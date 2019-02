¿Sabés por qué tantas monedas en América Latina se llaman "peso"?: acá te lo contamos

En la actualidad, el peso es la moneda de países de la región como Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, República Dominicana y Uruguay

¿Alguna vez te preguntaste por qué muchos países de América Latina utilizan esa denominación para su moneda?

En la actualidad, el peso es la moneda de países de la región como Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, República Dominicana y Uruguay.



El origen del peso como unidad monetaria en la región se remonta a la conquista española del continente.



Pero debieron pasar bastantes años y cambios culturales para llegar al concepto de lo que hoy conocemos como peso.



¿Cómo empezó todo? BBC News lo explica. Cuando los españoles y portugueses llegaron al continente americano no existía la moneda como la concebimos en la actualidad.



"Según los cronistas de Indias, los indígenas americanos habían utilizado como moneda, en especial para el pago de tributos, granos de cacao, ciertos tipos de conchas y otros productos", explica Julio Torres, curador del Museo Casa de la Moneda de España y autor del ensayo "La implantación de la moneda en América".



En la Península Ibérica sí existían las monedas y se acuñaban en oro, plata, vellón o cobre. Parte de ellas comenzaron a exportarse al "nuevo continente".



Pero la importación de monedas y la introducción de la acuñación en América no supuso el fin del uso de especies para las transacciones comerciales. Los indígenas al principio se negaban a aceptar la nueva moneda y la hacían desaparecer.



Fue en 1535 que Carlos I de España ordenó el establecimiento de Casas de Moneda en México y Santo Domingo para su fabricación.



En una segunda fase nacieron las casas de moneda de Lima (1565) y de La Plata (1573) que en 1574 fue sustituida por la de Potosí, hoy Bolivia.



Y en una tercera se funda la Casa de Moneda de Santa Fe de Bogotá (1626).

Te puede interesar A favor de las empresas: los peajes ya no están obligados a levantar la barrera cuando se demore el tránsito

Peso y dólar

Hasta el siglo XVI, las operaciones comerciales se efectuaban con barras, tejos o barretones de oro, oro en polvo y también trozos y barras de plata, describe Torres.



En el reino español, el "castellano" o "peso" era una medida equivalente a unos 4,6 gramos de oro.



Recién a mitad de siglo de XVI, la plata empieza a desplazar al oro como principal vehículo de las transacciones.



Al iniciarse las acuñaciones, el nombre de "peso" se aplicó a un tipo de moneda: "el real de a ocho", que eran unos discos de 27 gramos de oro de tepuzque, que básicamente era cobre.



Esta moneda se fabricó por primera vez en México durante el reinado de Felipe II entre 1556 y 1598 y se extendió a otras casas de moneda del continente.



Paralelamente también se empezaron a acuñar las monedas de plata con estas características.



"La moneda de plata de ocho reales, también llamada 'peso' o 'duro', fue la continuadora hispana de un patrón de monedas grandes y gruesas iniciado en zonas del centro de Europa a finales del XV", señala Torres en su ensayo.



"Esta denominación, junto con el tipo de moneda al que designaba, viajó a otras lenguas de origen germánico, entre ellas el inglés, que dio lugar al dólar", añade.



En resumen, diferentes medidas de pesos de metales usadas en el pasado fueron la fuente para denominar una determinada moneda de plata que llegó a ser tan fuerte y respetada que fue adoptada por muchos países.



Con el paso del tiempo, la moneda metálica se comenzó a acuñar en metales industriales (junto con los billetes) y se convirtió en moneda fiduciaria, es decir, en dinero que está respaldado por la confianza de una sociedad y no en el valor en sí del metal.