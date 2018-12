Volar, es un placer

Si sos socio de un programa de lealtad, Aerolíneas tiene una gran noticia para vos

Con el propósito de potenciar su programa de fidelización Aerolíneas Plus, Aerolíneas Argentinas lanzó un nuevo producto para clientes de alto valor. Aquellos clientes de lealtad de cadenas hoteleras y otras compañías aéreas podrán convertirse en Socios Elite del Programa Aerolíneas Plus.



Esto les permitirá acceder a grandes beneficios tales como acceso prioritario en mostradores de check in y embarque, equipaje extra, upgrade de cabina, acceso al Salón Cóndor en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y salas vip de SkyTeam, entre otros.

Los interesados recibirán la categoría Elite Oro o Elite Platino de Aerolíneas Plus por un año, de acuerdo con la categoría que tengan en el programa de fidelización actual al cual están adheridos. Para mantenerla, los nuevos socios deberán alcanzar los mismos requisitos que se solicitan en aerolíneas.com.ar



Para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que las categorías Elite de Aerolíneas Plus tienen para vos, ingresá aquí



Tené en cuenta que los socios de las líneas aéreas miembro de SkyTeam están exceptuados de acceder al beneficio.



Te esperamos a bordo.