Para renovar el DNI, la licencia y el pasaporte pedirán tener las vacunas al día

El Senando aprobó la nueva ley que exige tener las vacunas al día para actualizar los documentos. Es para erradicar el resurgimiento de enfermedades.

En una sesión del senado, fue aprobada ayer la nueva Ley de vacunas que entiende a la inmunización como un bien social y regula diferentes aspectos (como su obligatoriedad, promoción en todas las etapas de la vida y exención impositiva).

La propuesta fue iniciativa del diputado tucumano Pablo Yedlin y reemplaza a la Ley 22.909. Obtuvo 59 votos a favor y uno en contra -de Fernando "Pino" Solanas-. La medida reemplaza a la Ley 22.909 y tiene el objetivo de regular la implementación de una política pública de control de las enfermedades prevenibles.

Esta Ley declara a “la vacunación como de interés nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones pasadas en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución y provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, como así también su producción”.

Se estableció que será gratuita, “con equidad social para todas las etapas de la vida”; y que será obligatoria para para todos los habitantes.

El Calendario Nacional de Vacunación será solicitado para trámites tales como el ingreso y egreso del ciclo lectivo; la realización de los exámenes médicos por trabajo; la tramitación o renovación del DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial y licencia de conducir; y la tramitación de asignaciones familiares.

Explican que el objetivo no es que el trámite no se lleva a cabo si no se presenta la libreta, sino que el adulto se entere de la vacunación disponible para su edad y de cómo se accede a ella.

Tras la promulgación de la ley se creará un Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, que contendrá la información sobre la situación de vacunación de todos los habitantes del país, así como un Registro Nacional de Vacunadores Eventuales.