios y fondos a las entidades.

Por otro lado, si se compara la factura con el mismo período del año anterior -con el mismo consumo-, el costo del metro cúbico se duplicó: pasó de $2,6 a $5.

Ante este panorama, los clubes habían mantenido hace más de veinte días una reunión con el Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, para que intercediera ante las autoridades competentes y frene los posibles cortes del servicio pues algunas instituciones ya habían recibido una intimación de pago. Nada de eso ocurrió y ahora Lamberto anunció que irán a Enargas con el reclamo.

"Enargas es el organismo que controla a la empresa (Litoral Gas), y ésta no puede desconocer que para cortar un servicio no solamente tiene que haber atraso en el pago, sino que el usuario tiene que ser alguien que no tenga voluntad de pago", indicó Lamberto, según recoge Clarín.

En tanto, desde Regatas anunciaron que, junto a otras instituciones, presentarán un amparo colectivo en la Justicia Federal.